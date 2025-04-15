Рада Європейського Союзу

Офіційно: Рада ЄС оголосила про санкції проти Ірану за постачання росії балістичних ракет

ЄС ввів санкції проти 7 осіб і 7 організацій Ірану за передачу ракет і безпілотників Росії. Обмеження включають заморожування активів та заборону в'їзду до ЄС для причетних до постачання зброї.