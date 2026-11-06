Петр Павел отказался быть европейским переговорщиком по Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не имеет амбиций быть европейским переговорщиком по прекращению войны в Украине, но хотел бы поделиться своим опытом работы в НАТО. Об этом сообщает ČTK, информирует УНН.

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По словам политика, европейские страны должны самостоятельно выбрать своего представителя для этого процесса.

У меня точно нет таких амбиций. Я, безусловно, был бы рад поделиться своим опытом как с НАТО, так и с Европейским союзом. Но, безусловно, европейские государства сами должны сказать, кого они видят своим представителем - сказал Павел.

По данным The Telegraph, чешский лидер входит в пятерку политиков, которых европейцы рассматривают в качестве главного переговорщика с российским правителем владимиром путиным по вопросу прекращения войны в Украине. В то же время, по словам Павела, соответствующие переговоры пока не велись.

"Я понимаю, что мое имя упоминалось ... в связи с несколькими другими, но я бы назвал это журналистским выводом. Так что никаких переговоров точно не было", - резюмировал президент Чехии.

Напомним

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа рискует утратить свое значение в любых мирных переговорах по Украине, если не прекратит практику конкурирующих дипломатических инициатив и не согласует кандидатуру единого представителя, уполномоченного выступать от ее имени.

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