Прем'єр Вірменії заявив, що Єреван і Баку обговорили всі питання для встановлення миру - ЗМІ

Прем'єр Вірменії заявив про узгодження всіх принципових питань для встановлення миру з Азербайджаном. Єреван запропонував Баку підписати договір та забезпечити спрощений зв'язок із Нахчиваном.