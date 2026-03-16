Сили оборони уразили ЗРК та РЛС ворога на окупованих територіях - Генштаб

Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Трамп пророкує НАТО "погане майбутнє" через відмову допомогти з Іраном16 березня, 03:06 • 8438 перегляди
Пропагандистський фільм "Пан Ніхто проти путіна" отримав ОскарPhoto16 березня, 03:35 • 23326 перегляди
Втрати рф за добу склали 760 окупантів та майже дві тисячі безпілотників - Генштаб16 березня, 05:31 • 19402 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ06:56 • 17063 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 11588 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 80 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 3718 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 11658 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 85460 перегляди
УНН Lite
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ06:56 • 17128 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 36391 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 40979 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 47148 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 41223 перегляди
Сили оборони уразили ЗРК та РЛС ворога на окупованих територіях - Генштаб

Сили оборони уразили ворожі зенітні комплекси та радіолокаційну станцію. Також підтверджено удари по командних пунктах у Донецькій та Запорізькій областях.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ЗРК "ТОР", радіолокаційної станції С-300 та командно-спостережних пунктів ворога, пише УНН.

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вчора та у ніч на 16 березня завдали уражень по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління противника", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Так, зокрема, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "ТОР-М1" у районі Коробкиного (ТОТ Луганської обл.), а також зенітного ракетного комплексу "ТОР" поблизу Балашівки (ТОТ Запорізької обл.). Крім того, уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Червоного (ТОТ Донецької обл.)

За даними Генштабу, "також підрозділи Сил оборони України били по пунктах управління противника".

"Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.)", - вказали у Генштабі.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

"Бойова робота триває. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

На фронті 167 боїв, на Покровському та Костянтинівському напрямках найгарячіше - карта від Генштабу16.03.26, 09:58 • 3278 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
