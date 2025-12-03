$42.340.08
49.310.42
ukru
03:01 • 10 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
23:38 • 2614 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
22:18 • 7678 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 21559 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 58273 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 43334 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 34939 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 32323 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58171 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 54746 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.5м/с
95%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до мируVideo2 грудня, 17:44 • 16079 перегляди
Зал аплодував стоячи: Зеленський виступив у парламенті ІрландіїVideo2 грудня, 17:53 • 3382 перегляди
Трамп помилував колишнього президента Гондурасу Ернандеса, і той залишив в’язницю США2 грудня, 17:57 • 3500 перегляди
Погрози спрямовані в першу чергу на Одесу: у МЗС відреагували на слова путіна про атаку на українські порти2 грудня, 18:12 • 3826 перегляди
У НАТО відповіли на погрози путіна щодо готовності воювати з Європою – дипломат назвав заяви кремля нереалістичними – ВВС2 грудня, 19:13 • 5242 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 22491 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 32539 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 31332 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 32476 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 58281 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Лев XIV
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 45816 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 47852 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 103742 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 78120 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 94063 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Forbes
Airbus A320 серії
TikTok

Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Європейський Союз погодив остаточні норми, які передбачають поступове припинення імпорту російського природного газу. Повне ембарго на постачання набуде чинності до кінця 2027 року після схвалення Радою ЄС та Європарламентом.

Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС

Європейський Союз погодив остаточні норми, які передбачають поступове припинення імпорту російського природного газу. Якщо документ схвалять Рада ЄС та Європарламент, повне ембарго на його постачання набуде чинності до кінця 2027 року. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу Ради Європейського Союзу.

Сьогодні країна, що головує в Раді ЄС, та представники Європейського парламенту досягли попередньої домовленості щодо регламенту про поетапну відмову від імпорту російського природного газу. Цей регламент є ключовим елементом дорожньої карти ЄС REPowerEU, спрямованої на усунення залежності від російських енергоносіїв після того, як росія перетворила постачання газу на інструмент тиску, що суттєво вплинуло на європейський енергетичний ринок

- йдеться у повідомленні.

Відповідно до узгоджених положень, імпорт російського скрапленого газу буде повністю заборонений з 1 січня 2027 року. Постачання трубопровідного газу мають бути припинені не пізніше 30 вересня 2027 року, а в окремих випадках - до 1 листопада 2027 року.

ЄС залишається найбільшим покупцем російського скрапленого газу - The Guardian27.10.25, 00:02 • 7260 переглядiв

Зазначається, що чинні контракти матимуть перехідний період, а будь-які їхні зміни дозволятимуться лише з технічних причин і не зможуть збільшувати обсяги закупівель.

Також вводиться вимога попереднього дозволу: імпорт російського газу, включно з тим, що постачатиметься у перехідний період, має отримувати погодження наперед.

Часткова заборона з січня 2026-го, повна - з 2027 року: Європа оглошує сміливі кроки по відмові від нафти і газу рф16.10.25, 16:02 • 2516 переглядiв

Окремим країнам-постачальникам із великими обсягами експорту на ринок ЄС надані винятки. Регламент передбачає штрафи за його порушення та дозволяє тимчасово призупинити заборону у разі серйозної загрози енергетичній безпеці певних держав.

Документ набуде чинності після офіційного затвердження Європарламентом і Радою ЄС.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики ЄС зустрічалися в Люксембурзі, щоб узгодити спільну позицію щодо заборони всіх поставок газу з росії до кінця 2027 року. Заборона на короткострокові контракти почнеться до середини червня, за винятком Угорщини та Словаччини.

Угорщина подасть до суду на ЄС через план заборони імпорту російського газу14.11.25, 17:02 • 3620 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейський парламент
Рада Європейського Союзу
Європейський Союз
Люксембург
Словаччина
Угорщина