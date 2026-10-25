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The New York Times

Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні-2026

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Представниця Вірменії Наре з піснею BOO! набрала 202 бали й перемогла на Дитячому Євробаченні-2026. Україна посіла 9-те місце.

Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні-2026

Переможницею Дитячого Євробачення-2026 стала представниця Вірменії Наре (Naré) із піснею "BOO!". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Співачка принесла своїй країні третю в історії перемогу на цьому конкурсі, набравши загалом 202 бали (103 від професійного журі та 99 від глядачів усього світу).

Учасниця від України Еріка Колесніченко з піснею Not A Lullaby посіла 9-те місце, набравши 106 балів.

Додамо, що у фіналі Дитячого Євробачення цьогоріч брали участь 16 країн. Переможця визначали за результатами голосування глядачів (50%) та журі 17 країн-учасників (50%).

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