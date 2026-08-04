российские войска за сутки потеряли более 1200 солдат и почти 1800 БПЛА

За сутки 3 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1240 солдат и 1792 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1451750 (+1240) человек ликвидировано

танков ‒ 12237 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 25079 (+4)

артиллерийских систем ‒ 47331 (+55)

РСЗО ‒ 2000 (+4)

средства ПВО ‒ 1538 (+5)

самолетов ‒ 439 (0)

вертолетов ‒ 354 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 442740 (+1792)

наземных робототехнических комплексов ‒ 2124 (+12)

кораблей / катеров ‒ 34 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 129817 (+379)

специальная техника ‒ 4492 (0)

крылатые ракеты ‒ 5007 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По данным Генштаба, в июле российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала 2026 года.

Российские войска в июле оккупировали на 36 кв км больше, чем вернули Силы обороны, но есть нюанс - DeepState