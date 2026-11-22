В Украине Рождество 25 декабря 2026 года и Новый год 1 января 2027 года не станут обязательными выходными днями из-за действия военного положения. В то же время работодатели могут самостоятельно предоставить работникам дополнительные дни отдыха или изменить рабочий график. Об этом сообщает УНН.

Детали

Оба праздника приходятся на пятницу. При стандартной пятидневной рабочей неделе эти даты останутся рабочими, если руководство предприятия не примет иное решение.

Причиной стало действие закона № 2136-IX, который определяет особенности трудовых отношений во время военного положения. В частности, временно не применяются положения статьи 73 Кодекса законов о труде относительно праздничных и нерабочих дней.

Кто сможет отдохнуть в праздники

Несмотря на законодательные ограничения, работодатели имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные выходные, сокращать рабочий день или изменять график работы.

Такие решения руководство предприятий принимает с соблюдением трудового законодательства.

В настоящее время военное положение в Украине продлено до 29 января 2027 года. Следовательно, работникам, которые планируют отдых на рождественские и новогодние праздники, стоит заранее согласовать возможные выходные со своим работодателем.

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