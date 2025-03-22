Ракетна система С-300

рф продовжує атакувати південь з повітря, бо не має успіхів на морі — Плетенчук

росія продовжує повітряні атаки на південь України через відсутність успіхів на морі. Використовуються ракети С-300 та "Іскандери" для ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема портах.