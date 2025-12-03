Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС

Європейський Союз погодив остаточні норми, які передбачають поступове припинення імпорту російського природного газу. Якщо документ схвалять Рада ЄС та Європарламент, повне ембарго на його постачання набуде чинності до кінця 2027 року. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу Ради Європейського Союзу.

Сьогодні країна, що головує в Раді ЄС, та представники Європейського парламенту досягли попередньої домовленості щодо регламенту про поетапну відмову від імпорту російського природного газу. Цей регламент є ключовим елементом дорожньої карти ЄС REPowerEU, спрямованої на усунення залежності від російських енергоносіїв після того, як росія перетворила постачання газу на інструмент тиску, що суттєво вплинуло на європейський енергетичний ринок - йдеться у повідомленні.

Відповідно до узгоджених положень, імпорт російського скрапленого газу буде повністю заборонений з 1 січня 2027 року. Постачання трубопровідного газу мають бути припинені не пізніше 30 вересня 2027 року, а в окремих випадках - до 1 листопада 2027 року.

Зазначається, що чинні контракти матимуть перехідний період, а будь-які їхні зміни дозволятимуться лише з технічних причин і не зможуть збільшувати обсяги закупівель.

Також вводиться вимога попереднього дозволу: імпорт російського газу, включно з тим, що постачатиметься у перехідний період, має отримувати погодження наперед.

Окремим країнам-постачальникам із великими обсягами експорту на ринок ЄС надані винятки. Регламент передбачає штрафи за його порушення та дозволяє тимчасово призупинити заборону у разі серйозної загрози енергетичній безпеці певних держав.

Документ набуде чинності після офіційного затвердження Європарламентом і Радою ЄС.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики ЄС зустрічалися в Люксембурзі, щоб узгодити спільну позицію щодо заборони всіх поставок газу з росії до кінця 2027 року. Заборона на короткострокові контракти почнеться до середини червня, за винятком Угорщини та Словаччини.

