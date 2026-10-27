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Європа бере оборону у свої руки – п'ять провідних країн зробили гучну заяву щодо НАТО

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Міністри оборони E5 домовилися розвивати європейські оборонні спроможності в межах НАТО. Вони також пообіцяли підтримувати Україну.

Європа бере оборону у свої руки – п'ять провідних країн зробили гучну заяву щодо НАТО

П'ять провідних європейських членів НАТО заявили про готовність посилити свою роль у забезпеченні безпеки Європи. Водночас вони наголосили, що США залишаються незамінним союзником. Про це повідомляє LRT із посиланням на BNS, пише УНН.

Деталі

Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, які входять до групи E5, провели переговори в Парижі. За їхніми підсумками сторони домовилися активніше розвивати європейські оборонні можливості.

Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку

– йдеться у спільній заяві.

Водночас міністри підкреслили важливість подальшої військової присутності США в Європі.

Європа готується до змін у НАТО

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила, що країни працюватимуть над створенням сильнішої Європи в межах НАТО, координуючи свої дії з Вашингтоном.

Питання стало особливо актуальним після рішення Пентагону скоротити американський військовий контингент у Німеччині приблизно на 5000 військовослужбовців. Польська сторона висловила сподівання, що такі кроки узгоджуватимуть із союзниками, щоб не послабити оборону Альянсу.

Окремо міністри підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну, хоча нових пакетів допомоги на зустрічі не оголосили.

Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

– заявив британський міністр Вес Стрітінг, наголосивши на масштабах російської загрози.

Наступну зустріч групи E5 планують провести в Римі у березні 2027 року.

Рада ЄС виділяє 4,7 млрд євро компенсації державам-членам за підтримку України26.10.26, 20:53 • 13324 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Пентагон
Рим
НАТО
Париж
Франція
Велика Британія
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