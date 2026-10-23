Новые материалы Пентагона об НЛО свидетельствуют: над важным объектом в США заметили загадочные "чёрные треугольники"

Photograph: The Pentagon

Два высокопоставленных военных наблюдателя сообщили, что ранее в этом году видели загадочный черный треугольный объект, летевший с чрезвычайно высокой скоростью над важным объектом на западе США. Эта информация содержится в очередной порции данных о наблюдениях НЛО, обнародованной администрацией Трампа в пятницу, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В отчете, представленном Министерству обороны, отмечается, что неопознанный объект не имел никаких признаков, присущих обычным военным летательным аппаратам. Он внезапно и бесшумно исчез, буквально за считанные секунды, не оставив после себя ни следов выхлопа, ни каких-либо других доказательств своего существования.

Об этом случае рассказали анонимные источники, имеющие "значительный оперативный опыт работы вместе с правительственными ведомствами". Место происшествия в обнародованном в пятницу документе было скрыто (заретушировано).

По словам наблюдателей, этот "неопознанный аномальный феномен" (UAP) — термин, который в военных, правительственных и научных кругах пришел на смену понятию "НЛО", — напоминал беспилотник с дельтообразным крылом и размахом крыльев от 2,75 до 4,5 метра. Они оценили скорость объекта в 1800 миль в час (около 2900 км/ч).

В Конгрессе США состоялись слушания по НЛО

Как и сотни других отчетов, обнародованных Пентагоном с мая — в рамках обещания Дональда Трампа обеспечить прозрачность в отношении документов о НЛО, которые десятилетиями оставались засекреченными, — многие детали в этом материале остаются размытыми, неопределенными или полностью скрытыми.

Если к многим предыдущим сообщениям прилагались реальные фотографии или видеозаписи, то в отчете о "черных треугольниках" приведены девять идентичных изображений одного и того же каньона, на которые грубо наложены маленькие треугольные силуэты — предположительно, чтобы продемонстрировать движение объекта, о котором сообщили наблюдатели.

"Это действительно выглядит не более чем как черная треугольная фигура, наложенная на изображение ландшафта для иллюстрации отчета. Не думаю, что это добавляет что-то существенное к самому документу", — отметил Грег Эгиган, профессор истории и биоэтики в Университете штата Пенсильвания, автор книги 2024 года "После появления летающих тарелок: глобальная история феномена НЛО" (After the Flying Saucers Came: A Global History of the UFO Phenomenon). После первоначальной активности сообщения от Пентагона в последние месяцы стали появляться реже; их объем также заметно сократился с тех пор, как в феврале президент США распорядился полностью раскрыть имеющуюся у правительства информацию о НЛО и поисках внеземной жизни.

Сенат США настаивает, чтобы правительство раскрыло секретные данные об НЛО

Этот шаг стал ответом на заявления, озвученные в Конгрессе в 2023 году бывшим сотрудником разведки. Он утверждал, что различные администрации скрывали соответствующие данные, а в распоряжении правительства находятся обломки разбившихся инопланетных летательных аппаратов.

Обнародованные в пятницу материалы содержали менее 25 текстовых документов — видеозаписей или изображений среди них не было.