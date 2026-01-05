300 тонн олії вилилося на дороги Дніпра після атаки ворожих дронів - мер

$42.290.12
49.580.03
ukenru
13:13 • 1388 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
09:38 • 18598 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 59241 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 53468 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 81133 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 90218 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 64344 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 68049 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63836 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 66248 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
52%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 33638 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 42595 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 46721 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 43392 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 42765 перегляди
Публікації
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 4064 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 59241 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 137400 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 155092 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 163170 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Сергій Кислиця
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 40031 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 35398 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 34121 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 42859 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 88638 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

300 тонн олії вилилося на дороги Дніпра після атаки ворожих дронів - мер

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Внаслідок атаки дронів на Дніпро 300 тонн олії вилилося на дороги. Проїзд Набережною буде неможливим 2-3 доби.

300 тонн олії вилилося на дороги Дніпра після атаки ворожих дронів - мер

300 тонн олії вилилось на дороги Дніпра у результаті атаки ворожих дронів. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.

У результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби 

- повідомив Філатов.

Мер закликав жителів Дніпра слідкувати за офіційними ресурсами міськради.

Ми будемо інформувати про рух громадського транспорту, та перекриття доріг 

- резюмував Філатов.

Дніпро та Харків зазнали російських ударів: подробиці05.01.26, 12:57 • 1912 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)