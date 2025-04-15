Рада Європейського Союзу

Олексій Чернишов заявив, що зміна статусу українців за кордоном можлива лише після настання тривалого миру. Дію Директиви про тимчасовий захист продовжено до березня 2026.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримує €20-мільярдне фінансування Україні.
Прем'єр-міністри України та Польщі провели розмову щодо оборонної співпраці та розвитку прикордонної інфраструктури. Польща надала Україні 46-й пакет військової допомоги та підтримає євроінтеграцію під час головування в ЄС.
Рада ЄС офіційно продовжила економічні санкції проти росії до 31 липня 2025 року. Обмеження охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику, технології та інші сектори.
Чеська Республіка підготувала неофіційний документ щодо поетапної інтеграції України та Молдови у внутрішній ринок ЄС. План охоплює співпрацю в енергетиці, сільському господарстві, телекомунікаціях та вже підтриманий 8 країнами-членами.
Зеленський розповів про амбітні плани щодо євроінтеграції під час польського та данського головування в Раді ЄС. Україна прагне відкрити 5-6 переговорних кластерів про вступ до ЄС протягом року.
Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна підтримали санкції ЄС проти білорусі. Обмеження стосуються 26 громадян та 2 юросіб через причетність до агресії рф.
Рада ЄС додала 15 нових осіб до санкційного списку Венесуели та продовжила обмеження до 2026 року. Загалом під санкціями перебувають 69 осіб, яким заморожено активи та заборонено в'їзд до ЄС.
Польща не запросила угорського посла на церемонію початку головування в ЄС через надання притулку підозрюваному ексзаступнику міністра. Угорський міністр Сійярто назвав це рішення "жалюгідним і по-дитячому".
Урсула фон дер Ляєн не зможе бути присутньою на інавгураційному засіданні у зв'язку з головуванням Польщі в Раді ЄС. Засідання Єврокомісії в Гданську, заплановане на 9-10 січня, перенесуть на іншу дату.
МЗС України окреслив три ключові напрямки співпраці з Польщею під час її головування в Раді ЄС. Сибіга розраховує на посилення військової підтримки, санкційного тиску та прискорення євроінтеграції.
Польща розпочала шестимісячне головування в Раді ЄС, змінивши Угорщину. Новий голова зосередиться на питаннях оборони та безпеки, а також сприятиме вирішенню спірних питань у європейському законодавстві.
Після вступу до Шенгенської зони з 2025 року Румунія закриє 30 наземних пунктів пропуску на кордонах з Угорщиною та Болгарією. Країна посилить заходи безпеки через ризики нелегальної міграції.
Зеленський заявив про амбітні плани відкрити всі шість кластерів переговорів з ЄС у 2025 році. Стефанішина підтвердила позитивну динаміку та можливість відкриття перших 15 переговорних розділів у першому півріччі 2025.
Рада ЄС затвердила 15-й пакет санкцій проти росії. Нові обмежувальні заходи спрямовані на послаблення можливостей рф вести агресивну війну проти України.
Рада ЄС ухвалила рішення про скасування контролю на сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року. Країни вже є частиною Шенгенської зони по повітрю та морю з березня 2024 року.
Віцепрем'єр Ольга Стефанішина повідомила, що Польща не надала конкретики щодо євроінтеграції України під час свого майбутнього головування в Раді ЄС. Польське керівництво планує зосередитись на безпекових питаннях.
Польський прем'єр Дональд Туск заявив про ймовірність початку мирних переговорів щодо України взимку. Польща прагне відігравати ключову роль у врегулюванні конфлікту та проведе низку важливих зустрічей.
Україна та ЄС підписали угоду про макрофінансову допомогу до 35 млрд євро. Погашення кредиту планується здійснювати за рахунок прибутків від заморожених активів РФ в ЄС.
Єврокомісія схвалила щорічний Пакет розширення з оцінкою прогресу України на шляху до ЄС. За умови виконання всіх вимог, переговори щодо кластерів можуть розпочатися у 2025 році.
Фінляндія запроваджує спеціальні ліцензії на експорт компонентів боєприпасів для запобігання їх потрапляння до РФ. Проект закону знаходиться на розгляді до 28 листопада 2024 року.
Рада ЄС ухвалила пакет допомоги Україні, що включає 35 млрд євро макрофінансової допомоги та механізм підтримки погашення кредитів на 45 млрд євро. Кошти надходитимуть з прибутків від заморожених російських активів.
Партнери по G7 25 жовтня оголосять про внески у 50 млрд доларів кредиту для України. Погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, а ЄС, як очікується, виділить 35 млрд євро.
Президент підписав закон щодо наближення процедури банкрутства до європейських стандартів. Закон запроваджує превентивну реструктуризацію та імплементує Директиву ЄС 2019/1023 в українське законодавство.
Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення нового траншу в межах програми Ukraine Facility до кінця року. Загальний обсяг програми становить 50 млрд євро на 2024-2027 роки, з яких вже виділено понад 12 млрд.
Київ серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї. Зеленський заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.
Єврокомісар з енергетики оголосила про виділення 3 млн євро для моніторингових місій МАГАТЕ на АЕС України. Кошти також можуть бути використані для роботи на критично важливих підстанціях, оскільки російські атаки створюють загрози для ядерної безпеки.
ЄС планує змінити правила відсилання мігрантів без права на перебування. Новий закон має впорядкувати процес депортації та зобов'язати країни-члени співпрацювати у цьому питанні.
Боррель закликав посилити контроль за експортом мікроелектроніки до третіх країн, звідки вона потрапляє до рф. У російській зброї знаходять західні компоненти, що вимагає ефективнішого санкційного режиму.
ЄС ввів санкції проти 7 осіб і 7 організацій Ірану за передачу ракет і безпілотників Росії. Обмеження включають заморожування активів та заборону в'їзду до ЄС для причетних до постачання зброї.