В Украине готовится запуск собственной противоракетной обороны: в чём её особенность

$44.7651.67
ukenru
Эксклюзив
07:52 • 1944 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
06:56 • 10098 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 35354 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 38999 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 37306 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
8 августа, 12:47 • 48497 просмотра
Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года — Fire PointVideo
8 августа, 12:05 • 43365 просмотра
Грозовые дожди и до +33°: синоптики дали прогноз на 9 августа
8 августа, 11:53 • 28913 просмотра
Вучич заявил о планах Сербии увеличить помощь Украине в энергетике и медицине
8 августа, 11:47 • 23398 просмотра
В Киеве попрощались с руководителем поисковой группы "Плацдарм" Алексеем Юковым, погибшим на фронтеPhotoVideo
8 августа, 11:38 • 19597 просмотра
США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4.3м/с
45%
751мм
Популярные новости
В Черниговской области из-за аварии без света остались почти 100 тысяч абонентовPhoto9 августа, 00:53 • 6544 просмотра
Враг атаковал Одессу ночью 9 августа, повреждены дома и инфраструктура9 августа, 01:28 • 12522 просмотра
Германия отказывается закупать газ, страну ждёт сложная зима — Politico9 августа, 02:01 • 10092 просмотра
Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергосистеме Киева до 24 августа — ISW02:32 • 10662 просмотра
Враг атаковал Харьков: удар по многоквартирному дому в Салтовском районе, есть раненые04:16 • 4750 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 40808 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 39244 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 79486 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 62760 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 68690 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Сергей Лысак
Хакан Фидан
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Турция
Иран
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 82550 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 104282 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 135188 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 207842 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 217886 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Ракетная система С-400
The Washington Post
Ракетный комплекс "Тор

В Украине готовится запуск собственной противоракетной обороны: в чём её особенность

Киев • УНН

 • 12517 просмотра

Перехватчик FP-7.x будет стоить менее 1 млн долларов вместе с головкой самонаведения

В Украине готовится запуск собственной противоракетной обороны: в чём её особенность

Ракета-перехватчик FP-7.x, как ожидается, будет стоить менее одного миллиона долларов. О том, какой будет эта ракета и в каком количестве её смогут производить, в интервью TWZ рассказала генеральный директор Fire Point – компании-разработчика ракеты, пишет УНН

По словам Ирины Терех, компания Fire Point ведёт закрытую разработку с участием двух европейских и ещё одной украинской компании. Конечная цель этих работ — удешевить перехватчик, чтобы его стоимость была ниже одного миллиона долларов. 

"Я думаю, что с учётом ожидаемого ценового диапазона головок самонаведения, который мы обсуждали с нашими партнёрами, это возможно. Вероятно, не с первых итераций, но точно в серийном производстве", – сообщила Терех. 

Ракета-перехватчик будет интегрирована с инфракрасной головкой самонаведения производства немецкого оборонного концерна Diehl Defense. Возможно использование и головки другого производителя, но пока детали этой сделки не разглашаются. 

По словам Терех, сейчас продолжаются технические работы по интеграции, поэтому говорить о точных сроках завершения преждевременно, но в компании надеются, что это произойдёт в ближайшие месяцы. Как пояснила Ирина Терех, Fire Point уже готова к производству ракет, однако сейчас всё зависит от скорости и результативности технической интеграции головок самонаведения, а также их точности. По её словам, производители этого компонента тоже впервые проходят подобную интеграцию. 

Кроме того, Терех пояснила, что первая итерация ракеты-перехватчика FP-7.x по своим характеристикам будет более похожа на ракету Patriot PAC-2, чем на модифицированную версию PAC-3. 

"Первые перехваты мы планируем осуществлять за счёт боевой части (осколочно-фугасного поражения цели). Метод перехвата Hit-to-kill станет следующим этапом развития. Поэтому на первых порах это будет скорее аналог PAC-2, но с возможностью более массового производства и по более низкой цене", – пояснила она. 

Терех также добавила, что компания стремится на первом этапе производить 2000 таких ракет в год, с возможностью дальнейшего масштабирования производства. 

Напомним

Антибаллистическая ракета FP-7.x стала основой для реализации совместного с европейскими партнерами проекта противовоздушной обороны FREYJA. 

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что FREYJA уже объединил 10 европейских государств и 12 ведущих оборонных компаний и остается открытым для новых участников. 

Глава государства также подчеркнул, что Украина способна обеспечить производство ракеты-перехватчика и пусковой установки. От европейских партнеров ожидается вклад в виде современных радаров, сенсоров, систем наведения и других компонентов, необходимых для создания полноценной антибаллистической системы.

Отдельно Зеленский предупредил, что Россия будет пытаться любыми способами помешать реализации FREYJA, ведь появление совместной европейской антибаллистической системы не только усилит безопасность континента, но и создаст нового мощного игрока на мировом оборонном рынке. 

Юлия Мельник

Война в Украине