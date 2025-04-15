Республіка Ірландія

Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце
отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.
У квітні на великих екранах – добірка кінопрем'єр: від Minecraft до ірландської драми, трилерів про криптографів та фільмів жахів
про зникнення.
Ірландський боєць Конор Макгрегор повідомив про бажання стати президентом Ірландії. Раніше його визнали винним у сексуальному
насильстві та прибрали воскову фігуру з музею у Дубліні.