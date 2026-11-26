В москве арестовали заместителя главнокомандующего воздушно-космическими силами рф по вооружению генерал-полковника юрия грехова. Об этом сообщил Telegram-канал Astra, передает УНН.

Детали

235-й гарнизонный военный суд 25 ноября отправил грехова в СИЗО. Его подозревают в получении взятки.

При этом в карточке дела не указано, с чем связано обвинение. Ходатайство в отношении высокопоставленного военнослужащего подало главное военное следственное управление следственного комитета россии.

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Грехову 64 года, на военной службе он с 1979 года. Окончил горьковское высшее зенитно-ракетное училище ПВО, служил в авиации и ПВО Тихоокеанского флота и на Дальнем Востоке россии.

Три года командовал войсками ПВО и ПРО, а с 2021 года отвечал в ВКС за вооружение. Также он является заместителем председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ.

Генерал находится под санкциями ЕС, Великобритании, Украины, Японии и ряда других стран.

Напомним

В армянском городе Гюмри арестовали двух военнослужащих 102-й российской военной базы, которых подозревают в избиении 34-летнего гражданина Украины Дмитрия Самуеленко.