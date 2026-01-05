росія атакувала Україну 9 ракетами, 137 зі 165 дронів знешкодили

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 січня, 15:52 • 19460 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 38180 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 55716 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 40791 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 51162 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 56310 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 61235 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56781 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51686 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 67549 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.6м/с
81%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Понад 150 боєзіткнень протягом доби: Сили оборони відбили масовані атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках4 січня, 20:17 • 10353 перегляди
У Данії назвали нові заяви Трампа щодо Гренландії "абсолютно безглуздими"4 січня, 20:29 • 5354 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА03:34 • 5372 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна03:44 • 10025 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки04:20 • 4404 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 100442 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 119085 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 127974 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 263652 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 199552 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Густаво Петро
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Данія
Нігерія
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 16942 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 14584 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 15914 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 25777 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 72724 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Фільм
Соціальна мережа
Опалення

росія атакувала Україну 9 ракетами, 137 зі 165 дронів знешкодили

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Вночі 5 січня росія завдала удару по Україні 9 балістичними та зенітними керованими ракетами, а також 165 ударними безпілотниками. ЗСУ повідомили про збиття або придушення 137 ворожих БпЛА на півночі, в центрі та на сході країни.

росія атакувала Україну 9 ракетами, 137 зі 165 дронів знешкодили

росія вночі вдарила по Україні 9 балістичними і зенітними керованими ракетами, а також 165 дронами, 137 з яких збито або придушено, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 січня (з 18:00 4 січня) ворог атакував 9 балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської та Воронезької обл., а також 165 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел – рф, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних/зенітних керованих ракет та 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, як вказано, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 405.01.26, 08:08 • 206 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Брянська область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
С-300
Україна