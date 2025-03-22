Ракетна система С-300

В Ірані зафіксували землетрус магнітудою 5 поблизу Ісфахана, де розташований ключовий ядерний об'єкт. Рятувальники оцінюють ситуацію, а США та Ізраїль готуються до переговорів щодо ядерної програми Ірану.
Україна не битиме по енергооб’єктах рф, якщо росія припинить обстріли української енергосистеми. Зеленський наголосив на необхідності контролю з боку США за цими ударами.
ГУР МО України завдало нищівних ударів по ворожих РЛС, комплексах ППО, суднах та гелікоптеру Мі-8 у Криму. Операція стала успішною демонтажем військової техніки окупантів.
СБУ завдала ударів по двох газокомпресорних станціях у тамбовській та саратовській областях, а також по складу ракет С-300/С-400 у бєлгородській області. Це завдало збитків бюджету рф.
Генштаб ЗСУ підтвердив успішні удари по нафтопереробних об'єктах у Рязані та заводу мікроелектроніки в Брянську. Завод "Кремній Ел" виробляв компоненти для російських ракетних комплексів та систем ППО.
Після підписання угоди про стратегічне партнерство рф може отримати від Ірану нові БПЛА, балістичні ракети та кулемети. В обмін росія може надати Ірану винищувачі та системи ППО.
Українські сили оборони завдали удару по нафтобазі "8 марта" у Тульській області РФ, де зберігалися нафтопродукти для окупаційної армії. Також було знищено кілька об'єктів ППО на окупованих територіях.
Керівник ЦПД заявив про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті стратегічних об'єктів. РФ приховує реальні втрати систем ППО, включаючи С300/С400 та Панцирь-С1.
У місті Суджа Курської області від обстрілів загинуло 36 мирних жителів, близько 100 поранені. Ворог активно використовує С-300 та масово застосовує FPV-дрони, Ланцети та Мавіки.
росія атакувала Україну 6 ракетами С-300/С-400 та 10 дронами "Shahed" з Криму та Бєлгородської області. Українські сили збили 9 БПЛА над Миколаївщиною.
На Харківщині проводять активну та примусову евакуацію з 44 населених пунктів через постійні обстріли. У Куп'янську на лівому березі залишається 134 особи, на правому - 1300 осіб.
Вночі терористи атакували Україну 108 ударними БпЛА типу "Shahed" та ракетою С-300. Українські сили збили 56 дронів у десяти областях, але є пошкодження інфраструктури та будівель.
Марк Рютте попередив Трампа про загрозу для США від союзу Китаю, Ірану і КНДР у разі невигідної для України мирної угоди. Генсек НАТО вказав на ризики передачі ракетних технологій між цими країнами.
70% населених пунктів Миколаївської області та Миколаїв залишились без світла через обрив електромережі. Енергетики обіцяють відновити електропостачання до 11 години.
Українська розвідка провела успішну операцію в окупованому Криму, знищивши російський радіолокаційний комплекс "подльот". Вартість знищеної РЛС, що використовувалася для виявлення повітряних цілей, становить 5 млн доларів.
У Миколаївській області запроваджують графік "2 години з електрикою, 2 години без" через масовану атаку на енергооб'єкти. В регіоні працюють 402 "Пункти незламності", адреси яких можна знайти в "Дії".
У Словаччині створено спеціальну слідчу групу для перевірки передачі військової техніки Україні під час виборчого періоду. Розслідування стосується дій Міноборони щодо передачі техніки, включаючи С-300 та гелікоптери.
IISS повідомляє про масштабне розширення потужностей росії з виробництва твердопаливних двигунів для ракет на п'яти об'єктах. Це може дозволити рф поповнити арсенал ракет для війни проти України та загрожувати НАТО.
Вночі росія атакувала Україну 122 дронами, у тому числі "Shahed", ракетами С-300 та Х-59/69. Сили ППО знищили 56 дронів та 2 ракети.
росія атакувала Україну 110 дронами та трьома ракетами. Сили ППО збивали ворожі цілі у 10 областях.
У місті Миколаївка внаслідок авіаудару по житловому будинку загинули дві жінки, ще 5 осіб поранені. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю та 4 автомобілі.
Внаслідок ракетного удару по місцю дислокації поліції у Харкові постраждало 40 людей, серед них 30 поліцейських. Одна людина загинула, пошкоджено будівлі та автомобілі.
Ізраїльський удар вивів з ладу 12 змішувачів для виробництва твердого палива балістичних ракет в Ірані. Також було пошкоджено системи ППО С-300 та завод безпілотників.
Агенти "АТЕШ" виявили масштабне будівництво закритих складів для боєприпасів біля бази 7-ї десантно-штурмової дивізії рф під новоросійськом. Мета - захист від ударів українських БПЛА та ракет.
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога. За минулу добу російська армія втратила 1460 військових, 30 бойових броньованих машин і 9 танків. Загальні втрати особового складу рф сягнули 683 040 осіб.
росія продовжує повітряні атаки на південь України через відсутність успіхів на морі. Використовуються ракети С-300 та "Іскандери" для ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема портах.
Експерти КНДІСЕ досліджують зміни в російській зброї для ефективної протидії. Виявлено модифікації ракет С-300/400 та шумові характеристики "Шахедів", а також використання західних компонентів.
Вночі 16 жовтня ворог атакував Україну, використавши 136 ударних безпілотників. Станом на 07:00 ППО знищила 51 БпЛА, ще 60 зазнали втрат через радіоелектронну боротьбу.
Під час ракетної атаки на Миколаїв пошкоджено будинки, ринок та інфраструктурний об'єкт, комунальники працюють над ліквідацією наслідків, планується відселення мешканців.
Внаслідок нічної ракетної атаки рф на Миколаїв кількість поранених збільшилася до 23 людей. Російські війська завдали 7 ракетних ударів по Миколаївщині, одна жінка загинула.