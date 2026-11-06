Петр Павел відмовився бути європейським переговірником щодо України

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не має амбіцій бути європейським переговірником щодо припинення війни в Україні, але хотів би поділитися своїм досвідом роботи в НАТО. Про це повідомляє ČTK, інформує УНН.

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За словами політика, європейські країни мають самостійно обрати свого представника для цього процесу.

У мене точно немає таких амбіцій. Я, безумовно, був би радий поділитися своїм досвідом як з НАТО, так і з Європейського Союзу. Але, безумовно, європейські держави самі повинні сказати, кого вони бачать своїм представником - сказав Павел.

За даними The Telegraph, чеський лідер входить до п'ятірки політиків, яких європейці розглядають як головного переговірника з російським правителем володимиром путіним щодо припинення війни в Україні. Водночас, за словами Павела, відповідні переговори наразі не велися.

"Я розумію, що моє ім’я згадувалося ... у зв’язку з кількома іншими, але я б назвав це журналістським висновком. Тож жодних переговорів точно не було", - резюмував президент Чехії.

Нагадаємо

Напередодні прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європа ризикує втратити своє значення в будь-яких мирних переговорах щодо України, якщо не припинить практику конкуруючих дипломатичних ініціатив і не узгодить кандидатуру єдиного представника, уповноваженого виступати від її імені.

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