Украина рискует столкнуться с серьезным дефицитом бюджетного финансирования в 2027 году даже в случае согласования Евросоюзом нового кредита на 45 млрд евро. Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, опубликованном 20 ноября, пишет УНН.

Детали

По оценкам аналитиков, международная бюджетная поддержка Украины в 2026 году может сократиться примерно на 25% — с 44,7 млрд до 33,5 млрд евро. В то же время на фоне сокращения помощи других международных партнеров зависимость Киева от финансирования Евросоюза продолжает расти.

В 2022 году на институты ЕС приходилось 28% внешней бюджетной поддержки Украины, тогда как в 2026 году этот показатель ожидается на уровне 61%. Без учета разовых кредитов в рамках механизма ERA доля Евросоюза достигает около 80%.

Почему Украина рискует остаться без необходимого финансирования

Одной из главных проблем аналитики называют задержки выплат из-за ужесточения требований ЕС к реформам. По состоянию на октябрь 2026 года отставание от графика финансирования по программе Ukraine Facility превысило 9 млрд евро. При этом согласование последних 3 траншей задерживалось в среднем на 5 месяцев, а около 21% предусмотренных средств удерживались.

ЕС не согласовал дополнительные €45 млрд для Украины: не будет ли государству не хватать средств уже в начале 2027 года

Ситуацию усугубляет то, что США с 2024 года не брали на себя новых обязательств по бюджетной поддержке Украины, а МВФ и Всемирный банк сократили финансирование.

По оценкам Еврокомиссии, общий дефицит финансирования Украины в 2027 году составит 70 млрд евро. Предложенный Брюсселем кредит на 45 млрд евро покроет лишь около двух третей этой суммы — 20 млрд евро планируют направить на бюджетные нужды, а 25 млрд евро — на оборону.

Аналитики предупреждают, что задержки европейского финансирования могут поставить под угрозу своевременное обеспечение гражданских расходов, в частности выплату пенсий, зарплат бюджетникам и финансирование государственных услуг.

Ухудшение прогноза роста ВВП и 70 млрд евро непокрытых потребностей: правительство одобрило доработанный Бюджет-2027