Нові матеріали Пентагону про НЛО свідчать: над важливим об’єктом у США помітили загадкові "чорні трикутники"

Photograph: The Pentagon

Двоє високопоставлених військових спостерігачів повідомили, що раніше цього року бачили загадковий чорний трикутний об'єкт, який летів із надзвичайно високою швидкістю над важливим об'єктом на заході США. Ця інформація міститься в черговій порції даних про спостереження НЛО, оприлюдненій адміністрацією Трампа в п'ятницю, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

У звіті, поданому до Міністерства оборони, зазначається, що невпізнаний об'єкт не мав жодних ознак, притаманних звичайним військовим літальним апаратам. Він зник раптово й безшумно, буквально за лічені секунди, не залишивши по собі ні слідів вихлопу, ні будь-яких інших доказів свого існування.

Про цей випадок розповіли анонімні джерела, які мають "значний оперативний досвід роботи разом із урядовими відомствами". Місце події в оприлюдненому в п'ятницю документі було приховано (заретушовано).

За словами спостерігачів, цей "невпізнаний аномальний феномен" (UAP) — термін, який у військових, урядових і наукових колах прийшов на зміну поняттю "НЛО" — нагадував безпілотник із дельтоподібним крилом і розмахом крил від 2,75 до 4,5 метра. Вони оцінили швидкість об'єкта у 1800 миль на годину (близько 2900 км/год).

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Як і сотні інших звітів, оприлюднених Пентагоном із травня — у межах обіцянки Дональда Трампа забезпечити прозорість щодо документів про НЛО, які десятиліттями залишалися засекреченими, — багато деталей у цьому матеріалі залишаються розмитими, невизначеними або ж повністю прихованими.

Якщо до багатьох попередніх повідомлень додавалися реальні фотографії чи відеозаписи, то у звіті про "чорні трикутники" наведено дев'ять ідентичних зображень одного й того ж каньйону, на які грубо накладено маленькі трикутні силуети — імовірно, щоб продемонструвати рух об'єкта, про який повідомили спостерігачі.

"Це справді виглядає не більше ніж як чорна трикутна фігура, накладена на зображення ландшафту для ілюстрації звіту. Не думаю, що це додає щось суттєве до самого документа", — зазначив Грег Егігіан, професор історії та біоетики в Університеті штату Пенсильванія, автор книги 2024 року "Після появи літаючих тарілок: глобальна історія феномену НЛО" (After the Flying Saucers Came: A Global History of the UFO Phenomenon). Після початкової активності повідомлення від Пентагону останніми місяцями стали з’являтися рідше; їхній обсяг також помітно скоротився відтоді, як у лютому президент США розпорядився повністю розкрити наявну в уряду інформацію про НЛО та пошуки позаземного життя.

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Цей крок став відповіддю на заяви, озвучені в Конгресі у 2023 році колишнім співробітником розвідки. Він стверджував, що різні адміністрації приховували відповідні дані, а в розпорядженні уряду перебувають уламки розбитих інопланетних літальних апаратів.

Оприлюднені в п’ятницю матеріали містили менш ніж 25 текстових документів — жодних відеозаписів чи зображень серед них не було.