Европейская комиссия

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26436 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фон дер Ляйен обсудила с премьером Китая мир в Украине и риски торговой войны

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В Киев прибыли бельгийские министры, чиновников будут сопровождать руководители ОПК

Бельгийские чиновники во главе с премьер-министром прибыли в Киев для демонстрации поддержки Украине и обсуждения сотрудничества в оборонной сфере. Их сопровождают руководители бельгийских оборонных предприятий.

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Евросоюз планирует ввести контрмеры против пошлин США уже 15 апреля для первого пакета, а с 15 мая заработают пошлины для остальных товаров.

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Европейский Союз сосредоточится на глобальной торговле за пределами США

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.

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Еврокомиссия: россия демонстрирует неуважение к мирным переговорам, каждый день атакуя Украину

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В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Еврокомиссия рассматривает различные варианты в отношении украинских беженцев, в частности, продление временной защиты. ЕС стремится к совместному решению для предсказуемости и стабильности.

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В Германии школы будут готовить к возможности войны: СМИ раскрыли детали

Министерство внутренних дел Германии поддержало идею подготовки молодежи к кризисным ситуациям и советует немцам сделать запасы еды, воды и предметов первой необходимости.

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ЕС готовит крупные штрафы против X Илона Маска - NYT

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Еврокомиссия утвердила "Белую книгу" по обороне, которая согласовывается с целями НАТО относительно оборонных возможностей. План предусматривает разблокировку фондов для усиления сотрудничества и укрепления НАТО.

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Под усиленные пошлины США попадает 70% экспорта ЕС на €380 млрд - еврокомиссар

По словам еврокомиссара МакГрата, почти 70% товаров из ЕС в США попадают под усиленные пошлины. Европа готовит взвешенный ответ и готова к переговорам с США.

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В ЕС снова заговорили о "Северном потоке" на фоне переговоров рф с США: что известно и что говорят в Еврокомиссии и Германии

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