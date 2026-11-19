Европейский союз ввел запрет на участие в международной образовательной программе Erasmus+ для лиц, проживающих на территории россии, независимо от их гражданства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обновленные правила программы Erasmus+ на 2027 год, опубликованные Европейской комиссией 18 ноября.

Детали

Ограничения также распространяются на российские организации и получение стипендий для обучения в европейских университетах. Согласно новым правилам, организации, зарегистрированные в россии, а также физические лица, проживающие на ее территории, не могут участвовать ни в одном из направлений программы Erasmus+. Ограничения касаются студенческих обменов, стажировок преподавателей, образовательных и молодежных проектов, финансируемых Европейским союзом. При этом определяющим критерием является именно место проживания, а не гражданство участника. То есть запрет распространяется не только на граждан рф, но и на иностранцев, проживающих на территории страны-агрессора.

Кроме того, жители россии больше не смогут претендовать на стипендии Erasmus Mundus, которые позволяют получить степень магистра в европейских университетах при финансовой поддержке ЕС.

Отдельные ограничения предусмотрены для лиц, проживающих на временно оккупированных россией территориях Украины. В то же время для граждан Украины правила предусматривают исключение, позволяющее им претендовать на стипендии Erasmus Mundus. Вместе с тем в опубликованных правилах не уточняется, будут ли новые ограничения распространяться на образовательные программы и обмены, финансирование которых было согласовано до конкурсного отбора 2027 года.

Отметим, что ранее граждане россии могли участвовать в отдельных образовательных проектах Erasmus+, несмотря на ограничения сотрудничества ЕС с российскими университетами и государственными учреждениями после начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году.

Справочно

Erasmus+ - образовательная программа Европейского союза, направленная на поддержку образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта. Она предоставляет студентам возможность учиться по обмену в зарубежных университетах, а преподавателям и ученым — проходить стажировки, повышать квалификацию и обмениваться профессиональным опытом.

Отдельное направление программы - Erasmus Mundus, предусматривающее международные магистерские программы с участием университетов из разных стран и возможность получения стипендий для покрытия расходов на обучение и проживание.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Великобритания и ЕС договорились о присоединении Британии к программе Erasmus+ с 2027 года, что откроет для молодежи возможности обучения и стажировок за рубежом.