Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 года выпуска, принадлежавший актёру и гонщику Стиву Маккуину, которого кинокритики называют первой "экшн"-звездой Голливуда, был продан за 18 925 000 долларов на аукционе Gooding Christie's Retromobile в Нью-Йорке. Об этом УНН пишет со ссылкой на Motor1.com.

Детали

Это было первое публичное появление автомобиля на аукционе. Шасси 10453 — шестой из всего 10 когда-либо построенных Ferrari NART Spider.

Торги начались с 10 миллионов долларов во время двухдневного аукциона Retromobile в Нью-Йорке и достигли цены в 17,2 миллиона долларов без учёта комиссионных. С учётом комиссии покупателя окончательная сумма достигла 18,9 миллиона долларов, что прочно закрепило этот NART Spider в категории самых ценных автомобилей, продаваемых на аукционах.

Эта продажа завершает недавнюю серию восьмизначных аукционных результатов Ferrari, включая продажу двух почти идентичных Ferrari в один и тот же день ранее в этом месяце.

Компания Gooding & Co. называет "NART Spider" неофициальным прозвищем, связанным с североамериканской гоночной командой Луиджи Чинетти, которая заказала эту небольшую серию у Скальетти. Шасси 10453 покинуло завод в окраске Blu Sera с чёрным кожаным салоном Connolly; это был один из двух автомобилей, изначально окрашенных в этот оттенок. Маккуин, которого называли "королём крутости" (The King of Cool), перекрасил его в более тёмный металлический синий цвет, перешил сиденья, снял бамперы и установил радиоприборную консоль.

Результат в 18,9 миллиона долларов не установил новый рекорд для NART Spider. Шасси 10709, автомобиль с одним владельцем и без истории аварий, было продано за 27 500 000 долларов на аукционе RM в Монтерее в августе 2013 года. Эта сумма по-прежнему остаётся эталонной для этой модели.

Разница составляет почти 8,6 миллиона долларов. Она объясняется историей каждого автомобиля. Оба являются настоящими NART Spider с двигателями с совпадающими номерами, но истории, которые аукционные дома создают вокруг них, читаются совершенно по-разному.

Шасси 10453 провело около 40 лет в одной известной американской коллекции Ferrari до этой продажи. Его нынешний владелец купил автомобиль у дилера Ferrari на Лонг-Айленде в 1986 году и держал его вдали от посторонних глаз, пока Gooding Christie's не выставил его на продажу с оценочной стоимостью от 15 до 20 миллионов долларов.

В своём первоначальном тест-драйве в сентябре 1967 года журнал Road & Track назвал кабриолет NART Spider "самым приятным спортивным автомобилем в мире". Эта фраза до сих пор объясняет, почему коллекционеры стремятся приобрести любой Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider независимо от наличия документов.

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