Гортензия способна пережить сильные морозы, однако неправильная подготовка к зиме может лишить её цветения в следующем году. Одни сорта нуждаются в тщательном укрытии, другие хорошо зимуют без дополнительной защиты.

УНН рассказывает, когда укрывать гортензии в Украине, какие материалы для этого выбрать и каких ошибок следует избегать.

В конце ноября украинские садоводы завершают подготовку декоративных растений к зимним холодам. Особого внимания требуют гортензии, которые украшают сады крупными белыми, розовыми, голубыми и фиолетовыми соцветиями. Несмотря на распространённое мнение, далеко не все эти растения одинаково чувствительны к морозам. Некоторые виды способны зимовать без укрытия даже при значительном похолодании, тогда как другие рискуют потерять цветочные почки. Именно поэтому перед утеплением важно определить вид гортензии и учесть особенности погоды в своём регионе.

Когда нужно укрывать гортензию на зиму в Украине

Главное правило подготовки гортензии к зиме — ориентироваться на температуру воздуха, состояние растения и прогноз погоды. Важное значение также имеют ветер, наличие снежного покрова и расположение участка.

В большинстве регионов Украины к укрытию чувствительных сортов приступают в конце октября или в течение ноября. На севере и востоке Украины подготовка может начинаться раньше, чем в южных областях.

Однако окончательно утеплять кусты стоит после завершения активной вегетации, опадания листьев и установления устойчивого похолодания. Специалисты украинского питомника "Сад Полтавы" советуют не спешить с укрытием после первых заморозков. Согласно их рекомендациям, защиту крупнолистных гортензий целесообразно устанавливать, когда температура стабильно снижается примерно до минус 5 градусов. Ведь слишком раннее укрытие при тёплой и влажной погоде может привести к накоплению конденсата, выпреванию побегов и развитию грибковых заболеваний.

В то же время затягивать с защитой теплолюбивых сортов до наступления сильных морозов также опасно.

Какие виды гортензии нужно укрывать, а какие могут зимовать без защиты

Потребность в зимнем укрытии прежде всего зависит от вида гортензии.

Крупнолистная гортензия считается одной из самых чувствительных к зимним холодам. Большинство её традиционных сортов формируют цветочные почки на побегах предыдущего года. Из-за морозов куст может потерять эти почки, даже если его корневая система и основные ветви останутся живыми. В результате весной растение будет активно наращивать листья, но летом не зацветёт.

Метельчатая гортензия отличается значительно более высокой морозостойкостью. Она образует соцветия на побегах текущего года, поэтому взрослые кусты обычно хорошо зимуют без полного укрытия. Молодые растения стоит дополнительно защищать мульчей.

Древовидная гортензия также формирует цветы на новых побегах и преимущественно хорошо переносит холод. В большинстве случаев достаточно замульчировать прикорневую зону, особенно если куст посадили недавно.

Именно разница между цветением на старых и новых побегах объясняет, почему одни гортензии после суровой зимы обильно цветут, а другие остаются без соцветий. В то же время существуют ремонтантные сорта крупнолистной гортензии, способные цвести и на новых побегах.

Чем лучше всего укрывать гортензию на зиму

Для защиты гортензий используют материалы, которые помогают уменьшить воздействие морозов, ветра и резких перепадов температур.

Наиболее распространённые варианты:

● белое агроволокно. Используется для защиты надземной части куста. Материал пропускает воздух, но важно, чтобы под ним не накапливалась избыточная влага;

● сосновая кора. Подходит для мульчирования прикорневой зоны и помогает уменьшить колебания температуры почвы;

● хвоя. Можно использовать как дополнительный защитный слой вокруг основания растения;

● сухие здоровые листья. Служат утеплителем внутри защитного каркаса. Важно, чтобы они не были поражены болезнями;

● еловые или сосновые ветви. Помогают отделить пригнутые побеги от влажной почвы;

● деревянные или металлические каркасы. Создают основу для укрытия и помогают избежать повреждения ветвей под тяжестью материалов.

