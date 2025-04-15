День святого Валентина: історія свята та традиції святкування в усьому світі

День святого Валентина має давню історію, що сягає III століття н. е. та римського священника Валентина. Сьогодні це свято відзначають у різних країнах світу з унікальними традиціями - від валентинок до зізнань у коханні тваринам.