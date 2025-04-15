Мохамед Салах підписав новий контракт з "Ліверпулем", який діятиме до 2027 року. Єгиптянин заявив, що його найкращі роки проходять в мерсісайдському клубі.
Український форвард римської "Роми" Артем Довбик визнаний найкращим гравцем місяця в італійській Серії А. У березні він забив три вирішальні голи у чотирьох матчах.
Під час візиту до Італії королеві Каміллі подарували піцу "Маргарита" на честь 20-ї річниці її весілля з королем Чарльзом. Король Чарльз виступив в італійському парламенті.
Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію з продажу квитків та шістьох туроператорів на €20 млн за накопичення квитків у Колізей. Це обмежувало доступ туристів до амфітеатру.
Принц Гаррі прибув до Лондона для апеляції щодо рівня охорони. Його приїзд співпав з державним візитом короля Чарльза III та королеви Камілли до Риму.
Після виписки з лікарні, де він лікувався від пневмонії, 88-річний Папа Франциск з'явився перед віруючими у Ватикані. Він подякував усім за підтримку і помолився за лікарів.
Анна Нетребко знову виступатиме в Лондоні після підтримки путіна та “новоросії”. Єрмак закликав замінити її українською співачкою Людмилою Монастирською.
У дилерському центрі Tesla в Римі згоріло 17 авто. Ілон Маск назвав інцидент тероризмом, поліція розслідує можливий підпал і зв'язок з анархістськими групами.
Франческо Тотті заявив, що він не політик, а спортсмен, і поїхав би до Києва з тією ж метою, що і до москви. Він відвідає церемонію нагородження в росії.
Папа Франциск, госпіталізований з респіраторною інфекцією, буде виписаний в неділю. Після виписки йому знадобиться двомісячний відпочинок у Ватикані.
Папа Франциск продовжує лікування в лікарні Gemelli. Спостерігаються невеликі покращення в диханні та рухових навичках, він проходить фармакологічну терапію та фізіотерапію.
Стан Папи Римського Франциска покращується, і він більше не потребує штучної вентиляції легень. Понтифік перебуває в лікарні через респіраторну інфекцію.
У понеділок у Папи Франциска стався новий епізод респіраторного кризу, через що його підключили до неінвазивної вентиляції. Проведено дві бронхоскопії для видалення слизу з легень, стан залишається під наглядом.
У Папи Франциска стався епізод бронхоспазму, що призвів до ускладнень та потреби у вентиляції легень. Після термінового медичного втручання ніч у лікарні Джемеллі пройшла спокійно.
Стан 88-річного Папи Франциска, госпіталізованого з пневмонією, поліпшується після двох тижнів у лікарні. Понтифік продовжує працювати в спеціальних апартаментах, виконуючи дихальні вправи між відпочинком.
Папа Франциск перебуває на лікуванні в римській лікарні Джемеллі, де його стан поступово покращується. Понтифік спростував інформацію про передсмертний стан та можливу відставку, проте його найближчий календар подій змінено.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що справедливий мир в Україні можливий лише за умови гарантій безпеки від НАТО. Мелоні наголосила, що це найефективніший спосіб запобігти новому вторгненню росії.
Папа Франциск вже 12 днів перебуває у лікарні через подвійне запалення легень, його стан критичний, але стабільний. Понтифіку зробили комп'ютерну томографію, прогноз залишається стриманим.
Папа Римський госпіталізований із пневмонією обох легень і залишиться в лікарні щонайменше тиждень. Лікарі повідомляють, що стан понтифіка стабільний, але потребує тривалого лікування.
У Ватикані повідомили про незначне покращення стану здоров'я Папи Франциска, госпіталізованого з двосторонньою пневмонією. Понтифік не має температури, його показники стабільні, він прийняв Причастя та працює.
Ватикан повідомив про стан Папи Франциска, який перебуває в римській лікарні з 14 лютого. Понтифік провів спокійну ніч, поснідав у кріслі та продовжує працювати.
Італійська поліція виявила майстерню, де виготовлялись підробки відомих картин XIX-XX століть. Вилучено 71 картину та матеріали для їх виготовлення разом із фальшивими сертифікатами автентичності.
Стан здоров'я 88-річного Папи Франциска погіршується через двосторонню пневмонію. Понтифік прискорює реорганізацію церковного управління та готується до можливої передачі влади.
88-річного Папу Франциска госпіталізували через загострення бронхіту та проблеми з диханням. Лікарі оцінюють його стан як складний, що вимагає тривалого перебування в лікарні Джемеллі в Римі.
88-річний понтифік перебуває в римській лікарні Джемеллі через інфекцію дихальних шляхів. Лікарі прописали йому абсолютний спокій, хоча стан здоров'я показує ознаки поліпшення.
88-річний Папа Франциск провів спокійну ніч у римській лікарні Gemelli, де лікується від бронхіту. Температура понтифіка знизилась, а нова терапія дає підстави для оптимізму.
День святого Валентина має давню історію, що сягає III століття н. е. та римського священника Валентина. Сьогодні це свято відзначають у різних країнах світу з унікальними традиціями - від валентинок до зізнань у коханні тваринам.
У пункті пропуску "Краківець" виявили дві спроби незаконного ввезення ліків з Італії та Німеччини. В автомобілях Mercedes знайшли психотропні препарати та ліки від діабету й ожиріння.
WhatsApp виявив кібератаки на близько 100 журналістів та активістів у Європі через шпигунське ПЗ Graphite від Paragon Solutions. Атаки здійснювались через вразливість "нульового кліка" у групових чатах.
Харківський бабак-віщун Тимко цьогоріч через нестабільний стан передбачатиме прихід весни не виходячи з домівки. Традиційне віщування відбудеться на біостанції у Великобурлуцькій громаді лише у присутності біологів.