Дніпро та Харків зазнали російських ударів: подробиці
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано три ворожі удари. У Дніпрі атака БпЛА спричинила пожежу, пошкодження на підприємстві, пошкодивши авто та лінії електропередач.
У Харкові та Дніпрі сьогодні зафіксовано нові ворожі удари, повідомили у місцевій владі, пише УНН.
Харків
Зафіксовано удар по місту - попередньо, по промзоні Слобідського району
А згодом додав: "Ще один удар по місту. Приблизно той же район".
"Третій ракетний удар по місту", - написав Терехов пізніше.
Дніпро
Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджене підприємство. Також понівечені авто, лінія електропередач
З його слів, станом на цю хвилину інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.
росія атакувала Україну 9 ракетами, 137 зі 165 дронів знешкодили05.01.26, 08:13 • 3426 переглядiв