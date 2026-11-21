Министерство обороны США опубликовало восьмую подборку рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях. Среди документов есть свидетельства очевидцев, рисунки и видеозаписи, в частности описания необычных объектов, которые наблюдали еще в 1950-х годах. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Один из самых известных эпизодов произошел в ноябре 1957 года в районе города Левелленд в штате Техас. Несколько человек независимо друг от друга сообщили о ярких овальных или круглых объектах в небе. В то же время у некоторых очевидцев переставали работать автомобили: глохли двигатели, отказывали системы зажигания, фары и радиоприемники.

Военно-воздушные силы США подробно изучили шесть таких сообщений. После того как история получила широкую огласку, в течение нескольких дней поступили сотни новых свидетельств о подобных наблюдениях. В конце концов военные признали наиболее вероятным объяснением редкое атмосферное явление — возможно, шаровые молнии. Доказательств присутствия внеземных аппаратов не обнаружили.

В новых материалах также описывается встреча американского военного летчика с неизвестным объектом в районе Японии. По его словам, аппарат имел форму полусферы. Пилот приблизился к нему примерно на девять километров, после чего объект якобы резко ускорился — в отчете его скорость оценили в 3333 км/ч. Однако наземные радары не зафиксировали цель, а второй пилот не подтвердил ее существование.

В документах ЦРУ начала 1950-х годов говорится, что к тому времени в США зарегистрировали около 1500 сообщений о наблюдениях НЛО. Примерно 20% из них оставались необъясненными. Разведка также изучала, можно ли использовать общественный интерес к НЛО в психологических операциях и не перегружает ли поток сообщений американские системы связи.

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