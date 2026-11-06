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Петр Павел відмовився бути європейським переговірником щодо України

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Президент Чехії не прагне представляти Європу на переговорах щодо війни в Україні. Павел готовий поділитися досвідом роботи в НАТО та ЄС.

Петр Павел відмовився бути європейським переговірником щодо України

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не має амбіцій бути європейським переговірником щодо припинення війни в Україні, але хотів би поділитися своїм досвідом роботи в НАТО. Про це повідомляє ČTK, інформує УНН.

Деталі

За словами політика, європейські країни мають самостійно обрати свого представника для цього процесу.

У мене точно немає таких амбіцій. Я, безумовно, був би радий поділитися своїм досвідом як з НАТО, так і з Європейського Союзу. Але, безумовно, європейські держави самі повинні сказати, кого вони бачать своїм представником

- сказав Павел.

За даними The Telegraph, чеський лідер входить до п'ятірки політиків, яких європейці розглядають як головного переговірника з російським правителем володимиром путіним щодо припинення війни в Україні. Водночас, за словами Павела, відповідні переговори наразі не велися.

"Я розумію, що моє ім’я згадувалося ... у зв’язку з кількома іншими, але я б назвав це журналістським висновком. Тож жодних переговорів точно не було", - резюмував президент Чехії.

Нагадаємо

Напередодні прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європа ризикує втратити своє значення в будь-яких мирних переговорах щодо України, якщо не припинить практику конкуруючих дипломатичних ініціатив і не узгодить кандидатуру єдиного представника, уповноваженого виступати від її імені.

Президент Фінляндії Стубб готовий представляти Європу на переговорах з рф25.05.26, 10:24 • 4195 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Петр Павел
Джорджа Мелоні
НАТО
Європейський Союз
Чехія
Італія
Україна