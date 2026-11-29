Україна ризикує зіткнутися із серйозним дефіцитом бюджетного фінансування у 2027 році навіть у разі погодження Євросоюзом нового кредиту на 45 млрд євро. Про це йдеться в дослідженні Кільського інституту світової економіки, оприлюдненому 20 листопада, пише УНН.

Деталі

За оцінками аналітиків, міжнародна бюджетна підтримка України у 2026 році може скоротитися приблизно на 25% – із 44,7 млрд до 33,5 млрд євро. Водночас на тлі скорочення допомоги інших міжнародних партнерів залежність Києва від фінансування Євросоюзу продовжує зростати.

У 2022 році на інституції ЄС припадало 28% зовнішньої бюджетної підтримки України, тоді як у 2026 році цей показник очікується на рівні 61%. Без урахування одноразових кредитів у межах механізму ERA частка Євросоюзу сягає близько 80%.

Чому Україна ризикує залишитися без необхідного фінансування

Однією з головних проблем аналітики називають затримки виплат через посилення вимог ЄС до реформ. Станом на жовтень 2026 року відставання від графіка фінансування за програмою Ukraine Facility перевищило 9 млрд євро. При цьому погодження останніх 3 траншів затримувалося в середньому на 5 місяців, а близько 21% передбачених коштів утримували.

ЄС не погодив додаткові €45 млрд для України: чи бракуватиме державі коштів вже на початку 2027 року

Ситуацію ускладнює те, що США з 2024 року не брали на себе нових зобов'язань щодо бюджетної підтримки України, а МВФ та Світовий банк скоротили фінансування.

За оцінками Єврокомісії, загальний дефіцит фінансування України у 2027 році становитиме 70 млрд євро. Запропонований Брюсселем кредит на 45 млрд євро покриє лише близько двох третин цієї суми – 20 млрд євро планують спрямувати на бюджетні потреби, а 25 млрд євро – на оборону.

Аналітики попереджають, що затримки європейського фінансування можуть поставити під загрозу своєчасне забезпечення цивільних видатків, зокрема виплату пенсій, зарплат бюджетникам та фінансування державних послуг.

Погіршення прогнозу зростання ВВП та 70 млрд євро непокритих потреб: уряд схвалив доопрацьований Бюджет-2027