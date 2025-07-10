Україна побудувала 110 заводів і підприємств попри щоденні атаки - Свириденко
Київ • УНН
Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про будівництво понад 110 нових заводів та підприємств під час війни. Економіка України демонструє стабільний ріст завдяки кредитам міжнародних партнерів та пропонує інвесторам повний пакет можливостей.
Перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко під час Конференції з відбудови України повідомила, що за час війни було побудовано понад 110 нових заводів підприємств, повідомляє УНН.
Деталі
Понад 110 нових заводів і підприємств було побудовано, незалежно від того, що ми під атаками кожного дня і ночі. Наша ситуація показувала стабільний ріст на 26-28%
Вона додала, що Україна розвивається завдяки кредитам, які надають їй міжнародні партнери.
Ми працюємо завдяки багатьом факторам, зокрема кредитам інших країн, окрім Європи, також Сполучених Штатів, Японії та азійських країн. Наша економіка залишається міцною та має великий потенціал для внесків
Міністерка також повідомила, що Україна пропонує інвесторам повний пакет всіх можливостей для ефективної роботи.
Україна пропонує повний набір інфраструктурних можливостей для інвесторів, привабливий пакет додаткових можливостей та фінансових інструментів
Доповнення
Президент Чехії Петр Павел у Римі презентував план післявоєнної відбудови України. Він передбачає залучення приватного капіталу, інституційні реформи та спільну відповідальність союзників.