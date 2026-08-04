В Украине готовится запуск собственной противоракетной обороны: в чём её особенность

Ракета-перехватчик FP-7.x, как ожидается, будет стоить менее одного миллиона долларов. О том, какой будет эта ракета и в каком количестве её смогут производить, в интервью TWZ рассказала генеральный директор Fire Point – компании-разработчика ракеты, пишет УНН.

По словам Ирины Терех, компания Fire Point ведёт закрытую разработку с участием двух европейских и ещё одной украинской компании. Конечная цель этих работ — удешевить перехватчик, чтобы его стоимость была ниже одного миллиона долларов.

"Я думаю, что с учётом ожидаемого ценового диапазона головок самонаведения, который мы обсуждали с нашими партнёрами, это возможно. Вероятно, не с первых итераций, но точно в серийном производстве", – сообщила Терех.

Ракета-перехватчик будет интегрирована с инфракрасной головкой самонаведения производства немецкого оборонного концерна Diehl Defense. Возможно использование и головки другого производителя, но пока детали этой сделки не разглашаются.

По словам Терех, сейчас продолжаются технические работы по интеграции, поэтому говорить о точных сроках завершения преждевременно, но в компании надеются, что это произойдёт в ближайшие месяцы. Как пояснила Ирина Терех, Fire Point уже готова к производству ракет, однако сейчас всё зависит от скорости и результативности технической интеграции головок самонаведения, а также их точности. По её словам, производители этого компонента тоже впервые проходят подобную интеграцию.

Кроме того, Терех пояснила, что первая итерация ракеты-перехватчика FP-7.x по своим характеристикам будет более похожа на ракету Patriot PAC-2, чем на модифицированную версию PAC-3.

"Первые перехваты мы планируем осуществлять за счёт боевой части (осколочно-фугасного поражения цели). Метод перехвата Hit-to-kill станет следующим этапом развития. Поэтому на первых порах это будет скорее аналог PAC-2, но с возможностью более массового производства и по более низкой цене", – пояснила она.

Терех также добавила, что компания стремится на первом этапе производить 2000 таких ракет в год, с возможностью дальнейшего масштабирования производства.

Напомним

Антибаллистическая ракета FP-7.x стала основой для реализации совместного с европейскими партнерами проекта противовоздушной обороны FREYJA.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что FREYJA уже объединил 10 европейских государств и 12 ведущих оборонных компаний и остается открытым для новых участников.

Глава государства также подчеркнул, что Украина способна обеспечить производство ракеты-перехватчика и пусковой установки. От европейских партнеров ожидается вклад в виде современных радаров, сенсоров, систем наведения и других компонентов, необходимых для создания полноценной антибаллистической системы.

Отдельно Зеленский предупредил, что Россия будет пытаться любыми способами помешать реализации FREYJA, ведь появление совместной европейской антибаллистической системы не только усилит безопасность континента, но и создаст нового мощного игрока на мировом оборонном рынке.