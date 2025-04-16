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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

Петиція з вимогою підняти зарплати українським вчителям до 1000–1500 доларів набрала необхідну кількість голосів. Тепер Кабмін має розглянути звернення протягом десяти днів.

Суспільство • 10:17 • 7632 перегляди

Тривалість канікул школи визначають самостійно, деякі продовжать навчання в червні - ЦПД

Школи самі встановлюють тривалість канікул, але не менше 30 днів. Окремі заклади можуть продовжити навчання у червні для надолуження освітніх втрат.

Освіта • 15 квітня, 09:50 • 3890 перегляди

Попри війну: дослідження показало покращення оцінок у читанні і математиці у початковій школі

У 2024 році учні початкової школи покращили знання з математики та читання, попри війну. Хлопці кращі в математиці, дівчата - в читанні, про це свідчать дані моніторингу.

Суспільство • 15 квітня, 09:06 • 9786 перегляди

У Харкові після Великодня відкриють ще дві підземні школи - Терехов

У Харкові після Великодня відкриються ще дві нові підземні школи, розраховані на тисячу учнів. Зараз у місті вже працюють шість станцій метро, переобладнаних для навчання.

Освіта • 13 квітня, 09:54 • 6693 перегляди

Це не вартує життя і здоров'я: українцям нагадали про небезпеку чіпляння за потяги

МОН закликає підлітків не чіплятися за вагони потягів заради відео. Торік через це травмувалися 28 дітей, 9 загинули. Це карається штрафом або кримінальною відповідальністю.

Суспільство • 11 квітня, 13:32 • 11114 перегляди
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Повернення ЗНО поки неможливе: в Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили чому

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявила, що повернення до ЗНО поки неможливе через війну та логістичні труднощі для вступників з окупованих територій. НМТ зберігає риси ЗНО, але має комп'ютерний формат.

Суспільство • 11 квітня, 11:47 • 7546 перегляди

Жодних гаджетів у школах: Франція посилює заборону на телефони для учнів 11-15 років

У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.

Новини Світу • 10 квітня, 13:06 • 10881 перегляди

Петиція освітян про збереження шкільної мережі набрала необхідну підтримку

Електронна петиція з вимогою зберегти шкільну мережу набрала понад 25 тисяч голосів менше ніж за тиждень. Авторка закликала уряд зберегти доступність освіти за місцем проживання.

Суспільство • 10 квітня, 11:00 • 10975 перегляди

Федоров назвав першу область, усі школи якої під'єднуються до екосистеми "Мрія"

Запорізька область стала першою, де всі школи приєдналися до освітньої екосистеми "Мрія", попри близькість до фронту. 150 шкіл вже працюють з "Мрією".

Технології • 10 квітня, 09:55 • 10932 перегляди

Понад 90% англійських шкіл заборонили мобільні телефони дітям під час навчання

Майже всі школи Англії заборонили мобільні телефони, показало опитування. Причина – шкідливий вплив на молодь.

Новини Світу • 10 квітня, 08:25 • 12426 перегляди

Цифрове майбутнє: Поплавський презентував ОСВІТНІЙ МЕДІАХАБ

Михайло Поплавський презентував ОСВІТНІЙ МЕДІАХАБ, що об'єднує креативну молодь та фахівців медіа. Він наголосив на важливості цифровізації освіти та розробці застосунку "Університет майбутнього".

Культура • 10 квітня, 08:06 • 10413 перегляди

Зменшення навантаження на викладачів вишів: Зеленський підписав закон

Президент підписав закон №9600, що змінює навантаження на викладачів вищої освіти. Він встановлює мінімальний обсяг наукової роботи та максимальне навчальне навантаження.

Політика • 9 квітня, 10:46 • 11066 перегляди

Цього року в Україні запустять пілотний проєкт "Мрія" для дитсадків: що там буде

У 2025 році в Україні стартує пілотний проєкт "Мрія" для дошкільної освіти. Вихователі, батьки та адміністрація отримають зручні цифрові інструменти.

Суспільство • 8 квітня, 19:59 • 7659 перегляди

В Україні мотивуватимуть дітей до навчання квитками в кіно, майстер-класами та VR-квестами - Мінцифри

У застосунку "Мрія" діти отримуватимуть віртуальну валюту за навчальні досягнення та обмінюватимуть на реальні заохочення. Також передбачені віртуальні винагороди за домашні завдання.

Суспільство • 8 квітня, 19:35 • 7256 перегляди

“Мрія” матиме інструменти протидії булінгу та посилення безпеки дітей у школах - Зеленський

Платформа "Мрія" отримає функції захисту учнів, включаючи інструменти проти булінгу та моніторинг безпеки під час повітряних тривог. У 2025 році планується розширення платформи на всю країну.

