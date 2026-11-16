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ЄС схвалив нові санкції проти росії та готує 22-й пакет - міністри

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

ЄС схвалив 145 санкційних положень проти росії, зокрема щодо Wildberries і нафтового терміналу Санкт-Петербурга. Новий пакет планують погодити до Різдва.

ЄС схвалив нові санкції проти росії та готує 22-й пакет - міністри

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС у понеділок, 16 листопада, схвалив нові санкції проти рф. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

У межах зусиль ЄС щодо збереження тиску на москву через війну, новий пакет санкцій завершується і буде обговорено пізніше цього тижня, заявила міністр закордонних справ Ірландії Гелен Макенті, країна якої головує в ЄС.

Журналіст Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк також вказав у X, що ""сповідальні" (закриті переговори - ред.) між Єврокомісією та державами-членами щодо 22-го пакету санкцій проти рф розпочнуться цього тижня. Ідея полягає в тому, що пакет буде схвалено до Різдва, а 23-й пакет має з'явитися приблизно на 5-ту річницю вторгнення до України у лютому 2027 року".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який заявив, що Париж 4 грудня проведе конференцію з Великою Британією щодо тіньового флоту росії, заявив, що у найближчій перспективі ЄС схвалив 145 нових санкційних положень у понеділок.

Він сказав, що санкції будуть застосовані до Тетяни Кім, генерального директора російського інтернет-магазину Wildberries, та нафтового терміналу Санкт-Петербурга.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сказав: "Ми будемо дотримуватися курсу, незалежно від того, як голосно путінська росія намагатиметься спрямувати дебати в свій бік дедалі абсурднішими максималістськими вимогами".

"Скоро стане зрозуміло, чи справді росія хоче вести переговори, чи вона просто намагається виграти час і створити враження, що переговори відбуваються", – сказав він.

Каллас про переговори з рф: Європа визначилася з форматом, тепер - робота над суттю16.11.26, 10:02 • 3364 перегляди

Юлія Шрамко

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