российские войска за сутки потеряли более 1200 солдат и почти 1800 БПЛА

$44.760.0751.670.05
ukenru
03:26 • 14820 просмотра
Атака на Киев и область: 3 человека погибли, 7 раненыPhoto
8 августа, 00:05 • 23256 просмотра
Атака на Броварский район Киевской области: трое погибших, среди них ребенок
7 августа, 16:28 • 31574 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 48147 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
7 августа, 13:14 • 39601 просмотра
Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд
7 августа, 12:48 • 35570 просмотра
рф атаковала Одессу: предварительно, повреждён стадион "Черноморец", есть пострадавшиеPhoto
7 августа, 11:42 • 31574 просмотра
Украина как "сложная дилемма": FT узнала о внутренних переговорах ЕС по расширению
7 августа, 10:55 • 25565 просмотра
ЕС ввёл новые санкции против россии из-за усиления ударов рф по Украине - кто в списке
7 августа, 10:20 • 20330 просмотра
Жара в Украине побила рекорды в 13 областях с максимумом +39°
Эксклюзив
7 августа, 09:35 • 17849 просмотра
Раннее цветение и быстрое обмеление - что ждет реки в Украине Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
90%
747мм
Популярные новости
Сийярто грозит до 3 лет тюрьмы в Венгрии из-за взятки — СМИ7 августа, 20:37 • 5490 просмотра
Россия за 5 дней 41 раз атаковала железную дорогу, повреждены 11 локомотивов7 августа, 22:38 • 7834 просмотра
Враг ночью атаковал Киев баллистическими ракетами, прогремело не менее семи взрывов8 августа, 00:16 • 10989 просмотра
Вражеская атака на Киев: пожары в Голосеевском и Оболонском районах, горят резервуары с топливом00:54 • 7710 просмотра
В России, куда бы ни приезжал Путин, цены на бензин падают — Le Monde01:27 • 3818 просмотра
публикации
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 48162 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 36897 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 45516 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 83045 просмотра
Вдова пациента Odrex обратилась с жалобой в Минздрав — клинику необходимо проверить из-за возможной подделки медицинских документов
Эксклюзив
6 августа, 06:30 • 89968 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Александр Вучич
Валерий Залужный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Румыния
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 57787 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 80579 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 112320 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 185655 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 196086 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Шахед-136
WhatsApp

российские войска за сутки потеряли более 1200 солдат и почти 1800 БПЛА

Киев • УНН

 • 8752 просмотра

За сутки 3 августа российская армия потеряла 1240 военных и 1792 беспилотника. Общие потери РФ с начала войны превысили 1,45 млн человек.

российские войска за сутки потеряли более 1200 солдат и почти 1800 БПЛА

За сутки 3 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1240 солдат и 1792 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1451750 (+1240) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12237 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 25079 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 47331 (+55)
          • РСЗО ‒ 2000 (+4)
            • средства ПВО ‒ 1538 (+5)
              • самолетов ‒ 439 (0)
                • вертолетов ‒ 354 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 442740 (+1792)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 2124 (+12)
                      • кораблей / катеров ‒ 34 (0)
                        • подводных лодок ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 129817 (+379)
                            • специальная техника ‒ 4492 (0)
                              • крылатые ракеты ‒ 5007 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                По данным Генштаба, в июле российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала 2026 года.

                                Российские войска в июле оккупировали на 36 кв км больше, чем вернули Силы обороны, но есть нюанс - DeepState02.08.26, 23:59 • 15888 просмотров

                                Вадим Хлюдзинский

                                Война в Украине
                                Война в Украине
                                Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                                Украина