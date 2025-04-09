Во время саммита "Коалиции желающих" Франция объявила о новом оборонном пакете для Украины. Участники встречи договорились о продлении санкций против россии.
Михаил Подоляк заявил, что Европа заинтересована в безопасности Украины, увеличивает военную помощь и инвестиции в оборону. Также обсуждается возможность привлечения США к коалиции.
США активно работают над решением вопросов по Украине, переходя от разговоров к конкретным действиям. Переговоры США и россии по деталям прекращения огня состоятся 23 марта.
Украина подготовит для США перечень энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов, которые россия не должна обстреливать. Встреча делегаций состоится в Саудовской Аравии в ближайшие дни.
Запланированные переговоры между США и россией в Саудовской Аравии будут двусторонними. Украина не планирует участвовать.
Михаил Подоляк рассказал, что Трамп предложит путину 30-дневное перемирие, а путин потребует прекратить поставки оружия Украине.
Согласно опросу КМИС, 50% украинцев не готовы отказываться от территорий ради мира с россией, даже если война будет продолжаться дольше. Большинство считает, что цель рф - геноцид.
Премьер-министр Украины заявил, что "план Б" не рассматривается, единственный вариант - победа и выживание. В случае прекращения поддержки со стороны ЕС и США Украина продолжит борьбу за победу.
Советник ОП очертил три ключевых шага по компенсации приостановки военной помощи от США. План включает аудит существующих программ и поиск альтернативных источников поставки оружия.
Советник главы ОП заявил о необходимости увеличения поставок вооружений после подписания соглашения о редкоземельных металлах. Соглашение между США и Украиной будет подписано 28 февраля во время встречи президентов.
Соглашение о редкоземельных минералах между Украиной и США может быть подписано в Вашингтоне при обязательном присутствии президентов. Документ предусматривает инвестиции и напоминает «план Маршала».
Советник ОП заявил о необходимости восстановления программ поставки военной помощи от США. По его словам, сейчас действуют только программы, проголосованные при каденции Байдена, а новых пока нет.
В ОП продолжают работу над договором о редкоземельных минералах с США. Украина настаивает на справедливом распределении доходов и получении гарантий безопасности в рамках соглашения.
Советник главы ОП назвал три возможные причины ослабления влияния США в мировой политике. Подоляк считает, что Вашингтон добровольно отдает лидерство россии в глобальных процессах.
Советник ОП заявил, что ЕС нужно лишь 0,2% ВВП для преодоления разрыва в военных расходах с рф.
россия системно подавляет религиозные общины на оккупированных территориях Украины, превращая храмы в склады оружия. За три года оккупанты разрушили 630 храмов и убили около 50 священнослужителей.
Советник главы ОП заявил, что переговоры с рф возможны только после того, как она поймет свои экономические потери. Процесс будет происходить на условиях консенсуса между Европой, США и Украиной.
Советник главы ОП критикует западные медиа за публикации о принуждении Украины к невыгодным переговорам с рф. Подоляк считает это стимулированием агрессора и унижением международного права.
Посол Израиля в Украине подтвердил сотрудничество между странами по противодействию иранским дронам. Израиль изучает украинские технологии, разработанные во время войны, для собственного использования.
Советник главы ОП призвал Израиль использовать свое влияние для усиления поддержки Украины. Михаил Подоляк также отметил правильность жесткой и бескомпромиссной политики Израиля на международной арене.
Президент Зеленский пришел на представление Плана победы в Верховную Раду.
Советник главы ОП заявил, что План победы Украины базируется на фактах, а не теории.
Советник главы ОП сообщил, что 70% снарядов и мин на фронте - северокорейского производства. Подоляк призвал партнеров объяснить, почему Украина должна воевать с ограничениями и дефицитом оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде 16 октября, где ожидается представление Плана победы. План предусматривает завершение войны до 2025 года и вступление Украины в НАТО.
Украинский посол в Германии анонсировал публикацию Плана победы Украины. План будет включать военные, дипломатические и экономические шаги для принуждения рф к переговорам.
Украина проводит ротацию войск и увеличивает резервы. россия несет большие потери, используя осужденных и иностранцев для пополнения рядов.
Президент Зеленский заявил о продолжении презентации Плана победы международным партнерам. Следующая неделя будет посвящена работе с партнерами для усиления позиций Украины и достижения настоящего мира.
Советник главы ОП анонсировал представление Плана победы президентом Зеленским. План будет содержать детали программы принуждения и позиции Украины относительно переговорного процесса.
Президент Украины презентует в Вашингтоне «План победы» из 5 пунктов. План предусматривает усиление Украины без учета позиции России и включает военную помощь, экономические шаги и дипломатическое давление.
Советник главы ОПУ считает, что значительные тактические поражения россии и изменения в настроениях ее населения могут стать инструментами для потенциального начала переговоров. Подоляк отметил важность военного давления и влияния на общественное мнение в рф. .