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Залужный: Украина никогда не станет членом НАТО

Киев • УНН

 • 21745 просмотра

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО из-за устаревшей модели Альянса. Он советует сосредоточиться на новых блоках безопасности и военном сотрудничестве.

Залужный: Украина никогда не станет членом НАТО

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что его страна никогда не станет членом НАТО. Он считает, что Киеву стоит сосредоточиться на развитии других механизмов безопасности и военном сотрудничестве. Об этом сообщает Rzeczpospolita, информирует УНН.

Детали

По словам бывшего верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины, он очень хорошо знает НАТО.

Около 12 лет я лично работал над тем, чтобы мы приняли стандарты НАТО, и каждый год слышал, что мы близки к вступлению в НАТО. К сожалению, мы никогда не вступим

- сказал Залужный.

Он отметил, что одним из препятствий на пути Украины в НАТО является нынешняя операционная модель Альянса, которая, по его мнению, не соответствует реалиям современной войны. По мнению Залужного, трудно присоединиться к структуре, которая до сих пор базируется на решениях времён Второй мировой войны, тогда как украинские вооружённые силы имеют опыт ведения современных вооружённых конфликтов.

НАТО, скорее всего, останется в своём нынешнем виде и проведёт следующие 12 лет, как и Украина, продвигаясь к стандартам, необходимым для достижения хотя бы половины уровня российской федерации

- прогнозирует Залужный.

Он добавил, что Украина, вероятно, присоединится к новым блокам и альянсам — в частности, европейскому блоку военной безопасности.

Напомним

В мае посол Украины в Британии Валерий Залужный на конференции в Таллине призвал к новым решениям в сфере безопасности. Он подчеркнул, что старый мировой порядок больше не работает.

В Украине заговорили о выборах - эксперт объяснил, что может стоять за слухами о встрече Зеленского и Залужного01.07.26, 17:51 • 19107 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Великобритания
Украина
Валерий Залужный