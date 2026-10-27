Європа бере оборону у свої руки – п'ять провідних країн зробили гучну заяву щодо НАТО

П'ять провідних європейських членів НАТО заявили про готовність посилити свою роль у забезпеченні безпеки Європи. Водночас вони наголосили, що США залишаються незамінним союзником. Про це повідомляє LRT із посиланням на BNS, пише УНН.

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Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, які входять до групи E5, провели переговори в Парижі. За їхніми підсумками сторони домовилися активніше розвивати європейські оборонні можливості.

Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку – йдеться у спільній заяві.

Водночас міністри підкреслили важливість подальшої військової присутності США в Європі.

Європа готується до змін у НАТО

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила, що країни працюватимуть над створенням сильнішої Європи в межах НАТО, координуючи свої дії з Вашингтоном.

Питання стало особливо актуальним після рішення Пентагону скоротити американський військовий контингент у Німеччині приблизно на 5000 військовослужбовців. Польська сторона висловила сподівання, що такі кроки узгоджуватимуть із союзниками, щоб не послабити оборону Альянсу.

Окремо міністри підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну, хоча нових пакетів допомоги на зустрічі не оголосили.

Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – заявив британський міністр Вес Стрітінг, наголосивши на масштабах російської загрози.

Наступну зустріч групи E5 планують провести в Римі у березні 2027 року.

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