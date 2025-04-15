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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7286 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 7328 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 9508 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31331 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161809 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139681 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142434 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136417 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136270 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196753 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Вірменія

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Азербайджан закликає Вірменію досягти мирної угоди, але вимагає поступок

Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію виконати вимоги щодо вилучення з конституції посилань на Карабах. Також вимагає розпуску групи ОБСЄ.

Новини Світу • 2 квітня, 13:17 • 13912 перегляди

Вірменія зробила ще один крок до ЄС: парламент схвалив початок процесу вступу

Парламент Вірменії підтримав законопроект про початок процесу вступу до Євросоюзу. Ініціатива отримала підтримку більшості депутатів, попри застереження прем'єр-міністра щодо референдуму.

Новини Світу • 26 березня, 07:28 • 10353 перегляди

Азербайджан заявив про обстріл їхніх позицій з боку Вірменії, Єреван заперечує

Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл своїх позицій вірменськими силами біля населеного пункту Діг. Вірменія спростувала звинувачення, нагадавши про ініціативу спільного розслідування інцидентів.

Новини Світу • 16 березня, 11:44 • 19009 перегляди

Азербайджан і Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди

Азербайджан та Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди. Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану щодо двох останніх пунктів угоди.

Новини Світу • 13 березня, 14:21 • 14056 перегляди

У Грузії стався другий за день землетрус: що відомо про підземні поштовхи

На північному сході Грузії зафіксовано землетрус магнітудою 4 з епіцентром біля Тіанеті, за 63 км від Тбілісі. Це другий землетрус у країні за день, перший стався вранці на території Вірменії.

Новини Світу • 8 березня, 17:59 • 24737 перегляди

Кожен четвертий відвідувач Грузії у 2024 році виявився громадянином рф

У 2024 році Грузію відвідало понад 1,8 млн росіян, що становить 25% від усіх іноземних візитів. Більшість відвідувачів - чоловіки 31-45 років, при цьому різниця між в'їздами та виїздами росіян мінімальна.

Новини Світу • 20 лютого, 17:14 • 51126 перегляди

Вірменія розпочинає історичний процес вступу до ЄС: що відбувається в країні

Національні Збори Вірменії ухвалили в першому читанні законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС. За проєкт проголосували 63 депутати, документ підтримано громадською ініціативою та урядом.

Новини Світу • 12 лютого, 10:25 • 22021 перегляди

День репродуктивного здоров’я, Міжнародний день науки і гуманізму: що ще відзначають 12 лютого

12 лютого світ відзначає День репродуктивного здоров'я, День проти використання дітей-солдатів та День науки і гуманізму. Кожне свято має особливе значення та привертає увагу до важливих соціальних питань.

Суспільство • 12 лютого, 04:30 • 26580 перегляди

Міжнародний день прийняття, День пінгвінів та День відеокамери. Що святкують 20 січня

20 січня відзначають Міжнародний день прийняття, День пінгвінів та День відеокамери. Також віряни вшановують пам'ять святого Євтимія Великого, відомого своїм аскетизмом.

Суспільство • 20 січня, 04:20 • 25197 перегляди

Вірменія зацікавлена ​​у збереженні "високого рівня" співпраці з рф, проте необхідна дискусія - глава Міноборони

Міністр оборони Вірменії заявив про бажання зберегти високий рівень співпраці з РФ, але потребує дискусії щодо важливих питань. Країна фактично не бере участі в ОДКБ, хоча офіційно не вийшла з організації.

Новини Світу • 16 січня, 04:51 • 27913 перегляди

Через поглиблення співпраці Вірменії зі США, росія відповідає погрозами - ISW

Вірменія та США створили Комісію стратегічного партнерства для співпраці в економіці, безпеці та обороні. росія відреагувала погрозами та критикою, особливо щодо намірів Вірменії вступити до ЄС.

Новини Світу • 16 січня, 02:48 • 29168 перегляди

Вірменія підписала документ про стратегічне партнерство зі США

Вірменія та США підписали договір про стратегічне партнерство у Вашингтоні. Документ передбачає розширення співпраці в економіці, безпеці та обороні, а також направлення американської прикордонної групи до Вірменії.

Новини Світу • 14 січня, 21:11 • 25668 перегляди

У Вірменії уряд схвалив проект закону про початок процесу вступу до ЄС

Уряд Вірменії схвалив законопроект щодо початку процесу вступу до ЄС. Для остаточного рішення про членство необхідно провести референдум та узгодити дорожню карту з Євросоюзом.

Новини Світу • 9 січня, 08:21 • 20627 перегляди

Президент Азербайджану назвав Вірменію "фашистською державою" та пригрозив її знищенням

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія є джерелом загрози для регіону та фашистською державою. Він наголосив, що фашизм має бути знищений або керівництвом Вірменії, або Азербайджаном.

Війна • 8 січня, 00:44 • 95319 перегляди

ФІФА показала карту України без Криму: в МЗС вимагають вибачень

Під час жеребкування ЧС-2026 ФІФА продемонструвала карту України без окупованого Криму. МЗС України вимагає публічних вибачень.

