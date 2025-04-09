Европейская комиссия

Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
Китай пообещал принять меры для защиты прав и интересов после введения США 104% пошлины. Пекин готов бороться до конца, если США будут настаивать на своем давлении.
Урсула фон дер Ляйен призвала Китай помочь Украине и смягчить последствия таможенной войны, инициированной США. Также обсуждена поддержка реформированной торговой системы.
Бельгийские чиновники во главе с премьер-министром прибыли в Киев для демонстрации поддержки Украине и обсуждения сотрудничества в оборонной сфере. Их сопровождают руководители бельгийских оборонных предприятий.
Евросоюз планирует ввести контрмеры против пошлин США уже 15 апреля для первого пакета, а с 15 мая заработают пошлины для остальных товаров.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.
Анитта Хиппер заявила, что рф демонстрирует неуважение к переговорам.
Еврокомиссия рассматривает различные варианты в отношении украинских беженцев, в частности, продление временной защиты. ЕС стремится к совместному решению для предсказуемости и стабильности.
Министерство внутренних дел Германии поддержало идею подготовки молодежи к кризисным ситуациям и советует немцам сделать запасы еды, воды и предметов первой необходимости.
Евросоюз готовит крупный штраф для социальной сети X за нарушение закона о борьбе с дезинформацией. Штраф может превысить 1 миллиард долларов.
Еврокомиссия утвердила "Белую книгу" по обороне, которая согласовывается с целями НАТО относительно оборонных возможностей. План предусматривает разблокировку фондов для усиления сотрудничества и укрепления НАТО.
По словам еврокомиссара МакГрата, почти 70% товаров из ЕС в США попадают под усиленные пошлины. Европа готовит взвешенный ответ и готова к переговорам с США.
Дональд Трамп заявил, что усиление пошлин на импорт укрепит экономику США. Он сравнил это с операцией, после которой пациент (экономика) выжил и выздоравливает.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в сложной ситуации из-за планов перевооружения Европы и роли ЕС в отношении Украины, пытаясь сохранить коалиционное правительство.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости усиления оборонной промышленности Европы и диверсификации закупок оружия. ЕС должен производить боеприпасы самостоятельно и покупать их у разных союзников.
Министры обороны стран ЕС обсудили в Варшаве планы предоставления Украине 2 миллионов артиллерийских боеприпасов в этом году. Это является приоритетом и реальной задачей для европейских союзников.
Франция и Германия настаивают на агрессивном ответе ЕС на новые тарифы США, рассматривая нацеливание на американские технологии и услуги для защиты интересов Евросоюза.
Аналитики Barclays предупреждают, что новые пошлины США, особенно для Европы и Китая, могут привести к рецессии. Высокие пошлины и неопределенность создают риски для прибылей компаний.
Заместители министра энергетики обсудили с ЕИБ вызовы энергосектора, восстановление инфраструктуры и возобновляемую энергетику. Рассмотрели проект газового хаба и расширение хранилищ газа.
США требуют от ЕС продолжения закупок американского оружия. Это происходит на фоне стремления Европы развивать собственную оборонную промышленность, ограничивая роль компаний из США и Британии.
Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что бюджетная потребность Украины в международной поддержке на 2025 год составляет 39,3 млрд долларов. Партнеры подтвердили готовность покрыть эту сумму.
Евросоюз рассматривает ответные меры против США из-за новых пошлин Трампа. Брюссель может нацелиться на американские услуги, такие как банки и технологические компании.
Еврокомиссия перечислила Украине 3,5 млрд евро помощи для поддержки макроэкономической стабильности. Общая финансовая помощь достигла 19,6 млрд евро.
Администрация Трампа отвергла предложение кремля о международном управлении в Украине. США стремятся к дипломатии для прекращения огня и переговоров между сторонами конфликта.
Премьер-министр Словакии Фицо рассказал о разговоре с фон дер Ляйен, где она выразила недовольство его переговорами с Трампом. Впоследствии Фицо назвал это иронией, намекая на возможные торговые меры США против ЕС.
Евросоюз готовит ответные меры на пошлины США, введенные Трампом. Рассматривается закрытие рынка ЕС для определенных товаров и услуг из США, а также ограничения для американских компаний.
Словакия значительно увеличит объемы импорта газа из "Газпрома" через "Турецкий поток" после остановки транзита через Украину. Возобновление транзита пока не имеет четких сроков.
В МИД заявили о высоком уровне присоединения Украины к внешнеполитическим решениям ЕС, что является важным критерием для переговоров. Ожидается открытие нового переговорного кластера.
Украина достигла согласованности с внешней политикой ЕС на 95% в 2024 и 100% в 2025 годах. Следующим шагом является открытие переговорного кластера "Внешние отношения".
В Еврокомиссии заявили, что им неизвестно об обсуждении Урсулой фон дер Ляйен с Фридрихом Мерцем возобновления "Северных потоков". ЕС привержен отказу от российского топлива.