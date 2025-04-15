$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 1062 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 4394 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29287 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160032 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138401 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141437 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136038 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135930 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196683 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77712 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 47809 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 60923 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 67163 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 58073 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 38815 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 990 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 894 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 17512 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 27162 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 58970 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 9154 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13828 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15667 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111262 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112786 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Рим

Новини по темi

Салах залишається на “Енфілді”: вінгер продовжив контракт із “Ліверпулем”

Мохамед Салах підписав новий контракт з "Ліверпулем", який діятиме до 2027 року. Єгиптянин заявив, що його найкращі роки проходять в мерсісайдському клубі.

Спорт • 11 квітня, 13:43 • 7298 перегляди

Форвард збірної України Довбик став гравцем місяця Серії А

Український форвард римської "Роми" Артем Довбик визнаний найкращим гравцем місяця в італійській Серії А. У березні він забив три вирішальні голи у чотирьох матчах.

Спорт • 10 квітня, 14:14 • 9938 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

Під час візиту до Італії королеві Каміллі подарували піцу "Маргарита" на честь 20-ї річниці її весілля з королем Чарльзом. Король Чарльз виступив в італійському парламенті.

Новини Світу • 9 квітня, 15:16 • 51142 перегляди

Італійських туроператорів оштрафували майже на 20 млн євро за накопичення квитків у Колізей - Reuters

Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію з продажу квитків та шістьох туроператорів на €20 млн за накопичення квитків у Колізей. Це обмежувало доступ туристів до амфітеатру.

Новини Світу • 8 квітня, 14:21 • 8789 перегляди

Принц Гаррі повернувся до Великої Британії напередодні державного візиту короля Чарльза III до Італії

Принц Гаррі прибув до Лондона для апеляції щодо рівня охорони. Його приїзд співпав з державним візитом короля Чарльза III та королеви Камілли до Риму.

Новини Світу • 8 квітня, 09:47 • 10227 перегляди

Папа Римський Франциск вперше з'явився на публіці після хвороби

Після виписки з лікарні, де він лікувався від пневмонії, 88-річний Папа Франциск з'явився перед віруючими у Ватикані. Він подякував усім за підтримку і помолився за лікарів.

Новини Світу • 6 квітня, 10:35 • 15720 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

Анна Нетребко знову виступатиме в Лондоні після підтримки путіна та “новоросії”. Єрмак закликав замінити її українською співачкою Людмилою Монастирською.

Війна • 3 квітня, 02:39 • 74917 перегляди

Пожежа у Римі: згоріло 17 електромобілів Tesla

У дилерському центрі Tesla в Римі згоріло 17 авто. Ілон Маск назвав інцидент тероризмом, поліція розслідує можливий підпал і зв'язок з анархістськими групами.

Новини Світу • 31 березня, 21:07 • 8957 перегляди

Я не політик і не дипломат, я спортсмен: легенда "Роми" Тотті пояснив, чому їде до москви

Франческо Тотті заявив, що він не політик, а спортсмен, і поїхав би до Києва з тією ж метою, що і до москви. Він відвідає церемонію нагородження в росії.

Спорт • 26 березня, 23:20 • 24391 перегляди

Папа Франциск буде виписаний з лікарні в неділю - лікар

Папа Франциск, госпіталізований з респіраторною інфекцією, буде виписаний в неділю. Після виписки йому знадобиться двомісячний відпочинок у Ватикані.

Новини Світу • 22 березня, 17:40 • 17859 перегляди

Стан Папи Франциска покращується: Ватикан повідомляє про невеликі позитивні зміни

Папа Франциск продовжує лікування в лікарні Gemelli. Спостерігаються невеликі покращення в диханні та рухових навичках, він проходить фармакологічну терапію та фізіотерапію.

Новини Світу • 21 березня, 19:19 • 15171 перегляди

Папа Франциск одужує: Понтифік більше не потребує вентиляції легень

Стан Папи Римського Франциска покращується, і він більше не потребує штучної вентиляції легень. Понтифік перебуває в лікарні через респіраторну інфекцію.

Здоров'я • 19 березня, 22:41 • 17954 перегляди

Папу Римського знову підключили до апарату вентиляції легенів

У понеділок у Папи Франциска стався новий епізод респіраторного кризу, через що його підключили до неінвазивної вентиляції. Проведено дві бронхоскопії для видалення слизу з легень, стан залишається під наглядом.

Новини Світу • 3 березня, 18:48 • 21084 перегляди

Папа Франциск провів ніч спокійно після проблем з диханням - Ватикан

У Папи Франциска стався епізод бронхоспазму, що призвів до ускладнень та потреби у вентиляції легень. Після термінового медичного втручання ніч у лікарні Джемеллі пройшла спокійно.

Новини Світу • 1 березня, 10:17 • 32456 перегляди

Папа Франциск більше не в критичному стані - AFP

Стан 88-річного Папи Франциска, госпіталізованого з пневмонією, поліпшується після двох тижнів у лікарні. Понтифік продовжує працювати в спеціальних апартаментах, виконуючи дихальні вправи між відпочинком.

