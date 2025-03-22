Ракетна система С-300

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14535 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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07:31 • 34572 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164368 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141081 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143802 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136624 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136742 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196834 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14535 перегляди

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В Ірані зафіксували землетрус біля головного ядерного об'єкта: подробиці

В Ірані зафіксували землетрус магнітудою 5 поблизу Ісфахана, де розташований ключовий ядерний об'єкт. Рятувальники оцінюють ситуацію, а США та Ізраїль готуються до переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Новини Світу • 22 березня, 00:30 • 20025 перегляди

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

Україна не битиме по енергооб’єктах рф, якщо росія припинить обстріли української енергосистеми. Зеленський наголосив на необхідності контролю з боку США за цими ударами.

Війна • 19 березня, 11:04 • 49183 перегляди

В окупантів у Криму загуркотіло: уражено ворожі ППО та РЛС, судна та гелікоптер - відео ГУР

ГУР МО України завдало нищівних ударів по ворожих РЛС, комплексах ППО, суднах та гелікоптеру Мі-8 у Криму. Операція стала успішною демонтажем військової техніки окупантів.

Війна • 19 березня, 06:39 • 19083 перегляди

Дрони СБУ атакували газокомпресорні станції та склад ракет С-300/С-400 в рф

СБУ завдала ударів по двох газокомпресорних станціях у тамбовській та саратовській областях, а також по складу ракет С-300/С-400 у бєлгородській області. Це завдало збитків бюджету рф.

Війна • 14 березня, 07:51 • 20678 перегляди

Генштаб підтвердив ураження нафтопереробних потужностей у рязанській області та заводу у брянську

Генштаб ЗСУ підтвердив успішні удари по нафтопереробних об'єктах у Рязані та заводу мікроелектроніки в Брянську. Завод "Кремній Ел" виробляв компоненти для російських ракетних комплексів та систем ППО.

Війна • 24 січня, 10:00 • 32492 перегляди

Іран може передати росії зброю для протистояння українським БПЛа у Чорному морі - ISW

Після підписання угоди про стратегічне партнерство рф може отримати від Ірану нові БПЛА, балістичні ракети та кулемети. В обмін росія може надати Ірану винищувачі та системи ППО.

Війна • 20 січня, 02:24 • 106154 перегляди

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у тульській області рф та засобів ППО ворога

Українські сили оборони завдали удару по нафтобазі "8 марта" у Тульській області РФ, де зберігалися нафтопродукти для окупаційної армії. Також було знищено кілька об'єктів ППО на окупованих територіях.

Війна • 18 січня, 11:00 • 33228 перегляди

Російська ППО виявляється не здатною захистити стратегічні об‘єкти рф, окрім резиденції путіна і москви - ЦПД РНБО

Керівник ЦПД заявив про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті стратегічних об'єктів. РФ приховує реальні втрати систем ППО, включаючи С300/С400 та Панцирь-С1.

Війна • 11 січня, 10:36 • 55893 перегляди

"Багатьох сіл вже немає": рф активізувала обстріли Суджі та прилеглих територій

У місті Суджа Курської області від обстрілів загинуло 36 мирних жителів, близько 100 поранені. Ворог активно використовує С-300 та масово застосовує FPV-дрони, Ланцети та Мавіки.

Війна • 7 січня, 23:59 • 21835 перегляди

росія атакувала Україну ракетами С-300 та дронами: збито 9 БПЛА

росія атакувала Україну 6 ракетами С-300/С-400 та 10 дронами "Shahed" з Криму та Бєлгородської області. Українські сили збили 9 БПЛА над Миколаївщиною.

Війна • 29 грудня, 09:10 • 25855 перегляди

На Харківщині евакуюють мешканців із 44 небезпечних населених пунктів - Синєгубов

На Харківщині проводять активну та примусову евакуацію з 44 населених пунктів через постійні обстріли. У Куп'янську на лівому березі залишається 134 особи, на правому - 1300 осіб.

Суспільство • 26 грудня, 16:05 • 36704 перегляди

Масштабна атака дронів: Україна знищила 56 "Шахедів" за одну ніч

Вночі терористи атакували Україну 108 ударними БпЛА типу "Shahed" та ракетою С-300. Українські сили збили 56 дронів у десяти областях, але є пошкодження інфраструктури та будівель.

Суспільство • 15 грудня, 06:41 • 37329 перегляди

Генсек НАТО попередив Трампа про "страшну загрозу" для США, якщо Україна підпише невигідну мирну угоду

Марк Рютте попередив Трампа про загрозу для США від союзу Китаю, Ірану і КНДР у разі невигідної для України мирної угоди. Генсек НАТО вказав на ризики передачі ракетних технологій між цими країнами.

Війна • 3 грудня, 08:21 • 65533 перегляди

Миколаїв та більша частина області знеструмлені: коли відновлять електропостачання

70% населених пунктів Миколаївської області та Миколаїв залишились без світла через обрив електромережі. Енергетики обіцяють відновити електропостачання до 11 години.

Суспільство • 29 листопада, 08:07 • 16075 перегляди

Українська розвідка знищила в Криму російську РЛС вартістю 5 млн доларів

Українська розвідка провела успішну операцію в окупованому Криму, знищивши російський радіолокаційний комплекс "подльот". Вартість знищеної РЛС, що використовувалася для виявлення повітряних цілей, становить 5 млн доларів.

Війна • 28 листопада, 13:28 • 17573 перегляди

"2 години з електрикою, 2 години без:" Кім розповів про новий графік відключень на Миколаївщині

У Миколаївській області запроваджують графік "2 години з електрикою, 2 години без" через масовану атаку на енергооб'єкти. В регіоні працюють 402 "Пункти незламності", адреси яких можна знайти в "Дії".

Суспільство • 28 листопада, 11:27 • 17687 перегляди

Словаччина створила слідчу групу для перевірки передачі військової техніки Україні

У Словаччині створено спеціальну слідчу групу для перевірки передачі військової техніки Україні під час виборчого періоду. Розслідування стосується дій Міноборони щодо передачі техніки, включаючи С-300 та гелікоптери.

Новини Світу • 25 листопада, 04:21 • 18371 перегляди

росія розширює потужності з виробництва твердопаливних двигунів для ракет - IISS

IISS повідомляє про масштабне розширення потужностей росії з виробництва твердопаливних двигунів для ракет на п'яти об'єктах. Це може дозволити рф поповнити арсенал ракет для війни проти України та загрожувати НАТО.

Війна • 20 листопада, 13:38 • 20043 перегляди

Над Україною збили 56 дронів та 2 ракети під час нічної атаки рф

Вночі росія атакувала Україну 122 дронами, у тому числі "Shahed", ракетами С-300 та Х-59/69. Сили ППО знищили 56 дронів та 2 ракети.

Війна • 20 листопада, 09:14 • 15664 перегляди

Над Україною збили 46 зі 110 ворожих дронів: що відомо про наслідки атаки рф

росія атакувала Україну 110 дронами та трьома ракетами. Сили ППО збивали ворожі цілі у 10 областях.

Війна • 12 листопада, 09:43 • 23336 перегляди

Російські авіабомби влучили у 5-поверхівку на Донеччині, є загиблі: показали наслідки

У місті Миколаївка внаслідок авіаудару по житловому будинку загинули дві жінки, ще 5 осіб поранені. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю та 4 автомобілі.

Війна • 8 листопада, 12:53 • 25418 перегляди

Удар по поліції у Харкові: кількість постраждалих збільшилась до 40 осіб, серед яких 30 працівників поліції

Внаслідок ракетного удару по місцю дислокації поліції у Харкові постраждало 40 людей, серед них 30 поліцейських. Одна людина загинула, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Суспільство • 1 листопада, 21:15 • 31791 перегляди

Ізраїль уразив ключові компоненти виробництва ракет в Ірані - Axios

Ізраїльський удар вивів з ладу 12 змішувачів для виробництва твердого палива балістичних ракет в Ірані. Також було пошкоджено системи ППО С-300 та завод безпілотників.

Новини Світу • 27 жовтня, 07:14 • 18405 перегляди

Загарбники будують під новоросійськом новий склад боєприпасів – АТЕШ

Агенти "АТЕШ" виявили масштабне будівництво закритих складів для боєприпасів біля бази 7-ї десантно-штурмової дивізії рф під новоросійськом. Мета - захист від ударів українських БПЛА та ракет.

Війна • 23 жовтня, 10:09 • 17068 перегляди

Ще плюс 1460 окупантів, 30 бойових броньованих машин і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога. За минулу добу російська армія втратила 1460 військових, 30 бойових броньованих машин і 9 танків. Загальні втрати особового складу рф сягнули 683 040 осіб.

Війна • 23 жовтня, 05:00 • 19980 перегляди

рф продовжує атакувати південь з повітря, бо не має успіхів на морі — Плетенчук

росія продовжує повітряні атаки на південь України через відсутність успіхів на морі. Використовуються ракети С-300 та "Іскандери" для ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема портах.

Війна • 17 жовтня, 08:27 • 39639 перегляди
Ексклюзив

російська ударна зброя змінилася – у КНДІСЕ розповіли про результати останніх досліджень ворожих ракет та дронів

Експерти КНДІСЕ досліджують зміни в російській зброї для ефективної протидії. Виявлено модифікації ракет С-300/400 та шумові характеристики "Шахедів", а також використання західних компонентів.

Війна • 16 жовтня, 13:07 • 105795 перегляди

ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях

Вночі 16 жовтня ворог атакував Україну, використавши 136 ударних безпілотників. Станом на 07:00 ППО знищила 51 БпЛА, ще 60 зазнали втрат через радіоелектронну боротьбу.

Війна • 16 жовтня, 04:41 • 20614 перегляди

Атака рф на Миколаїв: мешканців пошкоджених будинків планується відселити

Під час ракетної атаки на Миколаїв пошкоджено будинки, ринок та інфраструктурний об'єкт, комунальники працюють над ліквідацією наслідків, планується відселення мешканців.

Війна • 15 жовтня, 08:40 • 21645 перегляди

Ракетна атака ворога на Миколаїв: кількість поранених зросла до 23

Внаслідок нічної ракетної атаки рф на Миколаїв кількість поранених збільшилася до 23 людей. Російські війська завдали 7 ракетних ударів по Миколаївщині, одна жінка загинула.

Війна • 15 жовтня, 07:48 • 14559 перегляди