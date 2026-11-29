Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає можливість скасувати або змінити премію миру, яку наразі вручили лише президенту США Дональду Трампу. Причиною стали тісні зв'язки президента ФІФА Джанні Інфантіно з американським лідером. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

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Премію миру ФІФА заснували у 2025 році. У грудні того ж року Джанні Інфантіно вручив першу нагороду Дональду Трампу під час жеребкування чемпіонату світу з футболу. Американський президент назвав її "однією з найбільших почестей у своєму житті".

Втім, за інформацією видання, нещодавно ФІФА створила комітет, який має перевірити причини запровадження нагороди та необхідність її подальшого існування. За словами трьох високопоставлених футбольних чиновників, організація схиляється до скасування премії або зміни її формату.

Минулого грудня Джанні Інфантіно, президент ФІФА, вручив президенту Трампу першу премію миру цієї всесвітньої футбольної організації. Пан Трамп може бути останнім, хто отримає цю нагороду - пише видання.

Як повідомляє видання, двоє представників футбольного керівництва пов'язують перегляд нагороди із занепокоєнням щодо близьких відносин Інфантіно і Трампа.

ФІФА відмовилася від коментарів, окрім того, що рішення буде прийнято "у належний час". Білий дім не відповів на запит про коментар. Протягом минулого року Премія миру ФІФА стала одним із символів нестабільного перебування пана Інфантіно на вершині світового футболу, зокрема його зусиль залицятися до президента США . Чемпіонат світу з футболу 2026 року переслідували питання щодо політичного втручання, особливо після того, як ФІФА скасувала дискваліфікацію американського гравця після телефонної розмови між паном Інфантіно та паном Трампом. Невдовзі після цього з'ясувалося, що пан Інфантіно вів таємні переговори щодо продажу частини майбутніх турнірів приватному фонду, яким керував брат зятя пана Трампа, Джаред Кушнер. Цей план викликав обурення, спричинив розслідування та заклики до відставки пана Інфантіно - пише видання.

Натомість сам Інфантіно заперечує будь-які правопорушення та подорожує світом на приватному катарському літаку, щоб заручитися підтримкою перед своїм переобранням у березні.

Відмова від премії була б поступкою його критикам, пише видання.

Приз, вручений на жеребкуванні у Вашингтоні, округ Колумбія, у грудні минулого року, не мав легітимності та жодної основи у статутах та підзаконних актах ФІФА - заявила голова Норвезької федерації футболу Лізе Клавенесс.

Нагадаємо

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо під час зустрічі у Білому домі "презентувала" президенту США Дональду Трампу свою золоту медаль Нобелівської премії миру 2025 року. Цей жест став спробою підкреслити вдячність за американську військову операцію з усунення Ніколаса Мадуро.