На фронті 167 боїв, на Покровському та Костянтинівському напрямках найгарячіше - карта від Генштабу

Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 31271 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 45664 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 37445 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 45400 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 68113 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 61533 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 48674 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 37353 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 83364 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українське технологічне ноу-хау: Зеленський розкрив деталі постачання українських перехоплювачів дронів на Близький Схід15 березня, 23:38 • 20288 перегляди
Тріумф після десятиліть у кіно: Емі Медіган виграла "Оскар"16 березня, 00:12 • 13286 перегляди
Троє поранених та пожежа: у Запорізькій ОВА показали наслідки ворожої атакиPhoto16 березня, 00:47 • 15441 перегляди
Пропагандистський фільм "Пан Ніхто проти путіна" отримав ОскарPhoto03:35 • 16244 перегляди
Втрати рф за добу склали 760 окупантів та майже дві тисячі безпілотників - Генштаб05:31 • 12528 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 83368 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 79415 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 60928 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 70883 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 74772 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Метте Фредеріксен
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ06:56 • 6068 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 33206 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 37924 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 44201 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 38440 перегляди
На фронті 167 боїв, на Покровському та Костянтинівському напрямках найгарячіше - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1906 перегляди

На фронті відбулося 167 боїв, найважча ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. Ворог застосував понад 9 тисяч дронів та 287 авіабомб.

167 боїв сталося на фронті минулої доби, найгарячіше - на Покровському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 16 березня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 101 авіаційний удар, скинув 287 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9122 дронів-камікадзе та здійснив 3525 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 155 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Просяна, Коломійці, Покровське, Орли, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Чарівне, Любицьке, Гуляйпільське, Копані, Мирне, Воздвижівка, Верхня Терса, Новоселівка, Барвінівка, Оріхів, Веселянка Запорізької області; Микільське, Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та три інші важливі об’єкти окупантів.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили чотири ворожі штурми, противник завдав двох авіаударів, із застосуванням чотирьох авіабомб, здійснив 99 обстрілів, з яких два – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази атакував у напрямку населених пунктів Курилівка, Новоосинове та Глушківка.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Діброва, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка та в напрямках населених пунктів Озерне, Різниківка, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та в районі населених пунктів Плещіївка, Бересток, Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Торецьке, Білицьке, Нове Шахове та в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Новопідгороднє, Мирноград, Родинське, Молодецьке, Філія.

На Олександрівському напрямку противник атакував 12 разів в районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Калинівське, Березове, Тернове, Першотравневе, Новомиколаївка, Злагода та у напрямку Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати рф за добу склали 760 окупантів та майже дві тисячі безпілотників - Генштаб16.03.26, 07:31 • 12604 перегляди