Особенно осторожно следует использовать полиэтиленовую плёнку. Герметично обматывать ею куст не рекомендуют, поскольку во время оттепелей внутри может накапливаться конденсат.

Опытные цветоводы среди способов зимней защиты крупнолистной гортензии также называют установку сетчатого цилиндра вокруг растения с последующим заполнением его опавшими листьями. Такой утеплитель может помочь сохранить цветочные почки.

Как правильно укрыть гортензию: пошаговая инструкция

Прежде чем приступать к утеплению, нужно убедиться, что выбранный сорт действительно нуждается в полном укрытии.

Первый шаг после этого — очистка участка. Вокруг куста убирают больные листья, повреждённые растительные остатки и мусор, которые могут стать источником инфекций.

Второй шаг — мульчирование. Прикорневую зону укрывают сосновой корой, хвоей или компостом. Ориентировочная толщина защитного слоя составляет 5–10 сантиметров. Мульчу не следует плотно прижимать к стеблям.

Третий шаг — подготовка побегов. При необходимости ветви осторожно связывают или пригибают к земле. Под них можно подложить доски или хвойные ветви. Если побеги уже одревеснели и плохо сгибаются, принудительно пригибать их не стоит.

Четвёртый шаг — установка каркаса. Вокруг куста размещают опоры или металлическую сетку, оставляя пространство между конструкцией и ветвями.

Пятый шаг — утепление. При необходимости внутрь каркаса добавляют сухие здоровые листья. Они должны защищать побеги, но не создавать плотную влажную массу.

Шестой шаг — внешнее укрытие. Конструкцию накрывают белым агроволокном и надёжно закрепляют от ветра. Во время длительных оттепелей необходимо контролировать влажность и обеспечивать проветривание.

Особое внимание стоит уделять молодым растениям, высаженным в течение текущего сезона. Их корневая система ещё развивается, поэтому они могут быть более уязвимыми к неблагоприятным погодным условиям.

Нужно ли обрезать гортензию перед зимовкой

Осенняя обрезка — одна из наиболее распространённых причин отсутствия цветения в следующем сезоне. Прежде всего это касается крупнолистной гортензии. Поскольку многие её сорта закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах, сильное укорачивание ветвей осенью может лишить растение будущих соцветий. Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS) рекомендует оставлять отцветшие соцветия крупнолистных гортензий на зиму. Они обеспечивают дополнительную защиту нежных почек от заморозков.

Напротив, метельчатую и древовидную гортензии обычно обрезают в конце зимы или ранней весной, до начала активного роста.

Наиболее распространённые ошибки при укрытии гортензии

Даже тщательно подготовленный куст может пострадать из-за неправильного зимнего ухода.

Одна из главных ошибок, которую допускают довольно часто, — слишком раннее укрытие. Если на улице ещё тепло, под защитными материалами могут создаваться благоприятные условия для накопления влаги и развития грибковых заболеваний. Не менее опасно использование мокрых листьев, герметичной полиэтиленовой плёнки и материалов, которые не обеспечивают надлежащей вентиляции.

Ещё одна распространённая ошибка — одинаковый уход за всеми видами гортензий. Например, взрослой метельчатой гортензии часто не требуется полное укрытие, тогда как крупнолистная без защиты может потерять цветочные почки.

Также садоводам не рекомендуют чрезмерно обрезать кусты осенью, игнорировать особенности сорта или снимать укрытие сразу после первого весеннего потепления.

Когда снимать укрытие с гортензии весной

Весной защитные материалы нужно убирать постепенно, ориентируясь на температуру воздуха и прогноз погоды.

Во время длительного потепления растениям необходимо обеспечить проветривание, чтобы избежать накопления влаги. Однако полностью открывать крупнолистную гортензию до окончания периода опасных заморозков не стоит. Особенно уязвимы в этот период почки, которые уже начали развиваться. Резкое похолодание способно повредить их даже тогда, когда растение успешно пережило зиму.

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