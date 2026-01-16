Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо під час зустрічі у Білому домі в четвер "презентувала" президенту США Дональду Трампу свою золоту медаль Нобелівської премії миру 2025 року. Цей жест став спробою підкреслити вдячність за американську військову операцію з усунення Ніколаса Мадуро. Про це пише УНН.

Деталі

Після зустрічі Мачадо повідомила журналістам, що передала нагороду "на знак унікальної відданості свободі Венесуели". Політикиня підкреслила, що вважає цю премію спільним досягненням венесуельського народу та американського лідера, чия підтримка стала вирішальною.

Я представила президенту Сполучених Штатів медаль Нобелівської премії миру в знак визнання його виняткової відданості нашій свободі - заявила Мачадо у коментарі Fox News.

Реакція Нобелівського комітету

Попри символізм вчинку, Норвезький Нобелівський комітет заздалегідь попередив, що статус лауреата та сама премія не можуть бути змінені або передані. В офіційній заяві інституції наголосили, що рішення є остаточним і не підлягає перегляду.

Медаль може змінити власника, але титул лауреата Нобелівської премії миру - ні - зазначили представники комітету у соцмережі X.

Наразі Білий дім не надав офіційних роз’яснень щодо того, чи прийняв Дональд Трамп медаль як подарунок, чи вона залишилася символічним жестом під час приватних переговорів.

