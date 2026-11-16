ЕС одобрил новые санкции против России и готовит 22-й пакет — министры

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС в понедельник, 16 ноября, одобрил новые санкции против рф. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

В рамках усилий ЕС по сохранению давления на москву из-за войны новый пакет санкций завершается и будет обсужден позднее на этой неделе, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти, страна которой председательствует в ЕС.

Журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк также указал в X, что ""исповедальные" (закрытые переговоры — ред.) между Еврокомиссией и государствами-членами по 22-му пакету санкций против рф начнутся на этой неделе. Идея заключается в том, что пакет будет одобрен до Рождества, а 23-й пакет должен появиться примерно к 5-й годовщине вторжения в Украину в феврале 2027 года".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который заявил, что Париж 4 декабря проведет конференцию с Великобританией по поводу теневого флота россии, заявил, что в ближайшей перспективе ЕС одобрил 145 новых санкционных положений в понедельник.

Он сказал, что санкции будут применены к Татьяне Ким, генеральному директору российского интернет-магазина Wildberries, и нефтяному терминалу Санкт-Петербурга.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль сказал: "Мы будем придерживаться курса, независимо от того, насколько громко путинская россия будет пытаться направить дебаты в свою сторону все более абсурдными максималистскими требованиями".

"Скоро станет понятно, действительно ли россия хочет вести переговоры или просто пытается выиграть время и создать впечатление, что переговоры идут", — сказал он.

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