300 тонн олії вилилося на дороги Дніпра після атаки ворожих дронів - мер

300 тонн олії вилилось на дороги Дніпра у результаті атаки ворожих дронів. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.

У результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби - повідомив Філатов.

Мер закликав жителів Дніпра слідкувати за офіційними ресурсами міськради.

Ми будемо інформувати про рух громадського транспорту, та перекриття доріг - резюмував Філатов.