Новини Світу • 28 лютого, 13:43 • 20525 перегляди

Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

Папа Франциск перебуває на лікуванні в римській лікарні Джемеллі, де його стан поступово покращується. Понтифік спростував інформацію про передсмертний стан та можливу відставку, проте його найближчий календар подій змінено.

Новини Світу • 27 лютого, 15:36 • 47709 перегляди

Італія заявила про неможливість справедливого миру без гарантій безпеки для України

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що справедливий мир в Україні можливий лише за умови гарантій безпеки від НАТО. Мелоні наголосила, що це найефективніший спосіб запобігти новому вторгненню росії.

Війна • 27 лютого, 00:53 • 117383 перегляди

Папа Римський досі в критичному стані - Ватикан

Папа Франциск вже 12 днів перебуває у лікарні через подвійне запалення легень, його стан критичний, але стабільний. Понтифіку зробили комп'ютерну томографію, прогноз залишається стриманим.

Новини Світу • 25 лютого, 20:24 • 26342 перегляди

Усього втретє: Папа Франциск пропустить молитву Angelus

Папа Римський госпіталізований із пневмонією обох легень і залишиться в лікарні щонайменше тиждень. Лікарі повідомляють, що стан понтифіка стабільний, але потребує тривалого лікування.

Новини Світу • 22 лютого, 18:15 • 29492 перегляди

Стан Папи Франциска незначно покращився: що відомо про його здоров'я

У Ватикані повідомили про незначне покращення стану здоров'я Папи Франциска, госпіталізованого з двосторонньою пневмонією. Понтифік не має температури, його показники стабільні, він прийняв Причастя та працює.

Новини Світу • 21 лютого, 06:34 • 23203 перегляди

Ватикан дав оновлення про стан Папи Франциска: понтифік присвячує час праці

Ватикан повідомив про стан Папи Франциска, який перебуває в римській лікарні з 14 лютого. Понтифік провів спокійну ніч, поснідав у кріслі та продовжує працювати.

Суспільство • 20 лютого, 13:00 • 23075 перегляди

Підробляли картини Пікассо та Рембрандта: в Італії викрито підпільну майстерню

Італійська поліція виявила майстерню, де виготовлялись підробки відомих картин XIX-XX століть. Вилучено 71 картину та матеріали для їх виготовлення разом із фальшивими сертифікатами автентичності.

Новини Світу • 20 лютого, 00:59 • 30449 перегляди

Папа Франциск може залишити посаду через важку хворобу: що відбувається у Ватикані

Стан здоров'я 88-річного Папи Франциска погіршується через двосторонню пневмонію. Понтифік прискорює реорганізацію церковного управління та готується до можливої передачі влади.

Новини Світу • 18 лютого, 21:18 • 37923 перегляди

Понтифік залишається "під контролем лікарні", його стан здоров'я лікарі оцінюють як складний

88-річного Папу Франциска госпіталізували через загострення бронхіту та проблеми з диханням. Лікарі оцінюють його стан як складний, що вимагає тривалого перебування в лікарні Джемеллі в Римі.

Новини Світу • 17 лютого, 14:04 • 24914 перегляди

Папа Римський залишиться в лікарні і пропустить недільну молитву через стан здоров'я

88-річний понтифік перебуває в римській лікарні Джемеллі через інфекцію дихальних шляхів. Лікарі прописали йому абсолютний спокій, хоча стан здоров'я показує ознаки поліпшення.

Новини Світу • 16 лютого, 03:11 • 34136 перегляди

Стан здоров'я Папи Франциска: лікарі кажуть про "оптимізм" через нову терапію

88-річний Папа Франциск провів спокійну ніч у римській лікарні Gemelli, де лікується від бронхіту. Температура понтифіка знизилась, а нова терапія дає підстави для оптимізму.

Новини Світу • 15 лютого, 10:16 • 23377 перегляди

День святого Валентина: історія свята та традиції святкування в усьому світі

День святого Валентина має давню історію, що сягає III століття н. е. та римського священника Валентина. Сьогодні це свято відзначають у різних країнах світу з унікальними традиціями - від валентинок до зізнань у коханні тваринам.

Суспільство • 14 лютого, 04:03 • 35572 перегляди

На кордоні з ЄС виявили контрабанду ліків на понад 1,3 млн грн

У пункті пропуску "Краківець" виявили дві спроби незаконного ввезення ліків з Італії та Німеччини. В автомобілях Mercedes знайшли психотропні препарати та ліки від діабету й ожиріння.

Кримінал та НП • 11 лютого, 20:25 • 30110 перегляди

WhatsApp попередив про масштабну кібератаку на журналістів у 14 країнах ЄС

WhatsApp виявив кібератаки на близько 100 журналістів та активістів у Європі через шпигунське ПЗ Graphite від Paragon Solutions. Атаки здійснювались через вразливість "нульового кліка" у групових чатах.

Новини Світу • 6 лютого, 16:03 • 30083 перегляди

Сьогодні День бабака: що він означає та віщує

Харківський бабак-віщун Тимко цьогоріч через нестабільний стан передбачатиме прихід весни не виходячи з домівки. Традиційне віщування відбудеться на біостанції у Великобурлуцькій громаді лише у присутності біологів.

Суспільство • 2 лютого, 08:00 • 33367 перегляди