Петро Павел

Президент Чехії про переговори: Європі потрібно визначити "червоні лінії" і обговорити це з Україною

Петр Павел заявив про необхідність Європі визначити свою позицію і «червоні лінії» для переговорів з Україною. Після узгодження з Києвом європейську позицію потрібно буде скоординувати з американськими союзниками.