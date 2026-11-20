Для восстановления автомобильного движения по Крымскому мосту, часть которого обрушилась после украинских ударов 16–17 ноября, России может понадобиться как минимум около двух лет. Такую оценку приводит The New York Times со ссылкой на специалистов в области мостостроения, передает УНН.

Почему восстановление моста может длиться годами

Профессор гражданского и экологического строительства Университета Халифы в Абу-Даби Андреас Каппос считает, что примерно два года — реалистичный срок для восстановления автомобильного сообщения через Керченский пролив. Однако, по его оценке, такой сценарий возможен только при соблюдении двух основных условий: если опоры разрушенной арки не получили критических повреждений и если дальнейшие ремонтные работы не будут прерываться новыми украинскими ударами. В случае серьезного повреждения несущих конструкций восстановление может оказаться значительно более сложным и длительным.

Проблема прежде всего заключается в масштабах разрушения. После ударов 17 ноября обрушилась центральная арочная конструкция автомобильной части моста вместе с дорожным полотном. По данным спутниковых снимков американской компании Vantor, в настоящее время разрушен участок длиной примерно 225 метров. Часть металлических конструкций оказалась в водах Керченского пролива. В отличие от обычных мостовых пролетов, поврежденную арочную конструкцию невозможно быстро заменить готовыми стандартными элементами. Фактически речь идет о необходимости изготовления и установки нового сложного инженерного объекта.

Инженер-консультант Дональд Дьюзенберри, исследовавший причины обрушения мостов, в комментарии NYT обратил внимание на то, что даже расчистка пролива от обломков разрушенной арки будет непростой задачей. Кроме того, перед началом восстановления необходимо оценить техническое состояние опор, фундаментов и других элементов сооружения. Если они также потребуют реконструкции, объем работ существенно увеличится.

По информации издания, 18 ноября Россия направила к месту разрушения несколько судов. По меньшей мере одно из них потенциально может использоваться для уборки обломков.

Изготовление новой арки может занять около года

Сложность восстановления Крымского моста подтверждают и украинские инженеры. Доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета Андрей Корецкий в комментарии Deutsche Welle отметил, что только изготовление новой арочной конструкции может занять примерно год.

После этого ее необходимо будет собрать на специально подготовленной площадке, транспортировать к месту установки и непосредственно смонтировать. С учетом всех этапов специалист оценивает возможную продолжительность восстановления автомобильной части моста в диапазоне от полутора до трех лет. В качестве дополнительного аргумента Корецкий упомянул тот факт, что во время первоначального строительства Крымского моста производство, сборка и установка большой стальной арки также потребовали около двух лет. А нынешнюю ситуацию еще больше усложняют военные условия, необходимость демонтажа поврежденных конструкций и угроза повторных ударов.

Что известно о последствиях украинских ударов по Крымскому мосту

Крымский мост ВСУ атаковали в течение 16–19 ноября. Наибольшие разрушения сооружение получило 17 ноября, когда в результате комбинированного удара украинских сил обрушилась центральная арка автомобильной части моста.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операцию готовили в течение нескольких недель и состояла она из семи этапов. По его словам, перед непосредственным ударом украинские военные поражали российские системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы. Для атаки применялись украинские беспилотники и ракеты, в частности "Фламинго" и "Нептун".

В результате ударов автомобильная часть моста лишилась непрерывного дорожного сообщения, а железнодорожная инфраструктура также получила повреждения.

В ночь на 19 ноября Крымский мост вновь оказался под ударом. На этот раз была повреждена железнодорожная часть сооружения, из-за чего движение поездов временно приостановили. Позже российское министерство транспорта заявило о восстановлении движения по одному из двух железнодорожных путей. Однако спутниковые снимки от 19 ноября подтвердили масштабное разрушение автомобильной арки.

Что обещают российские власти

Несмотря на значительные повреждения, российские чиновники заявляют о намерении восстановить Крымский мост в максимально сжатые сроки.

19 ноября вице-премьер рф Марат Хуснуллин сообщил, что правительство рассмотрело три возможных варианта восстановления сооружения. По его словам, соответствующий план уже согласовали, а окончательное решение о его реализации должны принять в ближайшие дни. Хуснуллин также предположил, что отдельные элементы моста можно будет запустить в течение одного-двух месяцев. При этом он не назвал конкретных сроков полного восстановления автомобильного движения.

Тем временем президент рф владимир путин после встречи с лидерами США и Китая 19 ноября пообещал восстановить мост и пригрозил ответом на украинские удары.

Как разрушение моста повлияет на российскую логистику

Крымский мост длиной около 19 километров остается одним из ключевых транспортных маршрутов, соединяющих россию с временно оккупированным Крымом. После его повреждения российским военным и гражданским перевозчикам приходится активнее использовать альтернативные маршруты, в частности сухопутный коридор через оккупированные территории юга Украины.

Последние удары по Крымскому мосту усилили давление на российскую военную логистику, которая уже на протяжении нескольких месяцев испытывает воздействие систематических украинских атак. Аналитики отмечают, что значительную часть военных грузов, в частности топлива и боеприпасов, россия ранее перенаправила на сухопутные маршруты. Поэтому повреждение моста само по себе вряд ли вызовет немедленный логистический коллапс. Однако увеличение транспортного потока через оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей создает дополнительную нагрузку на дороги и железнодорожную инфраструктуру, которые также находятся под угрозой украинских ударов.

Военный аналитик Франц-Штефан Гади, на которого ссылается Reuters, обратил внимание, что потеря полноценного сообщения по Крымскому мосту заставляет россию перебрасывать больше грузов по ограниченному числу альтернативных путей.

По оценкам экспертов, особенно ощутимыми последствия могут быть для снабжения самого оккупированного полуострова, тогда как влияние на российские операции на юге Украины будет зависеть от дальнейших ударов по сухопутным маршрутам.

Когда Крымский мост смогут восстановить

По состоянию на 20 ноября окончательные сроки реконструкции автомобильной части Крымского моста неизвестны. Экспертные оценки свидетельствуют, что восстановление полноценного движения может занять от полутора до трех лет. Прогноз профессора Андреаса Каппоса — примерно два года — предполагает отсутствие новых разрушений и критических повреждений опор.

Помимо чисто технических сложностей, на сроки работ будут влиять возможности россии изготовить новую арочную конструкцию, организовать ее доставку и монтаж, а также обеспечить безопасность строительных работ. Поэтому, несмотря на обещания москвы быстро восстановить транспортное сообщение, международные и украинские инженеры считают, что полноценная реконструкция разрушенной автомобильной арки может растянуться на годы.

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