Суспільство • 8 квітня, 18:09 • 12126 перегляди

У "Мрії" планується і в подальшому впроваджувати інструменти штучного інтелекту - Федоров

У застосунку "Мрія" планується впровадження штучного інтелекту. Він допоможе школярам будувати освітню траєкторію та рекомендуватиме контент, як у YouTube.

Суспільство • 8 квітня, 17:25 • 12951 перегляди

Зеленський анонсував розширення платформи “Мрія” на професійно-технічну та вищу освіту

Володимир Зеленський заявив про плани масштабування платформи "Мрія" на професійно-технічну та вищу освіту у 2025 році. Це має стати єдиним освітнім застосунком для всіх.

Суспільство • 8 квітня, 17:24 • 11707 перегляди

Освітня платформа "Мрія" у 2025 році масштабується на всю країну - Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.

Політика • 8 квітня, 16:45 • 12271 перегляди

Кабмін зобов’язав аспірантів і докторантів здавати заліки з іноземних мов - нардеп

Кабмін вніс зміни до порядку підготовки аспірантів і докторантів. Тепер обов'язковим є держзалік з української та іноземної мов, а також вступний іспит з іноземної, незалежно від наявності сертифікату.

Суспільство • 8 квітня, 13:08 • 10246 перегляди

Скандал у вінницькому ліцеї: діти вийшли на мітинг у підтримку вчителя, який вдарив учня

У Вінницько-Хуторському ліцеї учні вийшли на мітинг на підтримку вчителя, який вдарив учня. Поліція розслідує інцидент, а вчителю загрожує до 5 років позбавлення волі.

Кримінал та НП • 7 квітня, 15:02 • 34796 перегляди

У Німеччині школи готуватимуть до можливості війни: ЗМІ розкрили деталі

Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтримало ідею підготовки молоді до кризових ситуацій та радить німцям зробити запаси їжі, води та предметів першої необхідності.

Новини Світу • 7 квітня, 12:40 • 8870 перегляди

В Україні затвердили новий кримськотатарський правопис: за основу взяли латиницю

Кабмін затвердив новий правопис кримськотатарської мови на основі латинської абетки. Правила рекомендовані для використання всіма держорганами, включно з окупованими територіями.

Суспільство • 5 квітня, 14:55 • 18820 перегляди

У Міносвіти пояснили, що саме змінює реформа старшої школи

В Україні початкові школи та гімназії не закриватимуть, але зміниться вибір профілів і предметів учнями. Держава виділяє кошти на обладнання для лабораторій.

Суспільство • 4 квітня, 22:03 • 6364 перегляди

"Не реагував на зауваження": у Вінниці вчитель вилаяв і побив учня на уроці, відкрито справу

У вінницькому ліцеї вчитель вдарив учня 10 класу через те, що той не реагував на зауваження. Поліція відкрила кримінальне провадження та проводить слідчі дії.

Кримінал та НП • 4 квітня, 14:46 • 10848 перегляди

Зміни у правилах відстрочки для студентів і педагогів: кабмін схвалив законопроєкт

Кабмін схвалив зміни до правил відстрочки для студентів і педагогів. Відстрочку не отримають чоловіки 25+, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти.

Війна • 4 квітня, 10:40 • 9121 перегляди

Заступник директора навчального закладу виявився російським шпигуном: на Сумщині викрили крота

Посадовець передавав ворогу дані про позиції ЗСУ в прикордонних районах з Курською областю. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Війна • 3 квітня, 10:58 • 10249 перегляди

Майже кожен третій викладач в Україні має ознаки професійного вигорання - освітній омбудсмен

За даними опитувань, значна частина викладачів та вчителів в Україні відчувають професійне вигорання, потребують психологічної допомоги та підтримки у боротьбі зі стресом.

Суспільство • 3 квітня, 10:15 • 14018 перегляди

НМТ-2025: сьогодні завершується основний період реєстрації

Основний період реєстрації на НМТ-2025 закінчується 3 квітня. Потенційним вступникам необхідно створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО та надіслати необхідні документи.

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Карлів університет залишає X через зміни в політиці соцмережі

Найбільший університет Чехії вирішив залишити соцмережу X, зосереджуючись на інших платформах, таких як Facebook та Instagram. Причиною стали зміни в політиці X.

Новини Світу • 2 квітня, 04:13 • 12873 перегляди

Вчені з'ясували, як впливає захоплення відеоіграми на IQ дітей

Дослідження показало, що відеоігри можуть підвищувати інтелект дітей. Перегляд телевізора та соцмережі не мали впливу на IQ.

Технології • 2 квітня, 00:42 • 16960 перегляди