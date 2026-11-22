Вечером 21 ноября в центре Ивано-Франковска произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области, передает УНН.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел возле одного из кафе на "стометровке" - пешеходном участке улицы Независимости - между тремя мужчинами. Во время конфликта раздался выстрел, в результате которого 34-летний житель Ивано-Франковска получил ранение ноги.

На звук сразу отреагировал совместный наряд полиции и Национальной гвардии, патрулировавший центр города. Полицейские вызвали медиков, и те госпитализировали раненого - говорится в сообщении полиции.

Еще одного участника конфликта, 27-летнего местного жителя, доставили в районное управление полиции. У него зафиксировали телесные повреждения в области лица.

Также правоохранители обнаружили на месте происшествия, предположительно, травматическое оружие. Следователи устанавливают, с чего началась драка и при каких обстоятельствах применили оружие.

Напомним

Бывшему заместителю начальника одного из районных ТЦК и СП Киевской области сообщили о подозрении после того, как во время конфликта он выстрелил в ногу военнослужащему.