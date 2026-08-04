российские войска за сутки потеряли более 1200 солдат и почти 1800 БПЛА
Киев • УНН
За сутки 3 августа российская армия потеряла 1240 военных и 1792 беспилотника. Общие потери РФ с начала войны превысили 1,45 млн человек.
За сутки 3 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1240 солдат и 1792 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1451750 (+1240) человек ликвидировано
- танков ‒ 12237 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 25079 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 47331 (+55)
- РСЗО ‒ 2000 (+4)
- средства ПВО ‒ 1538 (+5)
- самолетов ‒ 439 (0)
- вертолетов ‒ 354 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 442740 (+1792)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 2124 (+12)
- кораблей / катеров ‒ 34 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 129817 (+379)
- специальная техника ‒ 4492 (0)
- крылатые ракеты ‒ 5007 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Генштаба, в июле российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала 2026 года.
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