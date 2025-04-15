Рада Європейського Союзу

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19208 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133379 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126504 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125069 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127747 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192140 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76757 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164009 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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В уряді відреагували на можливі зміни з тимчасовим захистом українців в ЄС: "уважно відстежують" усі процеси

Олексій Чернишов заявив, що зміна статусу українців за кордоном можлива лише після настання тривалого миру. Дію Директиви про тимчасовий захист продовжено до березня 2026.

Політика • 8 квітня, 13:27 • 11128 перегляди

ЄС готує пакет допомоги для України на не менше €20 млрд, Будапешт не дозволить втягнути себе в це - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримує €20-мільярдне фінансування Україні.

Політика • 17 березня, 10:17 • 53637 перегляди

Шмигаль поговорив з Туском: про що йшлося

Прем'єр-міністри України та Польщі провели розмову щодо оборонної співпраці та розвитку прикордонної інфраструктури. Польща надала Україні 46-й пакет військової допомоги та підтримає євроінтеграцію під час головування в ЄС.

Війна • 10 лютого, 18:13 • 25657 перегляди

Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня

Рада ЄС офіційно продовжила економічні санкції проти росії до 31 липня 2025 року. Обмеження охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику, технології та інші сектори.

Політика • 27 січня, 12:31 • 139095 перегляди

Чехія розробила план інтеграції України та Молдови до ринку ЄС: що пропонують

Чеська Республіка підготувала неофіційний документ щодо поетапної інтеграції України та Молдови у внутрішній ринок ЄС. План охоплює співпрацю в енергетиці, сільському господарстві, телекомунікаціях та вже підтриманий 8 країнами-членами.

Новини Світу • 24 січня, 22:44 • 79573 перегляди

Україна має на меті відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС - Зеленський

Зеленський розповів про амбітні плани щодо євроінтеграції під час польського та данського головування в Раді ЄС. Україна прагне відкрити 5-6 переговорних кластерів про вступ до ЄС протягом року.

Суспільство • 15 січня, 23:47 • 28929 перегляди

8 країн доєднались до санкцій ЄС проти білорусі за причетність до агресії рф проти України

Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна підтримали санкції ЄС проти білорусі. Обмеження стосуються 26 громадян та 2 юросіб через причетність до агресії рф.

Політика • 14 січня, 15:21 • 30171 перегляди

Рада ЄС продовжила й розширила санкції проти Венесуели

Рада ЄС додала 15 нових осіб до санкційного списку Венесуели та продовжила обмеження до 2026 року. Загалом під санкціями перебувають 69 осіб, яким заморожено активи та заборонено в'їзд до ЄС.

Політика • 11 січня, 01:29 • 31637 перегляди

Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС: Сійярто різко відреагував

Польща не запросила угорського посла на церемонію початку головування в ЄС через надання притулку підозрюваному ексзаступнику міністра. Угорський міністр Сійярто назвав це рішення "жалюгідним і по-дитячому".

Політика • 4 січня, 13:58 • 42257 перегляди

Глава Єврокомісії фон дер Ляєн скасувала візит до Польщі через важку пневмонію

Урсула фон дер Ляєн не зможе бути присутньою на інавгураційному засіданні у зв'язку з головуванням Польщі в Раді ЄС. Засідання Єврокомісії в Гданську, заплановане на 9-10 січня, перенесуть на іншу дату.

Новини Світу • 3 січня, 16:55 • 24166 перегляди

Головування Польщі в ЄС: Сибіга розповів, на що розраховує Україна

МЗС України окреслив три ключові напрямки співпраці з Польщею під час її головування в Раді ЄС. Сибіга розраховує на посилення військової підтримки, санкційного тиску та прискорення євроінтеграції.

Політика • 1 січня, 13:04 • 27501 перегляди

Польща змінила Угорщину на посаді голови Ради ЄС: що зміниться з 2025 року

Польща розпочала шестимісячне головування в Раді ЄС, змінивши Угорщину. Новий голова зосередиться на питаннях оборони та безпеки, а також сприятиме вирішенню спірних питань у європейському законодавстві.

Новини Світу • 1 січня, 01:17 • 23600 перегляди

Румунія закриє 30 пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС: що відбувається

Після вступу до Шенгенської зони з 2025 року Румунія закриє 30 наземних пунктів пропуску на кордонах з Угорщиною та Болгарією. Країна посилить заходи безпеки через ризики нелегальної міграції.

Суспільство • 25 грудня, 21:17 • 40058 перегляди

В України є амбітна мета відкрити всі переговорні кластери з ЄС у 2025 році – Зеленський

Зеленський заявив про амбітні плани відкрити всі шість кластерів переговорів з ЄС у 2025 році. Стефанішина підтвердила позитивну динаміку та можливість відкриття перших 15 переговорних розділів у першому півріччі 2025.

Політика • 17 грудня, 15:20 • 20056 перегляди

ЄС затвердив 15-й пакет санкцій проти рф

Рада ЄС затвердила 15-й пакет санкцій проти росії. Нові обмежувальні заходи спрямовані на послаблення можливостей рф вести агресивну війну проти України.

