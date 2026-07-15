ЧМ-2026: Англия и Аргентина определят финалиста Мундиаля

Сегодня, 15 июля, в Атланте сборные Англии и Аргентины определят второго финалиста Чемпионата мира-2026, куда уже пробилась Испания, пишет УНН.

Матч

Второй полуфинальный матч между Англией и Аргентиной состоится в 22:00 на "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте. Победитель пары встретится со сборной Испании в финале 19 июля, которая обыграла Францию в первом полуфинале (2:0), а проигравшая команда встретится с французами в матче за "бронзовые" награды.

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Исмаил Эльфат из США.

Рефери довольно опытен, ведь уже работал на финалах Лиги чемпионов КОНКАКАФ и Межконтинентального Кубка. Также в 2019-м Эльфат работал на финале чемпионата мира U-20, где победителем турнира стала Украина.

На этом Мундиале американец уже работал на топовых матчах, таких как Испания - Уругвай или Бразилия - Норвегия. Кроме того, Исмаила считают фартовым рефери для Лионеля Месси.

Арбитр работал на пяти матчах с участием "Интер Майами", в которых играл Месси. Все пять поединков завершились триумфом команды Месси, а сам аргентинец в этих играх забил шесть мячей.

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В этом поединке англичанам из-за травм не помогут полузащитник Джордан Хендерсон и защитник Валентино Ливраменто. Также из-за красной карточки матч пропустит защитник Джарелл Кванса.

Аргентина же имеет лишь одну потерю - из-за травмы не сыграет защитник Леонардо Балерди.

Путь к полуфиналу

Англия довольно уверенно вышла в 1/16 из группы, потеряв очки лишь в матче против Ганы (0:0). В 1/16 англичане минимально обыграли ДР Конго (2:1), в 1/8 минимально обыграли соорганизатора турнира - Мексику (3:2), а в 1/4 обыграли сенсационную сборную Норвегии (2:1).

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Аргентина же выиграла все три матча в группе, в 1/16 минимально одолела Кабо-Верде (3:2), в 1/8 Аргентина в матче против Египта совершила камбэк (3:2), проигрывая по ходу матча - 2:0, а в 1/4 в дополнительное время одолела Швейцарию - 3:1.

Аргентина в дополнительное время победила Швейцарию 3:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Где смотреть и кто фаворит

Матч в Украине покажет медиасервис MEGOGO.

Букмекеры не выделяют явного фаворита в этом поединке, однако незначительное преимущество отдают Англии, на которую можно поставить с коэффициентом - 2,74. На Аргентину дают коэффициент - 3,04.

История противостояний

За свою историю команды встречались лишь 15 раз (10 товарищеских матчей, 5 на Чемпионатах мира). Шесть раз победу одерживала команда "Трех львов", трижды побеждали аргентинцы, и еще шесть раз матчи завершались ничьей.

В последний раз команды играли аж в далеком 2005 году в товарищеском матче, который завершился победой англичан - 3:2.

Наверное, самым памятным и самым скандальным матчем между командами был в четвертьфинале Чемпионата мира-1986. Тогда победу одержали аргентинцы - 2:1, а второй гол Аргентины забил Диего Марадона рукой в ворота Питера Шилтона.

Этот гол Марадона назвал "Рукой Бога". На послематчевой пресс-конференции аргентинец заявил, что спорный мяч был забит "частично головой Марадоны, а частично рукой Бога".

Да, рука. Но рука бога. Если бы у нас только была возможность вернуть время назад... Я бы пообещал англичанам, что не забью им гол левой рукой... Забил бы им правой - потом говорил Марадона.

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