300 тонн олії вилилося на дороги Дніпра після атаки ворожих дронів - мер
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронів на Дніпро 300 тонн олії вилилося на дороги. Проїзд Набережною буде неможливим 2-3 доби.
300 тонн олії вилилось на дороги Дніпра у результаті атаки ворожих дронів. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.
У результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби
Мер закликав жителів Дніпра слідкувати за офіційними ресурсами міськради.
Ми будемо інформувати про рух громадського транспорту, та перекриття доріг
