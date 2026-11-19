Європейський Союз запровадив заборону на участь у міжнародній освітній програмі Erasmus+ для осіб, які проживають на території росії, незалежно від їхнього громадянства. Про це повідомляє УНН із посиланням на оновлені правила програми Erasmus+ на 2027 рік, оприлюднені Європейською комісією 18 листопада.

Деталі

Обмеження також поширюються на російські організації та отримання стипендій для навчання в європейських університетах. Відповідно до нових правил, організації, зареєстровані в росії, а також фізичні особи, які проживають на її території, не можуть брати участь у жодному з напрямів програми Erasmus+. Обмеження стосуються студентських обмінів, стажувань викладачів, освітніх та молодіжних проєктів, що фінансуються Європейським Союзом. При цьому визначальний критерій - саме місце проживання, а не громадянство учасника. Тобто, заборона поширюється не лише на громадян рф, а й на іноземців, які проживають на території країни-агресора.

Крім того, жителі росії більше не зможуть претендувати на стипендії Erasmus Mundus, які дозволяють здобувати ступінь магістра в європейських університетах за фінансової підтримки ЄС.

Окремі обмеження передбачені для осіб, які проживають на тимчасово окупованих росією територіях України. Водночас для громадян України правила передбачають виняток, що дозволяє їм претендувати на стипендії Erasmus Mundus. Разом із тим в оприлюднених правилах не уточнили, чи поширюватимуться нові обмеження на освітні програми та обміни, фінансування яких було погоджено до конкурсного відбору 2027 року.

Зауважимо, що раніше громадяни росії могли брати участь в окремих освітніх проєктах Erasmus+, попри обмеження співпраці ЄС із російськими університетами та державними установами після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Довідково

Erasmus+ - освітня програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Вона надає студентам можливість навчатися за обміном в іноземних університетах, а викладачам і науковцям - проходити стажування, підвищувати кваліфікацію та обмінюватися професійним досвідом.

Окремий напрям програми - Erasmus Mundus, який передбачає міжнародні магістерські програми за участю університетів із різних країн та можливість отримання стипендій для покриття витрат на навчання і проживання.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Велика Британія та ЄС домовилися про приєднання Британії до програми Erasmus+ з 2027 року, що відкриє можливості для навчання та стажування за кордоном для молоді.