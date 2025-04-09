США усилит военное присутствие в западной части Тихого океана с помощью боевых дронов Replicator. Программа остается ключевым направлением Пентагона.
Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Это вызывает беспокойство, что США покидают союзников на фоне угрозы от рф.
4 апреля отмечается годовщина создания НАТО. Альянс оказывает всестороннюю поддержку Украине для укрепления обороноспособности. Вопрос вступления Украины в НАТО остается сложным.
Представитель путина кирилл дмитриев заявил, что в Вашингтоне проводит встречи с командой Трампа. Он подчеркнул, что существуют силы, которые заинтересованы в искажении позиции россии.
Трамп предложил Украине соглашение, по которому США будут получать половину доходов от добычи полезных ископаемых. Это должно компенсировать расходы США на поддержку Украины, но ограничивает ее экономическую независимость.
31 марта отмечают День видимости трансгендеров, День флориста Украины и День Эйфелевой башни. Также начинается пятая седмица Великого поста.
Пентагон готовится к конфликту с Китаем из-за Тайваня, меняя стратегию. Европе придется самостоятельно защищаться от России, поскольку США переориентируются.
Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.
Япония создала Объединенное оперативное командование для лучшей координации войск. Это ответ на вызовы со стороны Китая и Северной Кореи, а также укрепление партнерства с США.
В Вирджинии нашли мертвой бывшего прокурора США Джессику Абер. Причина смерти пока не сообщается, полиция проводит расследование.
Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у ряда оппонентов, включая Харрис, Клинтон и Байдена, а также у членов семьи Байдена. Ранее он лишил доступа Блинкена и Салливана.
Администрация Трампа отменит временный законный статус для 530 тысяч мигрантов. Этот шаг прекращает программу "пароля", позволявшую им въезжать в США при Байдене.
Дональд Трамп заявил, что провел замечательные переговоры с Зеленским и путиным. Кроме того, он заявил, что уже есть рамки будущей мирной договоренности.
Дональд Трамп применил закон военного времени для увеличения добычи полезных ископаемых в США. Это делается для снижения зависимости от Китая и стимулирования внутренней горнодобывающей промышленности.
Дональд Трамп заявил, что разговаривал с путиным и Зеленским для примирения стран. Он стремится остановить кровопролитие и большие выплаты США, призывая Европу платить также.
Действия Трампа влияют на международную политику, вызывая опасения в Украине относительно поддержки. Первые решения включали кадровые изменения и отмену некоторых решений Байдена.
Администрация Трампа приостановила усилия США по противодействию гибридной войне рф, ослабив давление на Москву. Это вызывает опасения относительно поддержки Украины и изменения политики США.
Федеральный судья США запретил администрации Трампа запрещать трансгендерам служить в армии. Суд признал эту политику дискриминационной, нарушающей конституционные права военнослужащих.
Дональд Трамп призвал Иран прекратить поддержку хуситов в Йемене, угрожая последствиями в случае продолжения атак. США уже начали военные действия против хуситов в Красном море.
Администрация Трампа раскритиковала "Голос Америки" из-за нарушения стандартов, уклонения от ответственности и публикации критических комментариев репортеров о Трампе в соцсетях.
Администрация Трампа заключила соглашение с Сальвадором о размещении 300 членов венесуэльской банды в тюрьме. Вашингтон заплатит 6 миллионов долларов за год содержания задержанных.
Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога специальным посланником в Украине. Келлог будет напрямую общаться с Владимиром Зеленским, несмотря на давление москвы из-за его проукраинской позиции.
Дональд Трамп заявил о начале решительных военных действий США против хуситов в Йемене, обвинив их в атаках на суда и подрыве мировой торговли. Он обратился к Ирану с требованием прекратить поддержку хуситов.
США обозначили Южную Корею как "чувствительную" страну. Сеул выразил обеспокоенность и ведет переговоры с Вашингтоном.
Китай присоединился к ЕС и США, требуя маркировки сгенерированного ИИ контента в Интернете с 1 сентября. Цель - борьба с дезинформацией и злоупотреблениями.
Госдеп США назначит Анни Ву временным поверенным в делах в Пекине, пока Сенат не утвердит Дэвида Пердью послом. Это происходит на фоне напряженных отношений между США и Китаем.
США усилили санкции против нефтяной отрасли Ирана и ограничили оплату энергоносителей из рф. Brent поднялась выше 70 долларов за баррель, WTI стоит около 67 долларов.
Бывший нацгвардеец США Джек Тейшейра, который обнародовал данные Пентагона о войне в Украине, признает себя виновным в препятствовании правосудию. Во время судебного заседания он назвал себя "гордым патриотом".
Агрессор попросил отстранить спецпредставителя Трампа Кита Келлога от переговоров по Украине из-за проукраинской позиции.