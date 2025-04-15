Петро Павел

Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».
Володимир Зеленський прибув на схід України, відвідавши Донецьку область. Він зустрівся з українськими воїнами з полковником Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента.
21 березня окупанти скинули 6 авіабомб на Краснопілля, Сумська область. Двоє людей загинули, двоє поранені, зруйновано будинки. Також атаковано мотоцикл у Рожковичі, є поранені.
Україна підтримає кроки до припинення вогню. На зустрічі в Саудівській Аравії обговорять припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
Президент України наголосив, що першочерговим завданням є припинення вогню. Україна працює над цим питанням спільно з колегами з Британії, Франції та США.
Українська команда, включно з міністром оборони, зустрінеться з американською в Саудівській Аравії. Зеленський висловив сподівання на прогрес у питанні припинення вогню.
Петр Павел заявив, що росія лицемірно заявляє про переговори, одночасно атакуючи цивільну інфраструктуру. Внаслідок нещодавніх ударів в Одесі виникли масштабні пожежі та руйнування.
Президент Зеленський наголосив, що ООН не є альтернативою військовому контингенту чи гарантіям безпеки для України. За його словами, росія не боїться ООН.
Володимир Зеленський та президент Чехії Петр Павел зустрілися в Мощуні, щоб вшанувати загиблих воїнів. Бої за Мощун були вирішальними в обороні Києва.
Петер Павел прибув до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем. Раніше він відвідав Одесу, де обговорив питання безпеки судноплавства та відновлення України.
Під час візиту Петера Павела до Одеси, Росія здійснила атаку дронами. Обговорили питання безпеки судноплавства та відновлення України, Чехія вже надала $900 млн допомоги.
Президент Чехії Петр Павел закликав створити широку міжнародну коаліцію для справедливого миру в Україні. Він наголосив, що мир на умовах агресора є капітуляцією та заохотить майбутніх загарбників.
Україна отримала 500 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм в рамках чеської ініціативи. 18 країн виділили $1,8 млрд на закупівлю боєприпасів, а загальний обсяг поставок сягне 1,5 млн снарядів.
Петр Павел заявив, що мир не може бути досягнутий будь-якою ціною та не повинен принижувати Україну як жертву агресії. Він наголосив на необхідності подальшої підтримки України та її вступу до НАТО.
На Староміській площі у Празі відбувся масовий мітинг на підтримку України за участі президента Петра Павела. Подібні акції також пройшли у Брно та Брюсселі, а в Пльзені запланована на 24 лютого.
Президент України провів телефонну розмову з чеським колегою щодо подальших спільних планів та єдиної позиції Європи. Обговорено постачання артилерійських снарядів та нову пропозицію Чехії щодо підтримки.
Чеські високопосадовці висловили сумніви щодо відправки військ в Україну для миротворчої місії. Рішення залежатиме від параметрів припинення вогню та участі союзників, особливо США.
Європейські країни не планують об'єднувати національні армії в єдину структуру. ЄС працює над посиленням власних оборонних спроможностей та формує посилену бригаду.
Чеська ініціатива забезпечила постачання 1,6 млн артилерійських снарядів для України. Фінансування забезпечено до квітня, а ініціатива триватиме й надалі, повідомив президент Чехії Петр Павел.
Петр Павел заявив про необхідність Європі визначити свою позицію і «червоні лінії» для переговорів з Україною. Після узгодження з Києвом європейську позицію потрібно буде скоординувати з американськими союзниками.
Сенат Чехії передав на підпис президенту закон, що забороняє надавати громадянство росіянам без відмови від паспорта рф. Закон Lex Ukrajina також продовжує тимчасовий захист українців на рік.
За три квартали 2024 року населення Чехії зменшилось на 3300 осіб, досягнувши 10,897 млн. Смертність значно перевищила народжуваність, але міграційний приріст частково компенсував демографічний спад.
Українські військові з 10-ї бригади передали Петру Павелу консерви зі свинини з фронту. На етикетці було написано подяку чеському народу за підтримку.
Президенти України та Чехії провели відеорозмову щодо постачання артилерійських снарядів та військової підготовки. Обговорили відкриття представництва Міністерства національної єдності в Чехії.
Ян Ліпавський відвідав Київ для оцінки ситуації з обстрілами та чеськими проєктами. Міністр підтримує мирний план Зеленського, відкинувши ідею тимчасової окупації територій росією.
Боррель повідомив про надання Україні військової допомоги на 45 млрд євро та мільйон боєприпасів. До кінця зими ЄС підготує 75 тисяч українських військових.
Петро Павел підтримує введення суворіших обмежень на деякі види зброї в Чехії. Президент пропонує заборонити використання глушників для короткоствольної зброї та розглядає додаткові обмеження.
Зеленський провів зустріч з головою європейської дипломатії Боррелем щодо постачання зброї. Європейські партнери планують реалізувати ініціативу з постачання 1 млн снарядів для української артилерії до кінця року.
Петр Павел схвалив 60 із 181 заявок від чеських громадян на службу в українській армії. Дозволи видано після погодження з профільними міністерствами Чехії.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про бажання відновити економічні відносини з рф після закінчення війни в Україні. Він також виступає за збереження транзиту російської сировини до Європи через Україну.