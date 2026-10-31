Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене

Жена президента США Дональда Трампа Мелания попросила его больше не танцевать на сцене. Об этом Трамп заявил во время выступления во Флориде, передает УНН.

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"Посмотрите, какой сегодня вечер. Это чудесный вечер. Неделя закончилась. У нас есть много времени. Хотели бы все услышать еще несколько историй? Моя жена просто сходит с ума. Она сказала: "Дорогой, это не по-президентски, когда ты делаешь эти упражнения с поднятием рук. Дорогой, ты же президент США. Ты прекрасно справлялся со своими обязанностями. Но, дорогой, дорогой, пожалуйста, пожалуйста, больше не танцуй. Ты же президент. Не танцуй. Пожалуйста", — сказал Трамп.

По его словам, Мелания сказала Трампу: "Дорогой, ты же президент. Подумай о других президентах. Ты можешь представить себе, как Дуайт Эйзенхауэр танцует на сцене?".

"Вы можете представить, как Джо Байден танцует на сцене? Я не могу представить его на сцене", — спросил Трамп.

Как сообщают СМИ, встреча с избирателями у Трампа состоялась вечером 30 октября в Дейтона-Бич, за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс США. В мероприятии приняли участие около восьми тысяч сторонников президента.

В октябре Трамп провел 26 предвыборных выступлений в 21 штате, пытаясь помочь республиканцам сохранить большинство в Конгрессе. На митинге во Флориде президент призвал сторонников обязательно прийти на избирательные участки 3 ноября.

Он обрушился с критикой на демократов, которых назвал "радикальными, сумасшедшими коммунистами", высмеял актера Роберта Де Ниро и вступил в словесную перепалку с протестующими, которые прерывали его речь. Несколько ранее отмененных выступлений Трамп впоследствии вернул в расписание.

Напомним

Дональд Трамп раскритиковал сторонников новых санкций против России. Заявление прозвучало на фоне освобождения из российского заключения американского гражданина Стивена Хаббарда во время их встречи.