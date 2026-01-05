росія атакувала Україну 9 ракетами, 137 зі 165 дронів знешкодили

росія вночі вдарила по Україні 9 балістичними і зенітними керованими ракетами, а також 165 дронами, 137 з яких збито або придушено, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 січня (з 18:00 4 січня) ворог атакував 9 балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської та Воронезької обл., а також 165 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел – рф, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних/зенітних керованих ракет та 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, як вказано, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 4