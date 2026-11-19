Крымский мост, который россия годами представляла как символ своего незыблемого присутствия во временно оккупированном Крыму, за последние четыре дня атакован уже в третий раз. Почему Украина продолжает наносить удары по мосту и что о результатах операции говорят разработчики украинского вооружения - читайте в материале УНН.

Детали

В ночь на 19 ноября в районе Крымского моста снова прогремели мощные взрывы, или, как их традиционно называют россияне, "хлопки". Местные СМИ сообщили как минимум о двух попаданиях в железнодорожную часть переправы. Украинские военные пока не раскрыли результаты последней атаки, однако Генштаб ВСУ уже успел иронично отреагировать на события.

В то же время назначенный оккупантами так называемый глава временно оккупированного Крыма сергей аксёнов подтвердил атаку в ночь на 19 ноября и сообщил о перекрытии движения по мосту. Позже и в российском Минтрансе признали, что железнодорожное сообщение временно приостановили, специалисты оценивают повреждения.

Это уже третья атака на переправу за последние четверо суток. Во время предыдущих ударов украинские Силы обороны разрушили автомобильную арку и часть дорожного полотна. СБУ обнародовала видео момента поражения, на котором видно, как конструкции моста обрушиваются в воду.

Зеленский объяснил, почему Украина наносит удары по Крымскому мосту

Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News подчеркнул, что удары по Крымскому мосту стали ответом на систематическое уничтожение россиянами украинской инфраструктуры. По его словам, с начала 2026 года россия целенаправленно атаковала украинские железные дороги, мосты и энергетические объекты.

Президент Украины назвал удар по переправе "абсолютно законным" ответом и напомнил, что Крым остается украинской территорией.

Кроме того, в одном из официальных обращений Зеленский отметил украинских производителей оружия, чьи разработки были применены во время ударов. Среди них: ракеты FP-5 "Фламинго", "Нептун", а также беспилотники FP-1, "Паляница", Ruta и другие отечественные системы.

"Бетону безразлична пропаганда": в Fire Point прокомментировали удары по мосту

CEO украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех в своем посте в X прокомментировала разрушение Крымского моста. По ее словам, переправа была для россии не только маршрутом поставки боеприпасов и топлива оккупационным войскам, но и символом, призванным убедить мир в незыблемости российской оккупации Крыма.

Как архитектор по образованию, я смотрю на мост и, естественно, спрашиваю: что он несет. Крымский мост перевозил боеприпасы и топливо оккупационной армии, но, кроме того, он нес послание: "оккупация навсегда", "Крым навсегда присоединен к россии" и "мир должен перестать спорить". Он должен был научить мир мириться с преступлением, а нас - отчаиваться... Хотя символ силен лишь настолько, насколько прочна сталь под ним - написала Терех.

Она сравнила разрушение переправы с инженерным принципом: любая конструкция разрушается, когда нагрузка превышает расчетную. По ее убеждению, российские имперские расчеты не выдержали роста дальнобойных возможностей Украины.

Терех также поблагодарила СБУ, Вооруженные силы Украины, ракетные экипажи, инженеров и работников Fire Point, подчеркнув, что именно они превращают оружие в реальный результат.

Напомним

Ранее военные эксперты объяснили УНН, что удары по Крымскому мосту стали результатом многонедельной операции Сил обороны. Ей предшествовало систематическое уничтожение российских средств противовоздушной обороны, радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы.

Главное военное последствие повреждения переправы - усложнение снабжения российских группировок в Крыму и на юге Украины. Это заставляет оккупантов все больше полагаться на сухопутные маршруты через захваченные украинские территории, которые также остаются в зоне досягаемости украинского вооружения.