Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет Нобелевскую премию мира, если лауреатка премии этого года, венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо предложит ее ему во время встречи с ним на следующей неделе. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

"Я понимаю, что она приедет на следующей неделе, и с нетерпением жду встречи с ней", – сказал Трамп, добавив, что слышал, что Мачадо хочет передать ему премию, и что это будет "большая честь".

В то же время в Нобелевском комитете заявили: "После объявления Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим. Решение является окончательным и остается в силе навсегда".

Издание отмечает, что США и Венесуэла сделали первые шаги к восстановлению дипломатических отношений. Согласно заявлению правительства Венесуэлы, в ближайшие дни в Вашингтон должна прибыть делегация венесуэльских дипломатов. А в пятницу дипломатический и безопасный персонал из Отдела США по вопросам Венесуэлы, включая временного поверенного в делах Джона Макнамару, отправился в Каракас, как сообщил американский чиновник, который на условиях анонимности рассказал о кадровых изменениях в меняющейся ситуации безопасности.

Напомним

Дональд Трамп не поддержал кандидатуру Корины Мачадо на пост президента Венесуэлы, заявив, что она "не имеет поддержки". Соратники Мачадо были удивлены комментарием Трампа, который, по их словам, ожидал, что она откажется от Нобелевской премии в его пользу.