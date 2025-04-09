Джо Байден

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Бывший нацгвардеец США Джек Тейшейра, который обнародовал данные Пентагона о войне в Украине, признает себя виновным в препятствовании правосудию. Во время судебного заседания он назвал себя "гордым патриотом".