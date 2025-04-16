Зміни у правилах відстрочки для студентів і педагогів: кабмін схвалив законопроєкт

Кабмін схвалив зміни до правил відстрочки для студентів і педагогів. Відстрочку не отримають чоловіки 25+, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти.