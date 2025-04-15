Петро Павел

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23241 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131672 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194771 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77216 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Для президента Словаччини "коаліція охочих" не має ефекту: вважає, що треба діяти на рівні ЄС та НАТО

Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».

Політика • 14 квітня, 12:45 • 5236 перегляди

Зеленський поїхав на схід України

Володимир Зеленський прибув на схід України, відвідавши Донецьку область. Він зустрівся з українськими воїнами з полковником Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента.

Війна • 22 березня, 09:49 • 21175 перегляди

Окупанти скинули щонайменше 6 авіабомб на Сумщину: дві людини загинули, ще дві - поранені

21 березня окупанти скинули 6 авіабомб на Краснопілля, Сумська область. Двоє людей загинули, двоє поранені, зруйновано будинки. Також атаковано мотоцикл у Рожковичі, є поранені.

Війна • 21 березня, 18:52 • 28168 перегляди

Зеленський повідомив, які умови припинення вогню можуть обговорюватися у Саудівській Аравії

Україна підтримає кроки до припинення вогню. На зустрічі в Саудівській Аравії обговорять припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Політика • 21 березня, 17:34 • 20429 перегляди

Перш ніж перейти до моніторингу миру, необхідно здійснити моніторинг припинення вогню - Зеленський

Президент України наголосив, що першочерговим завданням є припинення вогню. Україна працює над цим питанням спільно з колегами з Британії, Франції та США.

Війна • 21 березня, 15:54 • 17792 перегляди

Зеленський про зустріч з США в Саудівській Аравії: буде міністр оборони Умєров

Українська команда, включно з міністром оборони, зустрінеться з американською в Саудівській Аравії. Зеленський висловив сподівання на прогрес у питанні припинення вогню.

Війна • 21 березня, 15:29 • 16165 перегляди

росія цинічно говорить про мир та б'є по інфраструктурі: Павел про обстріл Одеси

Петр Павел заявив, що росія лицемірно заявляє про переговори, одночасно атакуючи цивільну інфраструктуру. Внаслідок нещодавніх ударів в Одесі виникли масштабні пожежі та руйнування.

Війна • 21 березня, 15:22 • 13334 перегляди

Зеленський: ООН не може бути альтернативою військовому контингенту для захисту України

Президент Зеленський наголосив, що ООН не є альтернативою військовому контингенту чи гарантіям безпеки для України. За його словами, росія не боїться ООН.

Війна • 21 березня, 15:08 • 13977 перегляди

Зеленський зустрівся з президентом Чехії: вшанували полеглих воїнів на місці боїв за Мощун

Володимир Зеленський та президент Чехії Петр Павел зустрілися в Мощуні, щоб вшанувати загиблих воїнів. Бої за Мощун були вирішальними в обороні Києва.

Війна • 21 березня, 12:51 • 12014 перегляди

Президент Чехії прибув до Києва для зустрічі із Зеленським

Петер Павел прибув до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем. Раніше він відвідав Одесу, де обговорив питання безпеки судноплавства та відновлення України.

Політика • 21 березня, 08:58 • 10814 перегляди

рф здійснила атаку дронами під час візиту президента Чехії до Одеси

Під час візиту Петера Павела до Одеси, Росія здійснила атаку дронами. Обговорили питання безпеки судноплавства та відновлення України, Чехія вже надала $900 млн допомоги.

Війна • 21 березня, 06:48 • 15384 перегляди

Президент Чехії закликає до створення міжнародної коаліції за справедливий мир в Україні

Президент Чехії Петр Павел закликав створити широку міжнародну коаліцію для справедливого миру в Україні. Він наголосив, що мир на умовах агресора є капітуляцією та заохотить майбутніх загарбників.

Новини Світу • 2 березня, 02:31 • 53625 перегляди

Україна минулого року отримала 500 тис. 155-мм снарядів за ініціативи Чехії

Україна отримала 500 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм в рамках чеської ініціативи. 18 країн виділили $1,8 млрд на закупівлю боєприпасів, а загальний обсяг поставок сягне 1,5 млн снарядів.

Війна • 25 лютого, 19:32 • 34077 перегляди

Президент Чехії розкрив, який "мир" з росією стане зрадою для України

Петр Павел заявив, що мир не може бути досягнутий будь-якою ціною та не повинен принижувати Україну як жертву агресії. Він наголосив на необхідності подальшої підтримки України та її вступу до НАТО.

Війна • 24 лютого, 10:38 • 24120 перегляди

У Празі та Брюсселі відбулися мітинги на підтримку України

На Староміській площі у Празі відбувся масовий мітинг на підтримку України за участі президента Петра Павела. Подібні акції також пройшли у Брно та Брюсселі, а в Пльзені запланована на 24 лютого.

