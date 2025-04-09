Украина и Япония подписали соглашение о выделении 58 млн долларов на гуманитарное разминирование, энергетику и восстановление инфраструктуры. Япония уже предоставила Украине 12 млрд долларов помощи.
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея никогда не откажется от своей ядерной программы. Любые переговоры о денуклеаризации являются отрицанием суверенитета страны.
Азиатские страны реагируют на тарифы США, защищая свои финансовые интересы. Япония ведет переговоры, Южная Корея оказывает поддержку автопроизводителям, Индия снижает ставки.
Дональд Трамп ввел сверхвысокие пошлины на импорт для ряда стран. По его словам, мировые лидеры готовы на все, чтобы заключить торговые соглашения с США.
В США вступили в силу новые торговые ограничения со сверхвысокими пошлинами в 104% на китайский импорт. Финансовые рынки отреагировали падением индексов и валют в Азии.
Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.
В префектуре Вакаяма с помощью 3D-печати возвели новую железнодорожную станцию на месте старого деревянного здания 1948 года. Строительство длилось всего шесть часов.
Бессент заявил о желании почти 70 стран помочь в восстановлении мировой торговли. Также США планируют переговоры с Японией для воплощения видения президента относительно новой эры торговли.
У Японии потерпел крушение медицинский вертолет. Три человека погибли, среди них пациентка, врач и смотритель. Пилота, механика и медсестру удалось спасти.
Из-за пошлин Трампа и торговой войны ситуация на рынках ухудшается. Акции США падают, а азиатские рынки страдают от худшей недели со времен пандемии.
Нарухито и Масако поклонились мемориалу, отметив 80-ю годовщину битвы за Иводзиму. Остров, где погибли тысячи солдат, закрыт для гражданских.
Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали после заявления Трампа о сохранении масштабных тарифов. Падение произошло на фоне опасений глобальной экономической рецессии.
Nintendo отложила предварительные заказы Switch 2 в США из-за неопределенности с пошлинами Трампа. Акции компании упали на 10%, несмотря на запланированный выпуск консоли 5 июня.
Предварительно, в результате короткого замыкания загорелся электромобиль Nissan LEAF. Представитель ГСЧС опроверг слухи о взрыве, объяснив, что хлопок мог быть вызван коротким замыканием.
Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность из-за провокационных действий Китая вокруг Тайваня. Они призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе.
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.
Глобальные фондовые рынки упали после объявления Трампом новых пошлин. Больше всего пострадали акции Nike, Apple, H&M и других компаний, зависящих от импорта.
Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq упали после объявления Трампом новых пошлин на импорт из Китая, ЕС и Японии. Цена на золото выросла на фоне опасений инвесторов.
Президент США объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай - 34%, Евросоюз и Великобритания - 20%.
Марк Рютте заявил, что НАТО стремится усилить сотрудничество с партнерами в оборонной сфере и обмене опытом. Альянс учитывает опыт войны в Украине и анализирует его.
Трамп планирует масштабные ограничения торговли, что может перевернуть мировую систему. Экономисты предупреждают о рисках рецессии и роста инфляции из-за новых пошлин.
Администрация Трампа планирует указ, который облегчит экспорт военной техники, увеличив минимальные суммы для рассмотрения Конгрессом. Это может увеличить продажи оружия крупным оборонным подрядчикам.
Ван И заявил, что США должны отменить пошлины на китайские товары, прежде чем обсуждать роль Пекина в фентаниловом кризисе. Китай готов к равноправным консультациям.
Китай начал второй этап военных учений вокруг Тайваня, Strait Thunder-2025A, для блокировки острова. Международное сообщество выразило обеспокоенность действиями Китая.
Пекин, Токио и Сеул провели встречу по экономической кооперации. Обсудили углубление взаимодействия в сфере полупроводников и создание зоны свободной торговли.
В Киеве начался сезон цветения сакур и магнолий. Самые первые деревья расцвели в Днепровском, Деснянском и Оболонском районах, а продолжительность цветения – около двух недель.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
США создают новое командование для военных действий в Японии. Это делается для усиления оборонной координации и поддержки союзников в регионе на фоне растущей угрозы со стороны Китая.
Министр обороны США Гегсет заявил об обеспечении "надежного сдерживания" в регионе, включая Тайваньский пролив, из-за усиления давления Китая. Он поддержал Японию в осуждении "агрессивных" действий КНР.