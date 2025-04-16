Петиція з вимогою підняти зарплати українським вчителям до 1000–1500 доларів набрала необхідну кількість голосів. Тепер Кабмін має розглянути звернення протягом десяти днів.
Школи самі встановлюють тривалість канікул, але не менше 30 днів. Окремі заклади можуть продовжити навчання у червні для надолуження освітніх втрат.
У 2024 році учні початкової школи покращили знання з математики та читання, попри війну. Хлопці кращі в математиці, дівчата - в читанні, про це свідчать дані моніторингу.
У Харкові після Великодня відкриються ще дві нові підземні школи, розраховані на тисячу учнів. Зараз у місті вже працюють шість станцій метро, переобладнаних для навчання.
МОН закликає підлітків не чіплятися за вагони потягів заради відео. Торік через це травмувалися 28 дітей, 9 загинули. Це карається штрафом або кримінальною відповідальністю.
Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявила, що повернення до ЗНО поки неможливе через війну та логістичні труднощі для вступників з окупованих територій. НМТ зберігає риси ЗНО, але має комп'ютерний формат.
У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.
Електронна петиція з вимогою зберегти шкільну мережу набрала понад 25 тисяч голосів менше ніж за тиждень. Авторка закликала уряд зберегти доступність освіти за місцем проживання.
Запорізька область стала першою, де всі школи приєдналися до освітньої екосистеми "Мрія", попри близькість до фронту. 150 шкіл вже працюють з "Мрією".
Майже всі школи Англії заборонили мобільні телефони, показало опитування. Причина – шкідливий вплив на молодь.
Михайло Поплавський презентував ОСВІТНІЙ МЕДІАХАБ, що об'єднує креативну молодь та фахівців медіа. Він наголосив на важливості цифровізації освіти та розробці застосунку "Університет майбутнього".
Президент підписав закон №9600, що змінює навантаження на викладачів вищої освіти. Він встановлює мінімальний обсяг наукової роботи та максимальне навчальне навантаження.
У 2025 році в Україні стартує пілотний проєкт "Мрія" для дошкільної освіти. Вихователі, батьки та адміністрація отримають зручні цифрові інструменти.
У застосунку "Мрія" діти отримуватимуть віртуальну валюту за навчальні досягнення та обмінюватимуть на реальні заохочення. Також передбачені віртуальні винагороди за домашні завдання.
Платформа "Мрія" отримає функції захисту учнів, включаючи інструменти проти булінгу та моніторинг безпеки під час повітряних тривог. У 2025 році планується розширення платформи на всю країну.
У застосунку "Мрія" планується впровадження штучного інтелекту. Він допоможе школярам будувати освітню траєкторію та рекомендуватиме контент, як у YouTube.
Володимир Зеленський заявив про плани масштабування платформи "Мрія" на професійно-технічну та вищу освіту у 2025 році. Це має стати єдиним освітнім застосунком для всіх.
Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.
Кабмін вніс зміни до порядку підготовки аспірантів і докторантів. Тепер обов'язковим є держзалік з української та іноземної мов, а також вступний іспит з іноземної, незалежно від наявності сертифікату.
У Вінницько-Хуторському ліцеї учні вийшли на мітинг на підтримку вчителя, який вдарив учня. Поліція розслідує інцидент, а вчителю загрожує до 5 років позбавлення волі.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтримало ідею підготовки молоді до кризових ситуацій та радить німцям зробити запаси їжі, води та предметів першої необхідності.
Кабмін затвердив новий правопис кримськотатарської мови на основі латинської абетки. Правила рекомендовані для використання всіма держорганами, включно з окупованими територіями.
В Україні початкові школи та гімназії не закриватимуть, але зміниться вибір профілів і предметів учнями. Держава виділяє кошти на обладнання для лабораторій.
У вінницькому ліцеї вчитель вдарив учня 10 класу через те, що той не реагував на зауваження. Поліція відкрила кримінальне провадження та проводить слідчі дії.
Кабмін схвалив зміни до правил відстрочки для студентів і педагогів. Відстрочку не отримають чоловіки 25+, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти.
Посадовець передавав ворогу дані про позиції ЗСУ в прикордонних районах з Курською областю. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.
За даними опитувань, значна частина викладачів та вчителів в Україні відчувають професійне вигорання, потребують психологічної допомоги та підтримки у боротьбі зі стресом.
Основний період реєстрації на НМТ-2025 закінчується 3 квітня. Потенційним вступникам необхідно створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО та надіслати необхідні документи.
Найбільший університет Чехії вирішив залишити соцмережу X, зосереджуючись на інших платформах, таких як Facebook та Instagram. Причиною стали зміни в політиці X.
Дослідження показало, що відеоігри можуть підвищувати інтелект дітей. Перегляд телевізора та соцмережі не мали впливу на IQ.