Суспільство • 23 лютого, 23:22 • 33991 перегляди

Зеленський і Павел обговорили нову чеську ініціативу щодо підтримки України

Президент України провів телефонну розмову з чеським колегою щодо подальших спільних планів та єдиної позиції Європи. Обговорено постачання артилерійських снарядів та нову пропозицію Чехії щодо підтримки.

Війна • 21 лютого, 15:17 • 26461 перегляди

Чеський уряд обережно ставиться до відправки військового контингенту в Україну

Чеські високопосадовці висловили сумніви щодо відправки військ в Україну для миротворчої місії. Рішення залежатиме від параметрів припинення вогню та участі союзників, особливо США.

Війна • 20 лютого, 08:16 • 24182 перегляди

ЄС не створить спільну армію для захисту від росії - глава МЗС Польщі

Європейські країни не планують об'єднувати національні армії в єдину структуру. ЄС працює над посиленням власних оборонних спроможностей та формує посилену бригаду.

Війна • 16 лютого, 11:14 • 69906 перегляди

Петр Павел заявив, що ініціатива Чехії з постачання Україні боєприпасів буде продовжена

Чеська ініціатива забезпечила постачання 1,6 млн артилерійських снарядів для України. Фінансування забезпечено до квітня, а ініціатива триватиме й надалі, повідомив президент Чехії Петр Павел.

Війна • 16 лютого, 00:05 • 34133 перегляди

Президент Чехії про переговори: Європі потрібно визначити "червоні лінії" і обговорити це з Україною

Петр Павел заявив про необхідність Європі визначити свою позицію і «червоні лінії» для переговорів з Україною. Після узгодження з Києвом європейську позицію потрібно буде скоординувати з американськими союзниками.

Політика • 15 лютого, 11:49 • 23723 перегляди

Сенат Чехії ухвалив закон про заборону надання чеського громадянства росіянам, які не відмовились від паспорта рф

Сенат Чехії передав на підпис президенту закон, що забороняє надавати громадянство росіянам без відмови від паспорта рф. Закон Lex Ukrajina також продовжує тимчасовий захист українців на рік.

Політика • 23 січня, 02:47 • 35723 перегляди

Населення Чехії скорочується: рекордна різниця між смертністю та народжуваністю

За три квартали 2024 року населення Чехії зменшилось на 3300 осіб, досягнувши 10,897 млн. Смертність значно перевищила народжуваність, але міграційний приріст частково компенсував демографічний спад.

Суспільство • 30 грудня, 17:40 • 34348 перегляди

Президент Чехії отримав незвичний різдвяний подарунок з українського фронту

Українські військові з 10-ї бригади передали Петру Павелу консерви зі свинини з фронту. На етикетці було написано подяку чеському народу за підтримку.

Війна • 27 грудня, 20:27 • 37491 перегляди

У Чехії можуть відкрити представництво Міністерства національної єдності: Зеленський поговорив із Павелом

Президенти України та Чехії провели відеорозмову щодо постачання артилерійських снарядів та військової підготовки. Обговорили відкриття представництва Міністерства національної єдності в Чехії.

Війна • 20 грудня, 15:20 • 22567 перегляди

Глава МЗС Чехії прибув до Києва

Ян Ліпавський відвідав Київ для оцінки ситуації з обстрілами та чеськими проєктами. Міністр підтримує мирний план Зеленського, відкинувши ідею тимчасової окупації територій росією.

Політика • 22 листопада, 07:12 • 19342 перегляди

ЄС передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів - Боррель

Боррель повідомив про надання Україні військової допомоги на 45 млрд євро та мільйон боєприпасів. До кінця зими ЄС підготує 75 тисяч українських військових.

Війна • 18 листопада, 18:48 • 33038 перегляди

Президент Чехії виступає за введення обмежень на деякі види зброї: що пропонується

Петро Павел підтримує введення суворіших обмежень на деякі види зброї в Чехії. Президент пропонує заборонити використання глушників для короткоствольної зброї та розглядає додаткові обмеження.

Новини Світу • 14 листопада, 18:58 • 16362 перегляди

Європейські партнери до кінця року мають встигнути передати Україні 1 млн снарядів - Зеленський

Зеленський провів зустріч з головою європейської дипломатії Боррелем щодо постачання зброї. Європейські партнери планують реалізувати ініціативу з постачання 1 млн снарядів для української артилерії до кінця року.

Війна • 11 листопада, 18:02 • 26278 перегляди

Президент Чехії дозволив 60 громадянам вступити до Збройних Сил України

Петр Павел схвалив 60 із 181 заявок від чеських громадян на службу в українській армії. Дозволи видано після погодження з профільними міністерствами Чехії.

Новини Світу • 2 листопада, 19:58 • 30707 перегляди

Фіцо заявив, що хоче відновити відносини з рф після війни в Україні

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про бажання відновити економічні відносини з рф після закінчення війни в Україні. Він також виступає за збереження транзиту російської сировини до Європи через Україну.

Війна • 4 жовтня, 09:39 • 56475 перегляди