Чешская Республика

С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией (1:1) в выездном матче Лиги наций. Анна Петрик реализовала пенальти, и Украина сохранила лидерство в группе с 10 очками.
Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.
Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в соцсети X взломали, распространив фейки о нападении россиян. Полиция расследует инцидент и выясняет, как злоумышленники обошли защиту.
Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Хорватии. Он победил азербайджанца Карима Аллахвердиева и других соперников.
Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.
Европейские страны могут пересмотреть статус украинских беженцев после прекращения войны. Нет четкого плана действий относительно их пребывания в ЕС после завершения конфликта.
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.
Крупнейший университет Чехии решил покинуть соцсеть X, сосредотачиваясь на других платформах, таких как Facebook и Instagram. Причиной стали изменения в политике X.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
В Оломоуце объявлено чрезвычайное положение из-за аварии поезда с бензолом. Около 350 тонн токсичного вещества вытекло в грунтовые воды, что является крупнейшим загрязнением в мире.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов может обеспечить Украину таким же количеством, как и в прошлом году. Он подчеркнул единство Европы в поддержке Украины.
Страны ЕС увеличили закупки газа из рф на 18% в 2024 году, несмотря на санкции. Еврокомиссия планирует представить план отказа от российских энергоносителей.
Укрзализныця возобновляет онлайн продажу билетов после сбоя, но пассажиры жалуются на проблемы. Инструкции по приобретению, возврату и действиям в случае потери билета.
Около 30% украинцев, нашедших убежище в Норвегии, уже трудоустроены. Программа адаптации помогает им изучать язык и культуру для успешной интеграции.
В Чехии 25 марта произошел взрыв на складе боеприпасов. Есть один пострадавший, на месте работают 11 пожарных расчетов, жителей эвакуировали.
Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.
Владимир Зеленский прибыл на восток Украины, посетив Донецкую область. Он встретился с украинскими воинами с полковником Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса Президента.
21 марта оккупанты сбросили 6 авиабомб на Краснополье, Сумская область. Два человека погибли, двое ранены, разрушены дома. Также атакован мотоцикл в Рожковичи, есть раненые.
Украина поддержит шаги к прекращению огня. На встрече в Саудовской Аравии обсудят прекращение ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.
Украинская команда, включая министра обороны, встретится с американской в Саудовской Аравии. Зеленский выразил надежду на прогресс в вопросе прекращения огня.
Президент Зеленский подчеркнул, что ООН не является альтернативой военному контингенту или гарантиям безопасности для Украины. По его словам, россия не боится ООН.
Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел встретились в Мощуне, чтобы почтить память погибших воинов. Бои за Мощун были решающими в обороне Киева.
Петер Павел прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем. Ранее он посетил Одессу, где обсудил вопросы безопасности судоходства и восстановления Украины.
Во время визита Петера Павела в Одессу, Россия осуществила атаку дронами. Обсудили вопросы безопасности судоходства и восстановления Украины, Чехия уже предоставила $900 млн помощи.
Украина оказалась на 111-м месте в рейтинге счастья, потеряв позиции по сравнению с прошлым годом. Финляндия возглавляет рейтинг восьмой год подряд, лидируя по уровню счастья.
Ряд стран ЕС, включая Германию и страны Балтии, выступили за финансирование «Радио Свободная Европа» на фоне уменьшения поддержки со стороны США. Чехия инициировала этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС.
С начала полномасштабного вторжения более 35 тысяч украинцев получили статус беженцев в Турции. Об этом сообщило Министерство национального единства Украины.