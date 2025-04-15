Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію виконати вимоги щодо вилучення з конституції посилань на Карабах. Також вимагає розпуску групи ОБСЄ.
Парламент Вірменії підтримав законопроект про початок процесу вступу до Євросоюзу. Ініціатива отримала підтримку більшості депутатів, попри застереження прем'єр-міністра щодо референдуму.
Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл своїх позицій вірменськими силами біля населеного пункту Діг. Вірменія спростувала звинувачення, нагадавши про ініціативу спільного розслідування інцидентів.
Азербайджан та Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди. Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану щодо двох останніх пунктів угоди.
На північному сході Грузії зафіксовано землетрус магнітудою 4 з епіцентром біля Тіанеті, за 63 км від Тбілісі. Це другий землетрус у країні за день, перший стався вранці на території Вірменії.
У 2024 році Грузію відвідало понад 1,8 млн росіян, що становить 25% від усіх іноземних візитів. Більшість відвідувачів - чоловіки 31-45 років, при цьому різниця між в'їздами та виїздами росіян мінімальна.
Національні Збори Вірменії ухвалили в першому читанні законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС. За проєкт проголосували 63 депутати, документ підтримано громадською ініціативою та урядом.
12 лютого світ відзначає День репродуктивного здоров'я, День проти використання дітей-солдатів та День науки і гуманізму. Кожне свято має особливе значення та привертає увагу до важливих соціальних питань.
20 січня відзначають Міжнародний день прийняття, День пінгвінів та День відеокамери. Також віряни вшановують пам'ять святого Євтимія Великого, відомого своїм аскетизмом.
Міністр оборони Вірменії заявив про бажання зберегти високий рівень співпраці з РФ, але потребує дискусії щодо важливих питань. Країна фактично не бере участі в ОДКБ, хоча офіційно не вийшла з організації.
Вірменія та США створили Комісію стратегічного партнерства для співпраці в економіці, безпеці та обороні. росія відреагувала погрозами та критикою, особливо щодо намірів Вірменії вступити до ЄС.
Вірменія та США підписали договір про стратегічне партнерство у Вашингтоні. Документ передбачає розширення співпраці в економіці, безпеці та обороні, а також направлення американської прикордонної групи до Вірменії.
Уряд Вірменії схвалив законопроект щодо початку процесу вступу до ЄС. Для остаточного рішення про членство необхідно провести референдум та узгодити дорожню карту з Євросоюзом.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія є джерелом загрози для регіону та фашистською державою. Він наголосив, що фашизм має бути знищений або керівництвом Вірменії, або Азербайджаном.
Під час жеребкування ЧС-2026 ФІФА продемонструвала карту України без окупованого Криму. МЗС України вимагає публічних вибачень.
Компанії з ЄС та США продовжують постачати зброю до РФ через країни-посередники. Експорт зброї до Вірменії, Грузії, Казахстану та інших країн за три роки зріс у 2,5 рази, звідки вона потрапляє до Росії.
Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що країна вважає себе поза ОДКБ і не бере участі в розробці документів організації. Він підкреслив, що точка незворотності вже пройдена.
Понад 80 жителів села Брієнц у Швейцарії мають покинути свої домівки до 17 листопада через загрозу каменепаду. Над селом нависла загроза обвалу 1,2 млн кубометрів гірської породи.
Bank of China посилив блокування переказів у юанях з країн, через які рф закуповує товари. Банк зупиняє великі транзакції з Казахстану, Грузії, Вірменії та ОАЕ, особливо під час закупівлі складного обладнання.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поголив бороду та вуса, які носив з 2018 року. Він показав процес зміни зовнішності у відео на своїй сторінці в Instagram.
На півдні Вірменії близько 250 машин застрягли в заторі через заблоковані снігом фури. Рятувальникам вдалося звільнити 7 фур і відновити рух в обох напрямках.
Прем'єр Вірменії заявив про узгодження всіх принципових питань для встановлення миру з Азербайджаном. Єреван запропонував Баку підписати договір та забезпечити спрощений зв'язок із Нахчиваном.
Місцеві колаборанти організували візит турецьких ЗМІ до окупованого Маріуполя для створення пропагандистських матеріалів. Такі візити мають на меті легітимізувати окупацію та перевірити реакцію міжнародної спільноти.
Головного тренера збірної Казахстану станіслава черчесова оштрафували на 1,5 тисячі доларів за висміювання казахської мови. Інцидент стався на прес-конференції після матчу зі Словенією.
Іспанська поліція заарештувала 4 осіб, підозрюваних у постачанні санкційних хімікатів до Росії. Вилучено 13 тонн речовин, які могли бути прекурсорами хімічної зброї. ЄС закликає посилити контроль за експортом.
Після поразки від Північної Македонії 0:2 у Лізі націй УЄФА, Олександра Петракова звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії. Український спеціаліст очолював команду з січня 2023 року.
Андрій Сибіга провів зустріч з Араратом Мірзояном у Варшаві. Обговорили двосторонні відносини, подякували за підтримку Формули миру та запросили вірменського міністра відвідати Україну.
Прем'єр-міністр Азербайджану підписав розпорядження про продовження закриття сухопутних кордонів до 1 січня 2025 року. Президент Алієв заявив, що це рішення врятувало країну від «дуже великих катастроф».
ЄС розглядає санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф, та постачання з Південно-Східної Азії.
Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що країна заморозила участь в ОДКБ через загрози безпеці та суверенітету. Пашинян підкреслив, що відновлення участі можливе лише після отримання конкретних відповідей на порушені питання.