Війна • 16 грудня, 09:59 • 39302 перегляди

Болгарія та Румунія вступили до Шенгенської зони

Рада ЄС ухвалила рішення про скасування контролю на сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року. Країни вже є частиною Шенгенської зони по повітрю та морю з березня 2024 року.

Суспільство • 13 грудня, 00:46 • 18937 перегляди

Стефанішина про майбутнє головування Польщі в Раді ЄС: немає ніякої конкретики щодо євроінтеграції України

Віцепрем'єр Ольга Стефанішина повідомила, що Польща не надала конкретики щодо євроінтеграції України під час свого майбутнього головування в Раді ЄС. Польське керівництво планує зосередитись на безпекових питаннях.

Політика • 11 грудня, 14:52 • 16440 перегляди

Мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими - Туск

Польський прем'єр Дональд Туск заявив про ймовірність початку мирних переговорів щодо України взимку. Польща прагне відігравати ключову роль у врегулюванні конфлікту та проведе низку важливих зустрічей.

Війна • 10 грудня, 14:08 • 19296 перегляди

ЄС та Україна підписали угоду про позику до 35 млрд євро

Україна та ЄС підписали угоду про макрофінансову допомогу до 35 млрд євро. Погашення кредиту планується здійснювати за рахунок прибутків від заморожених активів РФ в ЄС.

Економіка • 4 грудня, 07:56 • 16383 перегляди

ЄС оцінив прогрес України на шляху до вступу: що чекати у 2025 році

Єврокомісія схвалила щорічний Пакет розширення з оцінкою прогресу України на шляху до ЄС. За умови виконання всіх вимог, переговори щодо кластерів можуть розпочатися у 2025 році.

Політика • 30 жовтня, 14:51 • 19195 перегляди

Щоб запобігти потраплянню у рф: Фінляндія запроваджує спецліцензії на експорт компонентів боєприпасів

Фінляндія запроваджує спеціальні ліцензії на експорт компонентів боєприпасів для запобігання їх потрапляння до РФ. Проект закону знаходиться на розгляді до 28 листопада 2024 року.

Політика • 25 жовтня, 08:24 • 16944 перегляди

ЄС схвалив допомогу Україні до 35 млрд євро з використанням прибутків від активів рф: передбачає кредит на 45 років

Рада ЄС ухвалила пакет допомоги Україні, що включає 35 млрд євро макрофінансової допомоги та механізм підтримки погашення кредитів на 45 млрд євро. Кошти надходитимуть з прибутків від заморожених російських активів.

Економіка • 24 жовтня, 06:53 • 113653 перегляди

У G7 оголосять про внески у 50 млрд дол. кредиту для України 25 жовтня - єврокомісар

Партнери по G7 25 жовтня оголосять про внески у 50 млрд доларів кредиту для України. Погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, а ЄС, як очікується, виділить 35 млрд євро.

Економіка • 22 жовтня, 09:17 • 107765 перегляди

Зеленський підписав закон про вдосконалення процедури банкрутства

Президент підписав закон щодо наближення процедури банкрутства до європейських стандартів. Закон запроваджує превентивну реструктуризацію та імплементує Директиву ЄС 2019/1023 в українське законодавство.

Економіка • 22 жовтня, 08:31 • 14515 перегляди

Президентка Єврокомісії анонсувала надання Україні до кінця року нового траншу за програмою Ukraine Facility

Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення нового траншу в межах програми Ukraine Facility до кінця року. Загальний обсяг програми становить 50 млрд євро на 2024-2027 роки, з яких вже виділено понад 12 млрд.

Економіка • 18 жовтня, 06:39 • 13080 перегляди

Україна цілком серйозно розглядає варіант відновлення ядерної зброї - BILD

Київ серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї. Зеленський заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

Війна • 17 жовтня, 15:15 • 52576 перегляди

ЄС виділяє 3 млн євро для місій МАГАТЕ на АЕС України

Єврокомісар з енергетики оголосила про виділення 3 млн євро для моніторингових місій МАГАТЕ на АЕС України. Кошти також можуть бути використані для роботи на критично важливих підстанціях, оскільки російські атаки створюють загрози для ядерної безпеки.

Війна • 15 жовтня, 21:29 • 71729 перегляди

ЄС готує новий закон для регулювання міграції

ЄС планує змінити правила відсилання мігрантів без права на перебування. Новий закон має впорядкувати процес депортації та зобов'язати країни-члени співпрацювати у цьому питанні.

Новини Світу • 15 жовтня, 08:48 • 12799 перегляди

ЄС має посилити контроль за виконанням санкційного режиму, щоб рф не отримувала західні компоненти для виробництва зброї – Боррель

Боррель закликав посилити контроль за експортом мікроелектроніки до третіх країн, звідки вона потрапляє до рф. У російській зброї знаходять західні компоненти, що вимагає ефективнішого санкційного режиму.

Політика • 15 жовтня, 07:59 • 12538 перегляди

Офіційно: Рада ЄС оголосила про санкції проти Ірану за постачання росії балістичних ракет

ЄС ввів санкції проти 7 осіб і 7 організацій Ірану за передачу ракет і безпілотників Росії. Обмеження включають заморожування активів та заборону в'їзду до ЄС для причетних до постачання зброї.

Новини Світу • 14 жовтня, 10:44 • 9605 перегляди