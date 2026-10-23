$45.050.0350.440.13
ukenru
19:39 • 4302 просмотра
Украина вводит прекращение огня с 03:00 27 октября для проведения гуманитарной операции в Олешках - Генштаб
19:29 • 6502 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление
18:57 • 7598 просмотра
Новые материалы Пентагона об НЛО свидетельствуют: над важным объектом в США заметили загадочные "чёрные треугольники"
18:18 • 11681 просмотра
Маск на фоне скандала со Starlink обвинил украинские элиты в обогащении на войне и намекнул на "подкуп" политиков в США
16:46 • 17122 просмотра
Операция будет максимально сложной: Лубинец рассказал, как будут эвакуировать людей из ОлешекVideo
16:14 • 16853 просмотра
24 октября в ряде областей Украины будут действовать графики отключений — сколько очередей останется без света
15:24 • 16910 просмотра
Инцидент возле посольства Украины в Вашингтоне: в МИД раскрыли подробности и добавили — диппредставительство возобновляет работу
15:08 • 15316 просмотра
Максимальный уровень бронирования для энергетики и ОПК больше не будет составлять 100% — когда введут новые правила
14:44 • 12152 просмотра
У посольства Украины в Вашингтоне обнаружили "подозрительный предмет", дороги перекрыли — журналист
23 октября, 12:45 • 17920 просмотра
В Киеве за сентябрь повреждено около десяти дата-центров — Корецкий
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.7м/с
94%
756мм
Популярные новости
Дженна Ортега сделала шокирующее заявление о карьере перед новым сезоном "Уэнсдей"Video23 октября, 11:40 • 16007 просмотра
"Пришел вечером и ждал под ливнем" — по всему миру покупатели выстроились в очереди, чтобы купить первый складной iPhone23 октября, 13:12 • 16608 просмотра
Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают23 октября, 13:49 • 15681 просмотра
Финское круглосуточное шоу о щенках собрало миллионы зрителей и стало телевизионным хитомPhoto23 октября, 13:50 • 17104 просмотра
Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет23 октября, 14:14 • 15819 просмотра
публикации
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление19:29 • 6502 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 25441 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 28193 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 34727 просмотра
Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов23 октября, 07:39 • 35287 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Олешки
Херсонская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Тренер "Баварии" Венсан Компани потерял сознание на тренировке, его госпитализировали18:46 • 3000 просмотра
Топ-7 детективных фильмов, которые будут держать в напряжении до концаPhoto15:07 • 11640 просмотра
Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет23 октября, 14:14 • 15961 просмотра
Финское круглосуточное шоу о щенках собрало миллионы зрителей и стало телевизионным хитомPhoto23 октября, 13:50 • 17252 просмотра
Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают23 октября, 13:49 • 15820 просмотра
Актуальное
Старлинк
Фильм
Техника
Сериал
9К720 Искандер

Новые материалы Пентагона об НЛО свидетельствуют: над важным объектом в США заметили загадочные "чёрные треугольники"

Киев • УНН

 • 7602 просмотра

Двое военных наблюдателей заявили, что видели чёрный треугольный объект над объектом в США. Пентагон опубликовал отчёт без видео или фото.

Новые материалы Пентагона об НЛО свидетельствуют: над важным объектом в США заметили загадочные "чёрные треугольники"
Photograph: The Pentagon

Два высокопоставленных военных наблюдателя сообщили, что ранее в этом году видели загадочный черный треугольный объект, летевший с чрезвычайно высокой скоростью над важным объектом на западе США. Эта информация содержится в очередной порции данных о наблюдениях НЛО, обнародованной администрацией Трампа в пятницу, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В отчете, представленном Министерству обороны, отмечается, что неопознанный объект не имел никаких признаков, присущих обычным военным летательным аппаратам. Он внезапно и бесшумно исчез, буквально за считанные секунды, не оставив после себя ни следов выхлопа, ни каких-либо других доказательств своего существования.

Об этом случае рассказали анонимные источники, имеющие "значительный оперативный опыт работы вместе с правительственными ведомствами". Место происшествия в обнародованном в пятницу документе было скрыто (заретушировано).

По словам наблюдателей, этот "неопознанный аномальный феномен" (UAP) — термин, который в военных, правительственных и научных кругах пришел на смену понятию "НЛО", — напоминал беспилотник с дельтообразным крылом и размахом крыльев от 2,75 до 4,5 метра. Они оценили скорость объекта в 1800 миль в час (около 2900 км/ч).

В Конгрессе США состоялись слушания по НЛО27.07.23, 03:31 • 904962 просмотра

Как и сотни других отчетов, обнародованных Пентагоном с мая — в рамках обещания Дональда Трампа обеспечить прозрачность в отношении документов о НЛО, которые десятилетиями оставались засекреченными, — многие детали в этом материале остаются размытыми, неопределенными или полностью скрытыми.

Если к многим предыдущим сообщениям прилагались реальные фотографии или видеозаписи, то в отчете о "черных треугольниках" приведены девять идентичных изображений одного и того же каньона, на которые грубо наложены маленькие треугольные силуэты — предположительно, чтобы продемонстрировать движение объекта, о котором сообщили наблюдатели.

"Это действительно выглядит не более чем как черная треугольная фигура, наложенная на изображение ландшафта для иллюстрации отчета. Не думаю, что это добавляет что-то существенное к самому документу", — отметил Грег Эгиган, профессор истории и биоэтики в Университете штата Пенсильвания, автор книги 2024 года "После появления летающих тарелок: глобальная история феномена НЛО" (After the Flying Saucers Came: A Global History of the UFO Phenomenon). После первоначальной активности сообщения от Пентагона в последние месяцы стали появляться реже; их объем также заметно сократился с тех пор, как в феврале президент США распорядился полностью раскрыть имеющуюся у правительства информацию о НЛО и поисках внеземной жизни.

Сенат США настаивает, чтобы правительство раскрыло секретные данные об НЛО16.07.23, 04:44 • 469280 просмотров

Этот шаг стал ответом на заявления, озвученные в Конгрессе в 2023 году бывшим сотрудником разведки. Он утверждал, что различные администрации скрывали соответствующие данные, а в распоряжении правительства находятся обломки разбившихся инопланетных летательных аппаратов.

Обнародованные в пятницу материалы содержали менее 25 текстовых документов — видеозаписей или изображений среди них не было.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп