Сили оборони уразили ЗРК та РЛС ворога на окупованих територіях - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ЗРК "ТОР", радіолокаційної станції С-300 та командно-спостережних пунктів ворога, пише УНН.

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вчора та у ніч на 16 березня завдали уражень по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління противника", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Так, зокрема, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "ТОР-М1" у районі Коробкиного (ТОТ Луганської обл.), а також зенітного ракетного комплексу "ТОР" поблизу Балашівки (ТОТ Запорізької обл.). Крім того, уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Червоного (ТОТ Донецької обл.) - повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, "також підрозділи Сил оборони України били по пунктах управління противника".

"Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.)", - вказали у Генштабі.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

"Бойова робота триває. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

