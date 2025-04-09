Жереми Матье, бывший игрок "Барселоны" и победитель Лиги чемпионов, сейчас работает в магазине спортивных товаров Intersport во Франции. Он завершил карьеру из-за травмы в 2023 году.
Дисциплинарный комитет MLS наложил штрафы на Месси и Суареса за неспортивное поведение. Оба игрока «Интер Майами» схватили за шею соперников во время и после матча с «Нью-Йорк Сити».
19-летний защитник "Полесья" Артем Смоляков подписал контракт с "Лос-Анджелес" до 2028 года. Он станет партнером чемпионов мира Уго Льориса и Оливье Жиру.
Украинский боксер Александр Усик занял 7 место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico с доходом $122 млн. В список также вошли футболисты, баскетболисты и гольфист.
Команда Philadelphia Eagles победила Kansas City Chiefs со счетом 40-22 в финале НФЛ. Это вторая победа Eagles в Супербоуле и реванш за поражение от Chiefs два года тому назад.
Джо Байден наградил Папу Франциска Президентской медалью Свободы "с отличием". Это первый случай вручения такой награды от действующего президента США, церемония состоялась в телефонном режиме из-за пожаров в Калифорнии.
Президент США Джо Байден вручил высшую гражданскую награду страны 19 выдающимся лицам. Среди награжденных - футболист Месси, политик Хиллари Клинтон, редактор Vogue Анна Винтур и другие выдающиеся деятели.
FIFPro представила символическую сборную 2024 года, в которую вошли 6 игроков "Реала" и 5 игроков "Манчестер Сити". Впервые с 2007 года в состав не попали Месси и Роналду.
Артем Степанов стал самым молодым украинцем, дебютировавшим в Лиге Чемпионов. В других матчах тура " Арсенал "разгромил" Спортинг", а Левандовски достиг отметки в 100 голов.
Лионель Месси оформил первый хет-трик в MLS за 11 минут, помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Ингленд Революшн» 6:2. Команда завершила сезон с рекордными 74 очками и процентом побед 0,765.
Forbes опубликовал топ-10 футболистов с самыми большими зарплатами в сезоне-2024/25. Криштиану Роналду лидирует с годовым доходом в 285 млн долларов, за ним следуют Месси и Неймар.
Экспорт угля и газа из Австралии наносит больший вред климату, чем из любой другой страны, кроме РФ. К 2035 году выбросы от экспорта ископаемого топлива Австралии могут вырасти на 50%.
Активисты группы Futuro Vegetal облили краской дом Лионеля Месси на Ибице, протестуя против богатых. Акция имела целью указать на ответственность состоятельных за климатический кризис.
Салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с ФК "Барселона" в 2000 году, была продана на аукционе за 762 400 фунтов стерлингов.
Криштиану Роналду был дисквалифицирован на один матч в профессиональной лиге Саудовской Аравии за провокационный жест в сторону болельщиков соперника.
Легендарная салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с "Барселоной" в 2000 году, будет выставлена на аукцион в марте 2024 года с ожидаемой ценой от 300 000 до 600 000 евро.