Політика • 14 грудня, 13:26 • 25503 перегляди

росія попри санкції закуповує гвинтівки й патрони у ЄС та США - ЗМІ

Компанії з ЄС та США продовжують постачати зброю до РФ через країни-посередники. Експорт зброї до Вірменії, Грузії, Казахстану та інших країн за три роки зріс у 2,5 рази, звідки вона потрапляє до Росії.

Війна • 12 грудня, 02:56 • 104413 перегляди

Вірменія вийшла за межі ОДКБ і не планує повертатися - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що країна вважає себе поза ОДКБ і не бере участі в розробці документів організації. Він підкреслив, що точка незворотності вже пройдена.

Новини Світу • 4 грудня, 15:20 • 20658 перегляди

Швейцарське село терміново евакуюють через загрозу масштабного зсуву

Понад 80 жителів села Брієнц у Швейцарії мають покинути свої домівки до 17 листопада через загрозу каменепаду. Над селом нависла загроза обвалу 1,2 млн кубометрів гірської породи.

Новини Світу • 17 листопада, 11:43 • 22560 перегляди

Найбільший китайський банк почав блокувати перекази в юанях у разі підозр на зв'язок платежу з росією - ЗМІ

Bank of China посилив блокування переказів у юанях з країн, через які рф закуповує товари. Банк зупиняє великі транзакції з Казахстану, Грузії, Вірменії та ОАЕ, особливо під час закупівлі складного обладнання.

Економіка • 15 листопада, 11:37 • 18786 перегляди

Прем’єр Вірменії Пашинян кардинально змінив імідж вперше з 2018 року

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поголив бороду та вуса, які носив з 2018 року. Він показав процес зміни зовнішності у відео на своїй сторінці в Instagram.

Новини Світу • 14 листопада, 17:03 • 19656 перегляди

У Вірменії несподіваний сніг загнав у пастку сотні машин на гірській дорозі

На півдні Вірменії близько 250 машин застрягли в заторі через заблоковані снігом фури. Рятувальникам вдалося звільнити 7 фур і відновити рух в обох напрямках.

Новини Світу • 12 листопада, 15:51 • 19903 перегляди

Прем'єр Вірменії заявив, що Єреван і Баку обговорили всі питання для встановлення миру - ЗМІ

Прем'єр Вірменії заявив про узгодження всіх принципових питань для встановлення миру з Азербайджаном. Єреван запропонував Баку підписати договір та забезпечити спрощений зв'язок із Нахчиваном.

Новини Світу • 24 жовтня, 11:15 • 16532 перегляди

Колаборанти провели тур іноземних журналістів окупованим Маріуполем

Місцеві колаборанти організували візит турецьких ЗМІ до окупованого Маріуполя для створення пропагандистських матеріалів. Такі візити мають на меті легітимізувати окупацію та перевірити реакцію міжнародної спільноти.

Війна • 19 жовтня, 12:40 • 21654 перегляди

російського тренера збірної Казахстану з футболу оштрафували за зневагу до казахської мови

Головного тренера збірної Казахстану станіслава черчесова оштрафували на 1,5 тисячі доларів за висміювання казахської мови. Інцидент стався на прес-конференції після матчу зі Словенією.

Спорт • 16 жовтня, 19:59 • 31743 перегляди

Ймовірні прекурсори хімічної зброї: в Іспанії вилучили 13 тонн хімікатів, які призначалися для відправки в рф

Іспанська поліція заарештувала 4 осіб, підозрюваних у постачанні санкційних хімікатів до Росії. Вилучено 13 тонн речовин, які могли бути прекурсорами хімічної зброї. ЄС закликає посилити контроль за експортом.

Війна • 15 жовтня, 15:14 • 17685 перегляди

Олександра Петракова офіційно звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії

Після поразки від Північної Македонії 0:2 у Лізі націй УЄФА, Олександра Петракова звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії. Український спеціаліст очолював команду з січня 2023 року.

Спорт • 14 жовтня, 08:13 • 12459 перегляди

Сибіга запросив главу МЗС Вірменії відвідати Україну

Андрій Сибіга провів зустріч з Араратом Мірзояном у Варшаві. Обговорили двосторонні відносини, подякували за підтримку Формули миру та запросили вірменського міністра відвідати Україну.

Політика • 2 жовтня, 14:07 • 16599 перегляди

Азербайджан продовжив закриття сухопутних кордонів до 2025 року

Прем'єр-міністр Азербайджану підписав розпорядження про продовження закриття сухопутних кордонів до 1 січня 2025 року. Президент Алієв заявив, що це рішення врятувало країну від «дуже великих катастроф».

Новини Світу • 25 вересня, 17:45 • 16538 перегляди

ЄС може спрямувати санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф - спецпредставник

ЄС розглядає санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф, та постачання з Південно-Східної Азії.

Війна • 18 вересня, 14:35 • 47835 перегляди

ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету Вірменії - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що країна заморозила участь в ОДКБ через загрози безпеці та суверенітету. Пашинян підкреслив, що відновлення участі можливе лише після отримання конкретних відповідей на порушені питання.

Новини Світу • 18 вересня, 08:34 • 13741 перегляди