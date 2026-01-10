$42.990.00
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Дональд Трамп заявив, що прийме Нобелівську премію миру від венесуельської опозиціонерки Марії Коріни Мачадо. Нобелівський комітет зазначив, що премію не можна скасувати або передати.

Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували

Президент США Дональд Трамп заявив, що прийме Нобелівську премію миру, якщо цьогорічна лауреатка премії, венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо запропонує її йому під час зустрічі з ним наступного тижня. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

Деталі

"Я розумію, що вона приїде наступного тижня, і з нетерпінням чекаю на зустріч з нею", – сказав Трамп, додавши, чув, що Мачадо хоче передати йому премію, і що це буде "велика честь".

Водночас у Нобелівському комітеті заявили: "Після оголошення Нобелівської премії її не можна скасувати, розділити або передати іншим. Рішення є остаточним і залишається в силі назавжди".

Видання зазначає, що США і Венесуела зробили перші кроки до відновлення дипломатичних відносин. Згідно із заявою уряду Венесуели, найближчими днями до Вашингтона має прибути делегація венесуельських дипломатів. А в п'ятницю дипломатичний і безпековий персонал з Відділу США з питань Венесуели, включаючи тимчасового повіреного у справах Джона Макнамару, вирушив до Каракаса, як повідомив американський чиновник, який на умовах анонімності розповів про кадрові зміни в мінливій безпековій ситуації.

Нагадаємо

Дональд Трамп не підтримав кандидатуру Коріни Мачадо на пост президента Венесуели, заявивши, що вона "не має підтримки". Соратники Мачадо були здивовані коментарем Трампа, який, за їхніми словами, очікував, що вона відмовиться від Нобелівської премії на його користь.

Павло Башинський

