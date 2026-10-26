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Рада ЄС виділяє 4,7 млрд євро компенсації державам-членам за підтримку України

Київ • УНН

 • 4044 перегляди

Рада ЄС схвалила компенсації державам за військову підтримку України на 4,7 млрд євро. Ще 230 млн євро спрямують на місію EUMAM.

Рада ЄС виділяє 4,7 млрд євро компенсації державам-членам за підтримку України

26 жовтня Рада ЄС ухвалила пакет із восьми рішень, що дають змогу використовувати 4,7 млрд євро з Європейського фонду миру для держав-членів Союзу, які надають підтримку Україні. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, пише УНН.

Деталі

Ці рішення дозволяють здійснити часткове відшкодування з Європейського фонду миру військової допомоги, вже наданої державами-членами, на загальну суму 4,7 млрд євро. Вони також передбачають додаткове фінансування для військової місії ЄС з підтримки України EUMAM на загальну суму 230 млн євро.

Ці рішення є важливим кроком на шляху до реалізації політичної домовленості, досягнутої державами-членами ЄС 25 вересня 2026 року, щодо мобілізації 6,6 млрд євро для України з Європейського фонду миру. Угода передбачала надання 1 млрд євро нової військової допомоги Україні та подальше посилення EUMAM Ukraine у 2027 році

- йдеться у заяві.

Прийняті рішення збільшують загальний обсяг підтримки ЄС для України в рамках European Peace Facility до 10,8 млрд євро, включаючи 9,9 млрд євро на відшкодування вартості військової допомоги, наданої державами-членами, та 950 млн євро на військову підготовку в рамках EUMAM, заявили в Раді ЄС.

Доповнення

Європейський фонд миру було створено в березні 2021 року для фінансування заходів у межах спільної зовнішньої та безпекової політики (CFSP), спрямованих на запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки й стабільності. Зокрема, Європейський фонд миру дає змогу ЄС фінансувати заходи, покликані зміцнювати спроможності третіх держав, а також регіональних і міжнародних організацій у військовій сфері та сфері оборони.

Лідери ЄС 26–27 листопада обговорять фінансування для України на 2027 рік та наступний бюджет Євросоюзу21.10.26, 20:53 • 4036 переглядiв

Ольга Розгон

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